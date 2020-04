RECENZE: Remake hororu Resident Evil 3 je špatný, osekaný, ale vypadá hezky

Remake druhého dílu nejslavnější hororové ságy vzal loni herní svět útokem. Ukázal, že lze i naprostou klasiku převést do moderního kabátu, přinést nové prvky a přitom si zachovat kouzlo originálu. Stalo se tak nevídané, když Capcom zopakoval úspěch už s druhým remakem. První díl Resident Evil byl zremakován už v roce 2002 pro GameCube. V roce 2015 jsme se pak dočkali na moderní platformy jeho remasteru. Všichni fandové po úspěchu předělané dvojky samozřejmě očekávali, že stejný osud potká i třetí díl s podtitulem Nemesis, který jsem si nedávno zopakoval právě na kostce od Nintenda. A samozřejmě měli pravdu.

Slovo autora: v článku jsou drobné spoilery V článku jsme se nevyhnuli těm nejmenším spoilerům, abychom mohli remake porovnat s originálem. Nic zásadního však recenze neprozrazuje, takže směle do čtení.

Jenže za hrou tentokrát nestojí interní studio Capcom R&D Division 1. Capcom svěřil pod svým dohledem vývoj do rukou vývojářům ze studia M-Two, které tvoří odpadlíci z PlatinumGames. A možná právě v tom je ten největší problém. Resident Evil 3 je sice nadprůměrnou zombie střílečkou, ale ani omylem hororem a už vůbec nedosahuje kvalit původní hry.

Resident Evil 3 (2020) Resident Evil 3 (2020)

Přitom vše vypadalo tak slibně. Už to, že vydavatel odstranil z názvu podtitul nesoucí jméno ikonického monstra, v nás vyvolalo pocit, že hře, která má koule, věří a že nám vytře zrak. Teď máme jako fanoušci pocit, že si s námi Capcom vytřel maximálně pozadí.

Tak trochu jiná trojka

Příběh Resident Evil 3 je hodně podobný tomu z původní hry, i když je spousta věcí předělána, některé přidány, ale spousta památných scén naopak chybí. Jako více věcí z originálu, ale o tom až později. Brada Vickerse ze S.T.A.R.S. potká zcela jiný osud. Bohužel ne tak zajímavý, jako když mu projel hlavou Nemesis svým chapadlem. Naopak se ale dozvíme, jak se nakazil Marvin Branagh před policejní stanicí. Konflikt s Nicholaiem Ginovaefem není zdaleka tak vyostřený a zajímavý, i když je to stále šmejd, kterému jde o prachy a jenž vám půjde po krku.

Hlavní hrdinkou není samozřejmě nikdo jiný než Jill Valentine, která se poté, co zažila masakr ve Spencerově sídle v Arklayských horách (děj prvního Resident Evil) vydává na svůj poslední útěk z Raccoon City (Město mývalů). To už kvůli úniku biohazardu čeká brzy srovnání se zemí. Abyste nebyli ochuzeni o příběhové zmatky, tak se první část trojky odehrává před druhým dílem a ta druhá až po ní. Některé události z dvojky tak uvidíte z jiného úhlu, z čehož jsme byli nadšení. Jill to rozhodně nebude mít lehké, protože po ní jde Nemesis – biologická zbraň Umbrelly, jejíž cíl je eliminace všech členů speciálního policejního komanda S.T.A.R.S. A právě jeho členkou Jill je.

Kupředu a kupředu a... opět kupředu

Pryč jsou statické úhly kamer, předrenderovaná pozadí a ovládání připomínající jízdu tankem. Nový Resident Evil 3 se na první pohled hraje stejně jako remake dvojky. Ale vážně jen na první pohled. Ovládání ve stylu akce z pohledu třetí osoby snímané z pohledu přes rameno je sice stejné, ale hra je úplně jiná. Už po první hodině hraní vám bude jasno, že je něco špatně.

Resident Evil 3 (2020)

Proč neustále chodíte jenom kupředu, případně kupředu a zpět? Z mnoho tajů skrývajícího Raccoon City se staly tupé a nudné chodby, případně ulice, které vedou jen dopředu a nazpátek. Hra je tak neuvěřitelně lineární, že to ani není možné. Původní titul tak přímočarý rozhodně nebyl. Imbecilní linearita se postupem hraní zlepší a zhruba od poloviny to není takový děs, ale stejně jde o jednu z nejprostších a nejpřímočařejších her v historii série.

Opět z první osoby? Ne, ani náhodou. Remake Resident Evil 3 je hrou viděnou z pohledu třetí osoby. Má však zajímavý prolog viděný z vlastních očí, který silně připomíná Resident Evil 7: Biohazard. Ten byl snímán z pohledu první osoby. Fajn intro ne?

