Návyku na cukr se nedá zbavit. Je to jako u alkoholiků, říká výživový poradce

Češi jsou z hlediska obezity mezi top pěti nejhoršími zeměmi v Evropě. Co dělají špatně?

Nejsem specialista na obezitologii, ale přijde mi, že je to obecně světový trend vyspělých západních populací. Mluví se o tom, že žijeme v obezitogenním prostředí, že trpíme obezitogenní slepotou – lidé přestávají vnímat, že nadváha nebo obezita je problém. A postupně se projídají do čím dál horší kondice a tělesného zdraví. Nevadí nám, že žijeme v dekondici či v podvýživě typu B, kdy sice máme dostatek kalorií, ale tělu chybí esenciální živiny, které potřebuje. A pokud v tom vyrůstáte od mala, nevšimnete si, že je něco špatně nebo že vám něco chybí.

Jakmile k vám přijde obézní teenager, tak ten člověk se z toho už nikdy nedostane. A nemůže za to.