Zlo nikdy neumírá. V Resident Evil Village navštívíme prokletou vesnici

Novinka, která byla světu představena zároveň s konzolí PlayStation 5, bude ale nejpodobnější předchozímu dílu Resident Evil 7: Biohazard. Může za to samozřejmě zvolená kamera. Na děj budete hledět očima hlavního hrdiny, kterým není nikdo jiný než Ethan Winters, jehož známe právě ze sedmičky. Hra je tedy opět snímána z pohledu první osoby, což bude mít za následek větší ponoření do hraní, děje a celkové atmosféry, která by se už při pohledu na první trailer a screenshoty dala krájet. Samozřejmě velkým kuchyňským nožem!

Chris Redfield zavraždí Ethanu Wintersovi manželku!

Ethan se po událostech Resident Evil 7: Biohazard usadil a začal žít poklidným životem se svou ženou Miou. Jak už ale sami tušíte, nemělo to dlouhého trvání. Vtrhl mu totiž do něj opět Chris Redfield a idylku překazil tím nejhorším možným způsobem. Ethanovi se nejdřív bývalý člen S.T.A.R.S. omluví, a pak před jeho zraky popraví Miu. Proč? To je nejasné.

Nutno podotknout, že Chris už od sedmičky pracuje pro Umbrellu. Ta však už neměla být tou odpornou společností vyvíjející biologické zbraně, ale naopak spolkem, který je likviduje. Proto se společnosti také začalo přezdívat Blue Umbrella. Důvodem je modrý deštník, který v jejím logu nahradil nechvalně proslulý červený. Že by ale všechno bylo nakonec jinak?

Sami tvůrci promluvili o tom, že Chris prošel velkou změnou. Že by se nakonec stal z hrdiny záporák? Producenti Tsuyoshi Kanda a Pete Fabiano upozornili, abychom si všimli, že je mnohem více sklíčený a zachmuřený. Určitě se mu něco stalo, protože v sedmičce takový nebyl.

Poté, co je zavražděna Ethanova manželka, se protagonista hry vydává do odlehlé vesnice v horách, která bude hlavním herním prostředím. Vsadili bychom se však, že se podíváme i jinam. Znáte to – tajná podzemní laboratoř a tak podobně. Resident Evil 7: Biohazard se také nakonec neodehrával jen ve strašidelném domě Bakerových. Ve vesnici hledá Ethan odpověď na otázku, proč musela jeho žena zemřít.

Vlkodlaci a čarodějnice jako nepřátelé

Netrvá to ale dlouho a sám zjistí, že se v dědině nachází více otázek než odpovědí. Zdá se navíc, že je prokletá. Žije v ní spolek čarodějnic a kolem pobíhají krvelační vlkodlaci, kteří zastávají roli nových nepřátel. Co se tu stalo? Unikl zde nějaký nový druh viru, nebo byl záměrně vypuštěn? Vzhledem k tomu, že jde o Resident Evil, je to náš tip.

Resident Evil Village

Tvůrci slibují nejenom bububu, ale i spoustu akce. Že by se však hra nesla ve zběsilém akčním tempu pětky a šestky, se bát nemusíme. Resident Evil Village vypadá jako opravdový survival horor, v němž nebude chybět průzkum prostředí, sbírání předmětů, management inventáře a řešení hlavolamů. Ze zbraní jsme zatím viděli nůž a pistoli, ale jistě se dočkáme i kousků s vyšší kadencí.

Vesnice vypadá nádherně temně a strašidelně. Prozkoumáte v ní starobylé chatrče, uličky, pole a určitě bude poblíž i hřbitov. Nad vsí se navíc tyčí obrovský hrad, který jistě skrývá nejedno tajemství. Prostředí vypadá vskutku parádně a propracovaně. Je opět vidět, že mají v Capcomu cit pro detaily.

Hra běží na známém RE Enginu, který byl podle producentů upgradován na nejnovější verzi, která se naplno předvede na nových konzolích. Ale vzhledem k tomu, že jde o multiformátový titul, který vyjde kromě PlayStationu 5 a Xboxu Series X i na PC (Steam), nemůžeme čekat kvalitu grafiky jako u exkluzivních pecek typu Horizon: Forbidden West nebo Returnal. Přesto se nám Resident Evil Village na pohled líbí.

Podpora VR je velkou neznámou

Resident Evil Village

Díky novým mašinkám (hra nevychází na současné konzole) by měly zmizet nahrávací časy, které se objeví nejspíš jenom při spuštění hry. Více informací o hře nám Capcom řekne letos v srpnu. Do té doby můžeme jenom spekulovat o tom, co nás v Resident Evil Village čeká. Mluvilo se například o více hratelných postavách a velkou neznámou je podpora virtuální reality, která dosud nebyla ohlášena.

I když je hra snímána kamerou z první osoby, vypadá to, že pro VR určena nebude. To by ale byla velká škoda! Sedmička se v ní hrála parádně. Na závěr zmíníme nevýznamné zklamání nad tím, že hra nemá v názvu číslo. V sérii se spoustou spin-offů to nemáme u řadových dílů rádi. Římská číslice osm (VIII) sice prosvítá ve slově Village, ale to nestačí! Hehe.