Jediná, ale opravdu jediná lokace, kde se dá ztratit nebo chvíli bloudit, je nemocnice. Jinak vždy víte, kam máte jít a co dělat. To samé platí o hlavolamech. Originál je neměl kdovíjak obtížné, ale zde zvládnete hádanky vyřešit i po několika lahváčích.

Capcom, nebo Crapcom?

Prostě něco seberete a pak to odnesete jinam, případně si přečtete vše vysvětlující zadání hlavolamu, které se válí někde kolem a jež vše osvětlí. Ne, to prostě není ono. Resident Evil byl vždy o exploraci prostředí, v němž jste hledali životně důležitou munici, zdraví a klíčové předměty. Teď prostě chodíte po chodbách, občas se někam vrátíte nebo zahnete a jdete další chodbou dál. Capcom? V tomhle případě spíš Crapcom! Ne, nebuďme úplně zlí.

Resident Evil 3 (2020) Resident Evil 3 (2020)

Už originál byl akčnější než první dva díly, remake trojky jde ale ještě dál. Tohle je ratata od začátku do konce. Munice je vždy dostatek, a kdyby vám náhodou došla, můžete si vytvořit vlastní. Stejně jako v původní trojce i zde si můžete pomocí střelného prachu vytvořit vlastní náboje. Bohužel omezenějším způsobem než kdysi, ale přesto to jde. Nějaký strach z toho, že zemřete, se moc nekoná. Na to, abyste si poradili s těmi, kteří si z vás chtějí udělat večeři, máte vždy nábojů, broků i granátů dostatek. Původní hra představila poprvé v sérii otočku o 180 stupňů a úskok. Vyhnout se atakům můžete snadno i zde pomocí tlačítka R1.

Lickeři se proplížili do remaku

To přijde vhod, kdykoliv bude někdo dotírat. Oproti jedničce nebo dvojce nenabízí trojka možnost volby postavy. Většinou hrajete za Jill Valentine, která se dostanete téměř kamkoliv, protože má jako dcera zloděje vždy po ruce šperhák. Jenže v okamžiku, kdy je infikována T-Virusem, se chopíte role fešáka Carlose Oliviery, který stojí na straně U.B.C.S. (Umbrella Biohazard Countermeasure Service). Za něj je to ještě větší ratata. V jeho kůži se podíváte na policejní stanici. Za Jill tam tentokrát nezavítáte.

Resident Evil 3 (2020)

Na stanici však potkáte lickery – jedny z nejdrsnějších monster Resident Evil, která se v originálu neobjevila. Dostáváme se tak pomalu k obludám a lokacím, které byly v remaku dosti proškrtány. Zamačkejte slzy pořádně hluboko zpět do slzných kanálků, toto je na předělávce jedna z nejsmutnějších věcí. Ve svém preview jsem vyjádřil naději, že bude remake Resident Evil 3 bohatší a obsáhlejší. Jak většina hráčů ví, původní hra se měla stát spin-offem pro končící konzoli PlayStation 1, zatímco byl třetí díl vyvíjen pro Dreamcast od Segy. V Sony však prskali tak hlasitě, až Capcom svolil k tomu, že se vyvíjený vedlejší díl stane trojkou a mnohem povedenější, delší, obsáhlejší a jména Resident Evil hodnější regulérní třetí díl se stane legendou zvanou Code: Veronica.

Osekaný remake

Takže je remake delší než originál? Ani náhodou! Zatímco u originálu trvalo dohrání na první zátah mezi sedmi až osmi hodinami, tentokrát je to mezi pěti a šesti. Děláme si z vás bžundu? Kéž by! Jak je to možné, ptáte se určitě. Remake působí oproti originálu jako značně osekaná pseudo legrace. Zapomeňte na silnou scénu z tramvaje. Tentokrát je to metro, které ihned projdete. Stejně jako většinu města v úvodu. No fuj!

Zcela chybí legendární hodinová věž, kde jste svedli souboj s Nemesis a vyřešili celou řadu hlavolamů. Jediné, co vás tentokrát čeká, je boj s monstrem před věží. Hřbitova s masivním červem se nedočkáte vůbec. Stejně jako vodní elektrárny, z níž uvidíte jen zlomek. Tedy jestli to má být vůbec ono. Resident Evil 3 je prostě špatný remake, ať se na to díváme z jakéhokoliv úhlu. Smazat zbožňované a mnoha fandy až milované lokace ze hry? Pánové a dámy z M-Two, zadělali jste si na obrovský průšvih.

Resident Evil 3 (2020) Resident Evil 3 (2020)

A to samé platí i o monstrech. Nemesis má opět tři formy, z nichž dvě pozdější jsou jiné než v originálu. To by nám nevadilo, protože obzvlášť druhá podoba vypadá hodně strašidelně a cool zároveň. Jenže souboje s těmito stádii Nemesis jsou trapné. Zpočátku hry vám je neustále v patách. Jako byste cítili jeho nečistý a mutacemi zpuchřelý dech za krkem.

