RECENZE: Resident Evil 2 je hororová jízda a nejdůležitější hra současnosti

Po dlouhých letech čekání je remake nejlepšího dílu nejslavnější herní hororové ságy konečně tu. A to jsme těmi nej předponami ještě šetřili. Vzkříšený Resident Evil 2 je hrou, o které se bude v následujících měsících ještě dlouho mluvit, a zároveň zážitkem, na nějž se bude vzpomínat ještě déle.

I když jde o úvod recenze, nemá cenu nic zapírat. Jde o velkou bombu, což nám bylo jasné už po zahrání 1-Shot dema. Zároveň jde o popkulturní milník, jelikož je to nejlepší remake videohry, jaký jsme kdy měli tu čest hrát.

Resident Evil 2 (2019) Resident Evil 2 (2019)

Resident Evil 2 je titul, který paří 80 procent našich hráčských kamarádů a i jeho přesah dál z herní scény je obrovský. Resident Evil 2 si zahrají nejenom hardcore pařani, ale i ti, kteří konzoli zapínají jen příležitostně párkrát do roka k odreagování. Jde o hnijící důkaz, že síla videoher je obrovská, když se ty nejúspěšnější a nejslavnější pecky dočkávají nejenom konverzí a remasterů, ale rovnou remaků. Ty z nich dělají díla zajímavá i pro mladé hráče, kterým původní verze z pro ně pochopitelných důvodů již nevoní.

Resident Evil 2 z roku 2019 na naše smysly udeřil se silou G-Virusu, ale i když jsme šílenství kolem hry také propadli a nostalgii si náramně užili, je potřeba si přiznat jednu věc. I když jde o pecku, hra rozhodně není dokonalá.

Vítejte opět ve Městě mývalů

Příběh hry je volným pokračováním původní hry (1996) a jejího vydařeného remaku (2002). V jedničce jsme byli svědky osudů členů speciálního komanda policie Raccoon City nazvaného příznačně S.T.A.R.S. (Special Tactics and Rescue Service), kteří se po neúspěšné záchranné akci ocitli v odlehlém sídle nacházejícím se v Arklayských horách poblíž zmiňovaného města. Dvojka nás přenáší přímo do centra dění.

Resident Evil 2 (2019) Resident Evil 2 (2019)

Do „Města mývalů“ přijíždí policejní nováček Leon S. Kennedy, jehož první den v práci se změní v hotový horor. Survival horor! Ve stejnou chvíli do Raccoon City přijíždí na motorce i studentka Claire Redfield, která pátrá po svém zmizelém bratrovi Chrisu Redfieldovi, jednom z protagonistů první hry. Cesty hlavních hrdinů se záhy protínají, aby byly brzy opět násilně rozděleny.

Příběh citlivě kopíruje hlavní dějovou linku originálu a přináší do ní nové scény. K původní látce přistupuje s respektem, nic neznehodnocuje, ba někdy naopak vylepšuje.

Zpět je i prvek známý z originálu, a to rozdílné kampaně. Poté, co hru dohrajete za jednoho z hrdinů, je vám automaticky nabídnut další scénář za druhou postavu. I když je příběh podobný, nabízí na něj druhý průchod hrou jiný pohled. Zároveň jsou k vidění nové události včetně jiného konce, takže rozhodně stojí za zahrání. Pokud si chcete užít nový RE2 opravdu naplno, musíte si zahrát celkem 4 kampaně v pořadí Leon – Claire a následně Claire – Leon nebo naopak.

Čtyřikrát a pokaždé trochu jinak

Změny ve hře nejsou při třetím a čtvrtém průchodu velké, ale nelze si jich nevšimnout. Pokud to myslíte s RE2 vážně, toto je cesta, kterou se chcete vydat. Každý ze scénářů má navíc hru za vedlejší postavu. V tom Leonově jde o příběh špionky Ady Wong vybavené hackovacím zařízením. V příběhu Claire se zhostíte role malé vyděšené holčičky Sherry Birkin, s níž se budete hlavně schovávat.

Resident Evil 2 (2019)

Délka hry záleží na zvolené obtížnosti, která ovlivňuje veškerou hratelnost. Pokud však zvolíte normál, čeká vás zhruba 20 až 25 hodin hratelnosti. To víte, také záleží na tom, jak jste zkušení a šikovní. Hra je survival hororem do morku kostí. Nábojů nebude nikdy dostatek a budete proto zvažovat každý výstřel. Taktizování je naprostou nutností pro přežití.

Budete počítat nejenom náboje, střelný prach pro jejich tvorbu, volná místa v inventáři (ať žijí bedny s teleportujícími se předměty!) ale i zdravení. Jelikož jde o Resident Evil se vším všudy, jsou tu kromě ozdravných sprejů i léčebné byliny. Ty tentokrát slouží nejenom k vyléčení zranění, ale také k vyšponování odolnosti.

