RECENZE: Letošní Resident Evil 4 je drsnější a možná i lepší než originál

Kamera přes rameno, kterou dnes používá každá druhá videohra, změna tempa na akci a přesto zachování hororového zpracování. Resident Evil 4 z roku 2005, původně videohra na GameCube, změnil navždy svět videoher. Ale nelpěme na minulosti. Teď je zde jeho remake, který se vůbec nedrží zpátky. Bere si hodně z originálu, respektuje ho, ale přesto si rozjíždí vlastní hru. Není to vlastně ten nejlepší přístup, jaký může být?

Příběh je podobný, ale ne stejný. Leon S. Kennedy už dávno není nováček, který se v první den práce potýkal v Raccoon City se zástupy zombií. Je agentem vlády USA, jak se nyní dozvídáme, a ne úplně z vlastní vůle. Jeho úkol je jasný. Najít unesenou dceru prezidenta Spojených států, kterou kultisté unesli do španělské vísky. Tentokrát je to ovšem jiné než jindy. Leona neohrožují zombie. Jsou to agresivní vesničané, s nimiž není něco v pořádku.

Osobitý přístup ke klasice

Z herního hlediska je vše při starém. Stejně jako u remaku druhého a třetího dílu. Je úsměvné, že vlastně originál přinesl pohled kamery, který dnes používají ty největší hity včetně The Last of Us. Resident Evil 4 je akční horor, jako tomu bylo i kdysi. Teď je ovšem jiný, propracovanější a rozhodně připravený na vydání v roce 2023, v němž jsou už nároky hráčů vyšší.

Ovládání je samozřejmě příjemnější a hra propracovanější. Už první kroky Leona vás uchvátí. Toto je úplně jiná hra, přesto tak známá. Jednoduše a stručně řečeno. Toto je remake, jak má být. Nekopíruje nic 1:1, ale bere si z originálu to nejlepší, přidává nové prvky a klasické scény mění po svém. S hráči navíc hraje šarádu. Uvidíte někoho, o kom si myslíte, že je… ale ejhle! Nicméně žádné spoilery!

Některé scény jsou rozšířené, jiné předělané a upravené. Leon se umí ohánět. Nechybí jeho nůž, který se může rozbít, ale je možné ho i opravit. Je zde boj na blízko. A rozhodně v žádném případě nechybí Leonovy ikonické otočky. Je to akční hra plná zbraní. Pistole, brokovnice, UZI, odstřelovací puška, raketomet atd. Nechybí ani milovaný management inventáře.

Upgrady jsou ještě propracovanější než kdykoli předtím a budete je zbožňovat. Větší síla, obsáhlejší zásobník, laserové hledí nebo i pažba pro lepší stabilitu. I když si Resident Evil 4 stejně jako originál zachovává hororovou atmosféru, je to akční hra. Svižná akční hra. Součástí je i ikonická tvorba léčebných lektvarů pomocí různobarevných bylin nebo tvorba nábojů známá z pozdějších dílů. Hodně si craftingem při hraní pomůžete.

Dobrý den, oči z důlků ven

Nepřátelé nejsou vůbec hloupí. Dokážou vám zatopit. A běda, pokud je jich víc. To už jste v nebezpečí. Křivka obtížnosti se zvedá rozumně, ale znatelně. Bossové? Jejda, těch je. Nejspíš je dobře znáte. Budete u nich muset přemýšlet, jak je poslat čuchat hlínu. Myslíte si, že víte, jak na ně? Možná. U některých je však eliminační postup jiný. Nic ovšem není nemožné. Jen se musíte občas zlepšit.

Kdo se ve hře objeví? Leon S. Kennedy – ano

Ingrid Hunnigan – ano

Ashley Williams – ano

Luis Serra – hmm, ano?

Ada Wong – neřekneme

Jack Krauser – ne

Albert Wesker – to by vás zajímalo, co?

Boby Ewing – má cameo ve sprše

Ani na hlavolamy se nezapomnělo. Capcom na ně ve své nejcennější sérii dlouho kašlal, ale pak poslechl fanoušky a jsou zpět. A jsou skvělé. Jiné, zajímavé, ale logické a ne frustrující. Na řešení přijdete, než si začnete trhat vlasy z hlavy. A že já jich mám! (Eman je proslulý svým hárem – pozn. red.) Co se změnilo, je celkové pojetí a styl. Ano, je podobný, ale tentokrát… se tlačí na pilu. Toto je masakr. Remake Resident Evil 4 je mnohem drsnější, krvavější a brutálnější.

Vyloženě se nabízí srovnání s Evil Dead z roku 1981 Sama Raimiho a jeho extrémně násilným a brutálním remakem z roku 2013. To je fuj. Životnost je slušná, hra zabere kolem patnácti hodin, když se nebudete hnát a snažit plnit vedlejší mise. Za ty od legendárního prodejce získáte cenné odměny.

Resident Evil 4 (2023)

Přepracovány jsou i eskortní mise s Ashley, která víc poslouchá a můžete ji schovat i v úkrytu. Resident Evil 4 toho nabízí hodně. A ne že bychom vás nechtěli nalákat. Jen vás nechceme připravit o radost z objevování a průzkumu. Po dohrání se samozřejmě odemknou peckové bonusy. Takže se snažte. Jsme málo konkrétní? Je to tak. Víme víc, ale říct nechceme. Ani nemůžeme.

Ohyzdná nádhera

Co se technického zpracování týče, jsme nadšení. RE Engine zde vyniká. Tvůrci si s ním pohráli. Grafika je nádherná. Animace jakbysmet. Bože, to je nádhera se na to koukat. Celé to temné Španělsko je vlastně nádherné. Možnost volby rozlišení vs. framerate nechybí. Jediné problémy, co jsme měli, byly zbraně vesničanek visící ve vzduchu, což je glitch, který nic neovlivňuje. DualSense taky hezky vrní.

Horší bylo, když nám hra smazala uloženou pozici a museli jsme hrát znovu úsek trvající zhruba tři hodiny. Jenže to je neduh toho, že hra ještě nevyšla. Až vyjde, nic takového hrozit nebude. Známe Capcom. Hudba je atmosférická a dabing profesionální. Je to prostě bomba. Resident Evil 2 remake se možná povedl o chlup víc, ale toto, dámy a pánové, je adept na hru roku 2023.