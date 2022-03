Není-li tělo v rovnováze, nikdy nemůže být zdravé, míní mikrobioložka

Proč bychom se měli snažit dosáhnout metabolické rovnováhy? Co to znamená?

Tělo si můžeme představit jako velikou chemickou továrnu, kde probíhá nespočet biochemických reakcí, které pracují pro nás a zajišťují naši životaschopnost. Je to neuvěřitelně přesný a inteligentní stroj, jehož konstruktérem je sama příroda. Respektujeme-li všechny přirozené principy a zákonitosti, podle kterých bylo tělo vytvořeno, pak funguje přesně tak, jak ho příroda navrhla, protože je v rovnováze. Jedním z nejdůležitějších faktorů je metabolická rovnováha, kterou zajišťují metabolické hormony. Můžeme si je představit jako pošťáky, kteří doručují zprávy z jednoho místa na druhé. Pokud k tomu mají správné podmínky, udržují tělo v rovnováze, která je základem prosperity, štíhlosti a zdraví.