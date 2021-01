Resident Evil Village: Demo Maiden na PlayStationu 5 děsí atmosférou

Capcom ve čtvrtek ukázal budoucnost série Resident Evil. Největší prostor byl během předváděčky věnován pochopitelně osmému dílu Village, který si budeme moci zahrát již brzy. Odhaleno bylo datum vydání, které je stanoveno na 7. května letošního roku, což je opravdu za rohem. Nedočkavci, kteří mají to štěstí a vlastní konzoli PlayStation 5, si mohou čekání na hru zpříjemnit temnou ochutnávkou v podobě demoverze nazvané Maiden.

Ta je zaměřená na exploraci omezené části hry a řešení hlavolamů. Boj v ní záměrně není přítomen. Okusíme ho až v plné hře. Nemožnost se bránit ještě zvětšuje napětí a strach z neznáma. Důvodem absence zbraní je postava, které se hráč v demu chopí. Nejde totiž o Ethana Winterse, který bude hrdinou plné hry. Zde si zahrajete za mladou dívku, která se ocitá uvězněná ve středověkém hradě Dimitrescu a snaží se z něj pláchnout.

Klasické Resi hlavolamy potěšily

Demo, které se odehrává v jiném čase než hra samotná, není dlouhé a dohrát ho lze za cca 20 až 30 minut. Už během nich je ale jasné, že Resident Evil Village bude titulem, při jehož hraní vám bude běhat mráz po zádech. Atmosféra by se dala krájet.

Je také znát, že jde o přímé pokračování Resident Evil 7: Biohazard. Kamera opět snímá dění z pohledu první osoby. V Maiden je k vidění vězení, sklep, chodby a atrium hradu, který je dle Capcomu rozlehlý a bude se v něm odehrávat velká část hry. Sídlo, které se podle všeho nachází v Rumunsku, je hodně stylové a vyloženě z něj na vás dýchá atmosféra plná temnoty, zmaru, rozkladu a hororu.

I když si v demoverzi nezastřílíte ani jinak nezabojujete, k vyřešení v ní je hned několik klasických Resident Evil hlavolamů. Důležitou roli v nich opět hraje staré dobré prozkoumávání nalezených předmětů. Všechny hádanky, které jsme vyřešili, byly logické a zábavné. Pocit, že je to opět ten pravý Resi, je velký.

To samé platí i o lekačkách a strašení hráče. Resident Evil Village dokonale využívá audio. I obyčejné bušení na dveře, nářky a výkřiky dokážou vyděsit stejně jako nález umírajícího člověka. Hluků a ruchů je už v demu spousta. I když se v něm boje skutečně nedočkáte, setkáte se s vysokou upíří dámou, jejíž jméno bylo konečně odhaleno. Jmenuje se Lady Dimitrescu. Tato děsivá paní má tři dcery čarodějky, které se dokážou měnit v hmyz. Na jednu z nich také v Maiden narazíte. A nebude to příjemné setkání.

Resident Evil Village - demo Resident Evil Village - demo

Z demoverze je jasné, že nás kdovíjaká revoluce v žánru hororu z pohledu první osoby nečeká. Resident Evil Village však vypadá na pořádného zástupce žánru! Co se grafiky týče, je pořádně temná a stylová. I když se nám líbí, nejde v žádném případě o next-gen. Vizuál je „pouze“ nadprůměrný. Proto nás také vůbec nepřekvapilo, že hra nevyjde jenom pro konzole PlayStation 5, Xbox Series S/X a PC – Capcom nově uvedl, že se počítá i s verzemi pro PlayStation 4 a Xbox One.

Morbidně obézní prodejce

Pokud jste majitelé staršího herního železa, můžete se tedy na hru těšit také. Pokud si pak pořídíte novou mašinku, jistě oceníte upgrade zdarma na verzi pro PlayStation 5 nebo Xbox Series S/X v digitální podobě. I když v demoverzi přítomný není, v plné hře nás čeká opět obchodník, kterého fanoušci tolik zbožňovali v ceněném Resident Evil 4. Jeho hlášky o cizinci jsou dodnes kultovní.

Tentokrát nás čeká nový prodejce, který si říká The Duke (vévoda). Je to pořádně nechutný cvalík, jehož morbidní obezita je děsivá jako některá monstra ve hře. O vlkodlacích a čarodějnicích jsme už věděli, nové video odhalilo i obra a zatím neznámý druh zombií. Střílet se bude z pistole, brokovnice a dalších zbraní. Čeká nás také návrat milovaného inventáře a s ním oblíbené umísťování předmětů do volných míst. Podpora virtuální reality stále nebyla ohlášena, takže se s ní nejspíš definitivně nepočítá. Škoda.

Součástí Resident Evil Village bude také nově odhalená videohra Resident Evil Re:Verse. Než se začnete radovat, zchladíme vaše nadšení. Jde o kompetitivní multiplayerovou střílečku z třetí osoby, v níž se chopíte rolí z celé série známých hrdinů, záporáků i monster. Hra má cel-shadingovou grafiku a vypadá příšerně.

Nic proti videohrám zaměřeným na hru pro více hráčů, ale všichni víme, jak dopadají multiplayerové tituly pod značkou slavné hororové série od Capcomu. Stačí vzpomenout na Resident Evil: Resistance nebo Umbrella Corps. Na Resident Evil Village se ale těšíme, a to i kvůli jeho příběhu, který bude sledovat Ethana Winterse, jenž se vydává hledat do Evropy svou dceru poté, co mu hrdina celé série Chris Redfield zastřelil manželku Miu. Něco nám ale říká, že jeho nečekané chování bude mít vysvětlení a příběh bude plný zvratů.

P.S. Na jaře by měla demoverze Maiden vyjít i pro ostatní platformy.