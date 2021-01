Hrou roku 2020 je Cyberpunk 2077, zklamáním Warcraft III: Reforged

Absolutní vítěz Cyberpunk 2077

Souboj o hru roku 2020 byl poměrně napínavý. V prvních dnech hlasování totiž mírně vedla playstationová exkluzivita The Last of Us: Part II, situace se ovšem postupně obrátila ve prospěch Cyberpunku 2077. Třetí místo vybojovala Mafia: Definitivní edice, což je remake původní hry, zatímco na samurajskou akci Ghost of Tsushima zbyla bramborová medaile. Ale jen o malý kousek. Na pátém místě, a to už s výrazným odstupem, je vikinský Assassin’s Creed Valhalla.

PC Cyberpunk 2077

V kategorii her na PC jste hlasovali jednoznačně: na plné čáře vyhrál Cyberpunk 2077. Remake Mafie, který skončil druhý, nezískal ani polovinu hlasů Cyberpunku 2077. Na třetím místě je střílečka Doom Eternal, jen o malinko méně má čtvrtý Half-Life: Alyx. Páté místo náleží Assassin’s Creed: Valhalla.

PlayStation The Last of Us: Part II

I v kategorii PlayStation bylo hlasování poměrně jednoznačné. S přehledem vyhrálo temné dobrodružství The Last of Us: Part II, za nímž následuje samurajská akce Ghost of Tsushima. A pak dlouho nic. Třetí je Cyberpunk 2077, čtvrtý remake Mafia a pátý... ano, hádáte správně, Assassin’s Creed: Valhalla.

Switch Animal Crossing: New Horizons

Také fandové Nintenda poslali svého favorita na první místo s výrazným náskokem. Podle očekávání vyhrál pohodový simulátor života na opuštěném ostrově Animal Crossing: New Horizons, který příhodně vyšel během lockdownu a během celého roku lákal na tematické eventy. Druhé místo vybojovala povedená hopsačka Ori and the Will of the Wisps, třetí je retro kolekce Super Mario 3D All-Stars. Hades nakonec skončil až čtvrtý, pátá je rubanice Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Xbox Mafia: Definitive Edition

Naproti tomu na Xboxu bylo hlasování neuvěřitelně těsné. Vyhrál sice remake Mafie, nicméně druhý Cyberpunk 2077 má o pouhé tři hlasy méně. Třetí je vikinský Assassin’s Creed: Valhalla, čtvrtá hopsačka Ori and the Will of the Wisps a první pětici uzavírá akce Doom Eternal.

Grafika Cyberpunk 2077

Nejpoutavější grafické zpracování má podle vás Cyberpunk 2077. Jen o něco méně hlasů získala playstationová exkluzivita The Last of Us: Part II. A pak zase nic. Třetí je s výrazným odstupem samurajská akce Ghost of Tsushima, za níž následuje simulátor Microsoft Flight Simulator.

Otevřený svět Cyberpunk 2077

Ani v kategorii nejlepšího otevřeného světa není co řešit, vaše hlasy poslaly Cyberpunk 2077 na první místo s výrazným náskokem. Druhá je samurajská akce Ghost of Tsushima, třetí pak vikinská akce Assassin’s Creed Valhalla. Čtvrté místo náleží Flight Simulatoru.

Příběh Cyberpunk 2077

Také kategorii, v níž jste volili hru s nejlepším příběhem, bez větších problémů ovládl Cyberpunk 2077. Slušné množství hlasů ovšem vybojovalo i temné dobrodružství The Last of Us Part 2. A pak zase chvíli nic. Třetí je remake Mafie.

Zklamání Warcraft III: Reforged

Nestává se často, že by remake slavné hry nedopadl podle představ, ale Blizzardu se to s ikonickou strategií WarCraft 3 přesto povedlo. Kdyby byl Bizzard pečlivější, i v této kategorii mohl paradoxně vyhrát Cyberpunk 2077, který je - co do počtu hlasů - těsně v závěsu. Až s výrazným odstupem na třetím místě je superhrdinská ždímačka Marvel’s Avengers.