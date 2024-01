První víkend v roce trávili lidé ve velkém u videoher. Steam pokořil rekord

Digitální obchod s hram Steam vstoupil do nového roku mimořádně úspěšně. Počet souběžně hrajících hráčů se podle SteamDB v neděli 7. ledna vyšplhal na 10 837 140, což je dosud nejlepší výsledek vůbec. Počet lidí, kteří měli aplikaci spuštěnou, ať už něco hráli nebo ne, pak dosáhl hodnoty 33 675 229, více než o půl milionu lidí více než přesně před rokem.

Counter-Strike dostal loni druhý díl a hráči na něj plynule přešli.

A u jakých her trávili lidé svůj volný čas nejčastěji? Žebříčku vévodí dva obvyklí podezřelí a to druhé díly značek Counter-Strike a Dota. Daří se i střílečce PUBG: Battlegrounds a samozřejmě i loňskému fenoménu Baldur’s Gate 3, který si od nás čerstvě odnesl titul hry roku.

To je působivý výsledek na to, že hra vyšla už v srpnu, většina příběhových her totiž rychle ztrácí hráče. Že by naděloval Ježíšek?