Doktorka Cajthamlová: Low carb dieta je leda pro kulturisty. Ženám neprospěje

Shodit pár kilo díky „zaručené dietě“ je relativně snadné. Ale udržet si nízkou váhu napořád? To už je výzva! „Přestaňte držet diety a začněte normálně žít. Normálně, tedy zdravě, svobodně, bez pocitů viny a radostně...“ říká Kateřina Cajthamlová, lékařka, kterou před lety proslavil televizní pořad Jste to, co jíte.