Resident Evil 2 (2019) Resident Evil 2 (2019)

Máme tu klasické barvy zelená, červená (který vypadá fialově) a modrá. Zelená kytka sama o sobě vyléčí lehčí zranění, červenou lze použít jen v kombinaci pro zesílení účinku a modrá léčí otravu jedem. Pokud přidáte červenou k modré bylině, vyléčíte se od otravy a posílíte se. Pokud ji přidáte k zelené, vyléčíte si kompletně zdraví.

DualShock 4 září podle vašeho zdraví

Krásným bonusem verze na PlayStation 4 je vaše aktuální zdraví zobrazené DualShockem 4. Ten totiž září barvou právě podle toho, jak na tom jste. Zeleně (zdraví), žlutě (lehce zranění), červeně (jednou nohou v hrobě) nebo fialově (otrávení). Během hrání vás čeká rozšiřování kapacity inventáře pomocí dalších kapsiček na opasek i upgrady zbraní pomocí nových součástek. Tím získáte větší palebnou sílu i prostor pro předměty a výbavu.

Resident Evil 2 (2019)

Ne vždy je však přímý konflikt tím nejlepším řešením. Mnohdy se vyplatí vzít raději nohy na ramena. A to i v případě, že se do vás nemrtví mohou zakousnout. Obtížnost je však předmětem volby. Pokud nemáte nervy nebo zkušenosti, můžete si zvolit lehkou hru, v níž se dočkáte pomoci se zaměřováním, bude se vám samo lehce doplňovat zdraví a nepřátelé nebudou tak obtížní.

Normální obtížnost skýtá drsný, ale zábavný zážitek, který bychom doporučili většině hráčů. I když budou občas skřípat zubama. Pokud však máte nervy a koule z železa, můžete zkusit i hard, který je ale spíše hardcore. Nejenom, že jsou protivníci těžší, ale sbohem můžete dát i automatickému ukládání a navíc si smiřte s tím, že uložení hry v psacích strojích vyžaduje pásku. Stejně jako tomu bylo v originále.

Resident Evil 2 jako kniha Pokud jste šílenství kolem RE2 propadli naplno, máte dohrané všechny 4 kampaně a originální hru znáte jako své vlastní boty, můžete si hru přečíst ještě jako knihu. Napsala ji spisovatelka S. D. Perry a jde o v pořadí třetí díl knižní série. Sehnat se dá i u nás pod názvem Resident Evil: Město mrtvých. Resident Evil - kniha

Zbrojní arzenál je početný a oba hrdinové se dostanou k jiným zbraním. Najdete zde pistoli, revolver, kolt, samopal, brokovnici, rotační kulomet, granátomet, raketomet a další.

Strčte mu ten granát do pusy!

Z remaku jedničky se vrací sekundární zbraně. Jde o nůž, granát a omračující granát, které můžete přímo použít nebo se na ně spolehnout při odrážení útoků krvelačných nepřátel. Strčit zombies do tlamy granát a pak ho rozstřelit i s kebulí je velmi uspokojující. Jediným způsobem, jak poslat nemrtvé nadobro zpátky do pekla, je rozstřelit jim hlavy. Pokud se pod sprškou kulek nerozprsknou v krvavé šmouhy, stejně se ti neřádi po čase opět postaví na nohy a půjdou po vás.

Resident Evil 2 (2019) Resident Evil 2 (2019)

Ustřelit jim však můžete i končetiny a sledovat je, jak se plazí za vámi. Brutální a obludné. Co se násilí a krvavosti týče, Resident Evil 2 se s ničím nepáře. Násilí explicitně zobrazuje v jeho veškeré ohavnosti. Rozhodně to není hra pro slabé povahy, ale to bylo již předem jasné. Kromě zombies a jejich rostlinných verzí se do vás budou chtít zakousnout i další známé potvory.

Zmutovaní psi vás ohrozí hlavně ve smečkách. Ikonický Licker s odhaleným mozkem, dlouhým vystřelujícím jazykem, obrovskými drápy a schopností lézt po stěnách i stropu je extrémně nepříjemná osina v zadku. Stačí, aby vás párkrát sekl a je okamžitě po vás. Navíc jde o extrémně rychlou a strašidelnou potvoru.

Mr. X je tu a s ním i pořádné trable

Nejvíc děsu a hrůzy však nahání legendární Tyrant přezdívaný Mr. X. Půjde po vás velkou část hry a je to neskutečně odolný parchant. Jeho strmá tvář bez emocí vás nespustí z dohledu, dokud mu nepláchnete. Jenže i když mu zdrhnete, stejně si vás brzy znovu najde. Jeho dunivé kroky v nás vyvolávaly nepříjemné mrazení v zádech.

