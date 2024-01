Předplatné Game Pass láká na Assassin’s Creed Valhalla a Resident Evil 2

Microsoft odhalil várku her pro první polovinu ledna. Pojďme se na ně podívat.

Již dostupné

Close to the Sun (PC, konzole, cloud) je příběhová jednohubka, která atmosférou připomene Bioshock. Hráč se stává novinářkou Rose Archerovou, s níž na Heliosu, místě izolovaném od společnosti i kontroly státu, hledá svoji sestru. Helios vznikl z vize Nikoly Tesly a slouží jako útočiště pro největší vědecké mozky. Jenže teď je prázdný. Po herní stránce nejvíc připomene walking simulator a nedá se říct, že by byl na sto procent dotažený – je to zkrátka ten typ hry, kterou po pár minutách smažete, nebo vás naopak atmosféra chytne a dáte to.

Hell Let Loose (PC, konzole, cloud) je multiplayerová akce zasazená do kulis druhé světové války. Oslovuje o něco náročnější hráče, kteří se domlouvají přes mikrofon a spolupracují.

9. ledna

Assassin’s Creed Valhalla (PC, konzole, cloud) je – a to i díky robustnímu rozšiřujícímu obsahu po vydání – nejvýdělečnější díl série. Ubisoft vsadil na Vikingy a klasické ingredience, jako jsou obrovský otevřený svět a nádherná grafika. Recenzi základní hry čtěte na Bonuswebu zde.

Figment (PC, konzole, cloud) je povedená akční adventura, která hráče zve do barevného surrealistického světa plného hádanek, hudby a humoru. Určitě zkuste.

11. ledna

Super Mega Baseball 4 (PC, konzole, cloud) je arkádový baseball s řadou legend. Půjde o hru z EA Play, čili zahrají si pouze ti, kteří mají PC Game Pass nebo Ultimate.

Figment We Happy Few

We Happy Few (PC, konzole, cloud) je trochu zvláštní survival akce z dystopického světa, v němž jsou všichni šťastní a spokojení. Stačí jedná tabletka. Hra už v Game Passu byla, a pokud vám nic neříká, připomínáme naši dobovou recenzi.

16. ledna

Resident Evil 2 (PC, konzole, cloud) je druhou velkou peckou v nabídce. Remake vyšel před pěti lety v lednu a náramně se povedl. Příběh citlivě kopíruje hlavní dějovou linku originálu a přináší do ní nové scény. K původní látce přistupuje s respektem, nic neznehodnocuje, ba někdy naopak vylepšuje, píšeme v recenzi.

Resident Evil 2 (2019) Resident Evil 2 (2019)

Those Who Remain (PC, konzole, cloud). Pokud by vám výlet do Raccoon City nevoněl, případně už hru máte dávno dohranou, ve stejný den se v předplatném objeví ještě indie psychologický thriller Those Who Remain.