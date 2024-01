S přehledem Baldur’s Gate 3. Ve Hře roku 2023 se zápolilo až o další příčky

Než se podíváme na finální výsledky, rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se hlasování zúčastnili. Díky! Rok 2023 byl nebývale bohatý na mnoho kvalitních her, ale vyhrát může jen jeden. Což platí i pro hlavní cenu v podobě PC handheldu Legion Go, kterou od nás získává Zdeněk Dvíže. Gratulujeme! Marketingové oddělení iDNES.cz se s vámi během dne spojí skrze vámi uvedený e-mail. Teď už ale vlastní výsledky:

1. Baldur’s Gate 3 – 2 921 hlasů

Baldur’s Gate III

Prakticky od začátku hlasování bylo jasno. Do vedení se okamžitě vyšvihl letní hit Baldur’s Gate 3, který s výrazným náskokem zastínil všechny ostatní hry. Nedivíme se. Je to hra, v níž skutečně záleží na volbách hráče. A rozhodně je fajn, že se hardcore RPG vyšvihlo do pozice mainstreamového titulu.

2. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – 1 656 hlasů

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Boj o další místa už byl poměrně napínavý, pořadí se v průběhu času měnilo. Stříbrnou medaili nakonec vybojoval Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Očekávané rozšíření přineslo samostatnou dějovou linku. Zároveň vyšel pro všechny hráče patch, který výrazně překopal i původní hru, takže se vyplatí zahrát si celý Cyberpunk 2077 znovu.

3. Hogwarts Legacy – 1 419 hlasů

Hogwarts Legacy

Bronzovou medaili získává kouzelnická hra ze světa Harryho Pottera. Není to titul bez chyb, ale skalní příznivce knižní a filmové předlohy i fanoušky RPG s otevřenými světy odmění desítkami hodin zábavy, napsali jsme v recenzi.

4. Last Train Home – 1 397 hlasů

The Last Train Home

Bylo to velmi těsné, ale povedené české taktické strategii Last Train Home náleží bramborová medaile. Ve hře sledujeme osudy československých legionářů skrz občanskou válkou zmítané Rusko.

5. Diablo 4 – 1 312 hlasů

Diablo 4

První pětici uzavírá akční RPG Diablo 4, které se vrátilo k temným kořenům a nabídlo velmi dobrou kampaň. U obsahu po vydání Blizzard trochu tápe, ale věříme, že to tvůrci trefí nejpozději s první expanzí – stejně jako u předchůdce.

Další pozice

6. Starfield

7. Alan Wake 2

8. Marvel’s Spider-Man 2

9. Resident Evil 4

10. Star Wars Jedi: Survivor

11. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

12. Forza Motorsport

13. Robocop: Rogue City

14. Final Fantasy XVI

15. Atomic Heart

16. Super Mario Bros. Wonder

17. The Talos Principle 2

18. Street Fighter 6

19. Pikmin 4

20. Hi-Fi Rush