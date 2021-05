Někdo to rád hodně mokré. Co se skrývá za tajuplným silným orgasmem

Některé výzkumy uvádějí, že zhruba každá šestá žena nikdy nedosáhne orgasmu. Pak je tu ale nemalé procento šťastlivkyň, které si vyvrcholení užívají mnohonásobně, i když třeba ne při každém milování. Ba co víc, zhruba třicet procent žen okusilo také takzvaný mokrý orgasmus neboli ženskou ejakulaci či squirting. O co vlastně jde? A opravdu jde o natolik nadpozemský zážitek, aby stálo za to se za ním hnát?