Ženy v sexu experimentují víc, než byste čekali. Muži jsou konzervativnější

Zářným příkladem toho, že pestrá paleta sexuálních poloh není žádnou moderní vymožeností, je Kámasútra. Starověká indická učebnice lásky odkazuje na vskutku širokou škálu možností, jak si koitus okořenit.

Pravda, některé polohy z populární Knihy lásky připomínají fyzicky nemožné spletence, kdy se spíš než k dosažení orgasmu dopracujete ke svalové křeči celého těla, ovšem k sexuálním experimentům tato učebnice láká generaci za generací.

Kámasútra je skvělou inspirací, ale než se pustíte do zkoušení některých poloh, důkladně se rozcvičte.

Od časů Kámasútry uplynula spousta času a postupná modernizace života se samozřejmě nevyhnula ani sexu. Tím, že se erotika stala rutinou našich životů a nebojíme se otevřeně řešit „nestydatá“ témata, máme dnes k dispozici snad stovky sexuálních poloh. Ovšem jen hrstku z nich za celý svůj život skutečně vyzkoušíme.

Ach, ty ženy

Říká se, že ženy neví, po čem touží, ale chtějí to hned, což je v mnoha ohledech pravda. Například ve studii Dr. Eda naleznete poměrně úsměvný paradox.

Dle jeho výsledků je totiž sex na stole ze všech sexuálních poloh tou, kterou ženy chtějí vůbec nejvíc vyzkoušet, a představa o intimnostech na tomto kusu nábytku je nejvíc vzrušuje. Přitom právě milování na stole je v té samé studii uváděno jako ženami nejméně oblíbená sexuální poloha. Inu, co k tomu dodat…

Sex na stole se ženám v myšlenkách velmi líbí, realita je ale úplně jiná.

Dobrého pomálu?

Kolik sexuálních poloh jste v životě vyzkoušeli vy? Pokud to bylo šest až deset, tak jste docela v normě. Právě taková čísla totiž uvedli respondenti v reprezentativním průzkumu, který si nechal v České republice zpracovat e-shop Ruzovyslon.cz.

Co je ale poměrně překvapivým zjištěním, je skutečnost, že ženy experimentují v sexuální rovině víc než muži. Na otázku, kolik sexuálních poloh jste doposud ve vašem milostném životě vyzkoušel/a, odpovědělo 529 mužů a 505 žen následovně:

Jednu až pět poloh vyzkoušelo doposud 34 % mužů a 29 % žen. Šest až deset poloh má za sebou 38 % mužů a 43 % žen. 11 až 20 poloh má za sebou 20 % mužů a 21 % žen. Zbytek respondentů si užilo víc než 21 poloh.

Mezi polohami boduje stará dobrá klasika: misionář, kterou preferuje asi 35 % respondentů. Za ní se umístila poloha na koníčka (okolo 23 %) a na třetím místě pak poloha zezadu neboli na pejska (zhruba 20 %).

„Misionářskou polohu nejvíc preferuje nejstarší věková kategorie 54 až 65 let, nejméně oblíbená je u lidí mezi 27 a 35 lety. Ač u mladší generace tato poloha tolik nerezonuje, jsou to právě ti nejmladší, kteří milování právě v této pozici nejčastěji zahajují,“ komentuje průzkum Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz, který testuje a prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.

„Je totiž snadná i pro úplné začátečníky a zároveň je jednou z poloh, kdy si partneři mohou užít nejvíc intimity a vzájemné blízkosti,“ dodává.

Důležité je zmínit, že misionářská poloha vede v české populaci. Celosvětově vyhrává pozice na pejska a koníčka. A není se čemu divit. Polohy nabízejí úhel skvělý pro maximální průnik a stimulaci bodu G.

Nezakrňte v ložnici

I když jste s partnerem ve vztahu dlouhá léta, nemusíte se oddávat nudnému sexu. Čas od času experimentujte, prospěje to vám oběma.

„Zkoušení všelijakých sexuálních pozic ve skutečnosti nabízí příležitost vnést různé způsoby prožívání potěšení do sexuální intimity a partnerského vztahu,“ říká Tameca Harris-Jacksonová, certifikovaná sexuální koučka a terapeutka z poradenského centra v Altamont Springs na Floridě.

Zkrátka a dobře, pokud nechcete mít v partnerství erotickou nudu, je nutné jí předcházet. „Můžete jíst stejné jídlo každý den po dobu dvaceti let, ale to neznamená, že z toho budete mít radost. Pomyslně získáváte jen živiny, požitek se ale nedostaví,“ upozorňuje Tameca Harris-Jacksonová.

„Ale když do toho samého jídla zkusíte přidat trochu petrželky či jiných bylinek, jídlo najednou získá novou chuť. Bude jiná, nová, najednou velmi chutná a vzrušující. A to je to, co může udělat nová sexuální pozice ve vztahu,“ radí odbornice.