Resident Evil 2 (2019)

Nezastaví se před ničím, aby vás dostal. Klidně smete z cesty i zombie, aby vám mohl zasadit ránu. Pokud ho párkrát trefíte do hlavy, jenom ho to na chvíli zpomalí. Je téměř nezničitelný. Jedinou záchranou jsou místnosti s psacím strojem pro uložení, tam Mr. X ani zombies nevlezou. Jinak chodí i přes dveře. I když nechybí lekačky, je hra strašidelná sama o sobě a tíživé pocity nevyvolává jenom prvoplánově, ale i promyšleněji. A všichni víme, že i když Resident Evil 7: Biohazard byl děsivý, u šestky, pětky a obou dílech Revelations tomu tak nebylo.

Bestiář oproti původní hře však nemile prořídl. Jasně, jsou tu souboje s bossy včetně Williama Birkina nebo obřího aligátora v kanále a doslova vás otráví i deformovaní G-mutanti, ale to je tak nějak vše. Ve hře chybí zásadní nepřátelé včetně proslulé chodící květiny Ivy. Jako fakt? Jo! To v Capcomu nedomysleli. Mimo Ivy chybí zmutované vrány i obří pavouci. Absenci přerostlé můry bychom brali, ale vzít nám Ivy, vrány a pavouky? Stejně tak nám chybí pár herních prvků. Konkrétně rozšlapávání hlav zombies s líbivým zvukem čvachtnutí.

Kde je Ivy? Resident Evil - Ivy

Hlavolamy baví

Co se hlavolamů týče, odvedli tvůrci pořádný kus práce. Setkáte se známými hádankami v novém provedení i úplně novými kousky. Hlavolamy jsou sice někdy nesmyslné a nereálné, ale vždy velmi zábavné. Je nad nimi potřeba přemýšlet a může se stát, že se na pár minut zaseknete, ale nikdy nepůjde o nic extrémního ani velmi dlouhého. Chce to se zamyslet a přijdete na to.

Resident Evil 2 (2019) Resident Evil 2 (2019)

Důležité je nalezené předměty prohledávat v inventáři jako za starých časů. Technicky je na tom remake RE2 bombasticky. Změna herního stylu oproti originálu je patrná již z okolních screenshotů. Pryč jsou statické úhly kamer, tzv. tankové ovládání i renderovaná pozadí, které u remaku jedničky zůstaly. Veškeré dění budete sledovat zpoza svého hrdiny.

Pohled přes rameno známe již od čtvrtého dílu a funguje dobře. Na ovládání si chce chvíli zvykat a míření je bez automatické pomoci obtížné, ale to i ve skutečném životě. Trochu jsme se po zkušenostech z dema ovládání báli, ale nakonec jsme se s ním sžili, i když mohlo být podle nás vyladěnější. Co se vizuální stránky týče, jde o nádhernou hrůzu. Modely postav jsou propracované, ať už jde o hrdiny, chodící mrtvoly nebo mutanty.

Neviděl jsem váš shnilý obličej už někde?

Jen nás pořádně štvalo, že se modely zombies opakují. Výjimkou nebyly ani okamžiky, kdy na nás útočily dvě stejné prohnilé tváře. Tomu se šlo přece v roce 2019 vyvarovat.

Prostředí jsou úžasná. Zvlášť ikonická policejní stanice překypuje děsivými detaily a je radost i hrůza ji prozkoumávat. Oproti originálu nechybí ani pro remake původní lokace. Co se nové hudby týče, moc nás nepřesvědčila. Jakési atmosférické hučení a pár tísnivých motivů na originální soundtrack nemá. Ten je mnohem dramatičtější a mrazivější.

V remaku lze zvolit původní hudbu, ale jenom pokud si ji pořídíte za peníze navíc, nebo zvolíte dražší edici hry. To samé platí i o dodatečných kostýmech včetně zajímavých detektivních Noir ohozů, které doprovází volitelný černobílý obrazový filtr. Fanoušci ocení jistě i kostým motorkářky Elzy Walker ze zrušené hry Resident Evil 1.5. Odemykatelné zdarma jsou alespoň původní kostýmy.

Po dohrání druhého scénáře vás díkybohu čeká i režim 4th Survivor, v němž se chopíte role vojáka Hunka. Pokud ho zvládnete projít, čeká vás legrační hra za obrovský kus tofu. Jo, řeč je o tom jídle. Resident Evil 2 je opravdové veledílo. Je to hra, kterou byste si vážně měli zahrát. Budete se u ní bát i bavit. Nuda neexistuje a opakované hraní pobaví taktéž. Tak má vypadat videohra, remake i survival horor. Tak co, Capcome, je na řadě trojka?