Lickeři se v trojce objevují poprvé

Jenže to není zas tak horké, jak se zdá. Většina útoků je skriptovaných, a když vás honí v ulicích, lze mu utéct. Stačí se naučit používat úskoky. Nevím, jak je to se slibovanými přepadeními v místnostech pro ukládání, kterými se dušovali vývojáři. Nikdy na mě v nich nezaútočil. Naopak stál před dveřmi a čuměl jako tele na nová vrata. Nemesis je proto celkově taky zklamáním. Hlavně proto, že vás napadá tak do třetiny hry. Zbytek honiček s ním je zpracováno formou videosekvencí. A to není forma, kterou by si hráč zvyklý na interaktivní zapojení přál.

Co se dalších monster týče, spousta jich chybí. Nejsou zde zmutované vrány ani obří pavouci. Na megačerva Grave Diggera můžete zapomenout, protože na hřbitov nezavítáte. Drain Deimos, kteří vás infikují, nemrtví ani zombie psi nechybí. Kapitolou samou pro sebe jsou Hunteři. Ve hře nejdříve narazíte na žabí Gamma variaci, jejíž zástupci jsou velcí, nemotorní, ale zároveň nebezpeční. Pokud se k vám nebezpečně přiblíží, slupnou vás jako malinu. Beta jsou pak zmutovanější verze klasických Hunterů, které jsou velké, hbité a obřími drápy vás zabijí po jednom rozmáchnutí. Přítomnost hlásí i Pale Heads, které se objevily poprvé v DLC The Ghost Survivors. To vyšlo zdarma pro remake dvojky.

Resident Evil: Resistance zdarma

Jde o nechutné bílé zombie bez očí, které byly geneticky vylepšené k větší odolnosti a uzdravování. Osekání lokací v Raccoon City a zkrouhnutí monster bereme jako velký podraz. Remaky jsou od toho, aby byly obsáhlejší a přinesly víc, ne aby toho předvedly méně. Je toto vůbec hra hodná jména Resident Evil? No, jak to vezmete. Horor to není, jde spíše o zombie střílečku. Žádné lekačky nehrozí. Maximálně, když na vás ze začátku hupsne Nemesis. Jinak nic. Nechybí ale sbírání, mixování a používání ozdravných bylin, využívání beden k uschování předmětů nebo psacích strojů k uložení pozice. Resident Evil 3 remake se více podobá šestému dílu než remaku dvojky. A to rozhodně není pochvala.

Resident Evil 3 (2020)

Vzhledem ke krátkosti hry přidali v Capcomu jako tradičně režim Mercenaries. Vážně? Ne, i ten chybí. Namísto něj je v balení přítomna online videohra Resident Evil: Resistance. Nejde však o další režim, ale opravdu úplně jinou videohru se zcela jiným pojetím. Jde o multiplayerovou akci založenou na asynchronních kláních 4 vs. 1. Jeden hráč se ujme role tajemného zlotřilého vůdce (v originále Mastermind) a jde po čtyřech přeživších. Nastražuje na ně pasti, vyvolává v jejich blízkosti zombie, které může i ovládat, a nakonec se může chopit i role Tyranta.

Recenzi této hry přineseme o něco málo později, protože žádá více času k otestování. Vypadá to zatím na zajímavý titul, jehož zpracování však vázne a nemá potenciál stát se něčím dlouhodobějším. Kdybychom ale hru měli ohodnotit nyní, odnese si z recenze stejné hodnocení jako remake trojky.

Alespoň že jeho technický stav je na úrovni. Využívá totiž osvědčený RE Engine, který známe z Resident Evil 7: Biohazard, remaku dvojky i Devil May Cry 5. Zde jde o naprosté orgie pro oči. Hra vypadá až neskutečně realisticky. Možná dokonce děsivě realisticky. Prostředí vypadá velmi skutečně. Tak tomu ale bylo už u remaku dvojky.

Trojka je jí velmi podobná, ale ve ztvárnění postav jde ještě dál. Nejsou to ani tolik modely postav celkově jako detaily obličejů, které neskutečně prokoukly. Jsou ještě o třídu výš než před rokem. I když je remake trojky znatelně horší než dvojka, stejně je novější hra vizuálně viditelně hezčí. Hudba je atmosférická, i když asi horší než u ostatních dílů. Potěšil především známý motiv v ukládacích místnostech.

Resident Evil 3 máme za sebou, což nebyl vzhledem k jeho krátkosti velký problém. Nemůžeme se zbavit pachuti toho, že téměř vše šlo zpracovat lépe. Jde o fajn zombie střílečku, ale co se Resident Evil týče, je to ostuda.