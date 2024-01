Třináctiletý chlapec dokázal jako první člověk na světě dohrát Tetris do konce

Tetris je jedna z nejpopulárnějších her v historii a díky obrovskému počtu zařízení, ve kterých za bezmála 40 let od svého zrození vyšla, je prakticky nemožné spočítat její celkově prodeje. Patrně nejslavnější verze ovšem vyšla v roce 1989 na konzoli NES od Nintenda, přezdívá se jí Classical Tetris a je dodnes používána pro pořádání oficiálních turnajů.

Bývalý tetrisový šampion Jonas Neubauer zemřel ve věku pouhých 39 let.

Těm dlouhé roky vládl Jonas Neubauer, po jeho předčasné smrti v pouhých devětatřiceti letech (psali jsme tady) o trůn nejlepšího hráče bojují už především daleko mladší ročníky. Nejnověji širokou scénu této hry šokoval hráč vystupující pod přezdívkou Blue Scuti. Je mu totiž pouhých 13 let.

I v tak mladém věku se mu podařilo to, co nikomu v předchozích 34 letech, které od vydání této verze uplynuly – dohrál ji až do konce.

Většina lidí asi nejspíše ani netuší, že Tetris nějaký konec vůbec má. Obecně se má za to, že cílem hry je jen dosáhnout co nejvyšší skóre do doby, kdy neustále zvyšující se rychlost padajících tvarů začne být neúnosná. Už v roce 1990 se jistému Thoru Aackerlundovi podařilo dosáhnout hodnoty 999 999 bodů, což je maximum, kolik dokáže počítadlo zobrazit, ani pak ovšem hra nekončí a běží dál. Jak dlouho? Tak dlouho, dokud se proměnné nedostanou do takových hodnot, se jakými zdrojový kód už neumí pracovat a hra „spadne“. Tzv. „killer screen“ (obrazovka smrti) nebyl úplným tajemstvím a podařilo se ho už dosáhnout pomocí využití umělé inteligence, případně „krokování“ softwarového procesu, Blue Scuti toho ovšem dosáhl jen pomocí běžného ovladače.

Ten mimochodem elitní hráči nedrží ve dvou rukách jako běžní smrtelníci, ale pomocí speciálního grifu prsty jedné ruky poklepávají do jeho zadní strany, což jim pomáhá dosahovat jinak nedosažitelné rychlosti stisků tlačítek.

Celý pokus mu zabral necelých 40 minut a jak můžete vidět podle soustředěného výrazu v poslední fázi, byl to pořádný nápor na nervy. Mimochodem v pozdějších úrovních se promění i barevná paleta padajících tvarů, které jsou oproti tmavému pozadí jen sotva viditelné.

I když Blue Scuti překonal rovnou tři světové rekordy najednou, jeho jméno se kvůli nízkému věku ani nedozvíme. YouTube dokonce ani pod jeho video nepovolil vkládat komentáře, takže mu lidé musí gratulovat skrze jiné kanály.

Bude jistě zajímavé sledovat, kam člověk s takovými reakcemi a rychlým rozhodováním v životě dále bude směřovat, tetrisová scéna je mu malá už teď.