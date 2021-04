Resident Evil Re:Verse žádný zázrak nebude, naše dojmy jsou však smířlivé

Capcom se sérií Resident Evil válí. Řadové díly dosahují milionových prodejů, jsou ceněny recenzenty i hráči a nic nenasvědčuje tomu, že by se to v dohledné době změnilo a nejslavnější hororová sága vyčpěla. Ne vše je s ní však takové, jak by si japonský herní gigant přál.

Už roky se snaží o stvoření povedené multiplayerové akce ze známého zombie světa, což se mu nedaří. Stačí si vzpomenout na ptákovinu Umbrella Corps nebo obludnost Resident Evil: Resistance. Capcom se však ani nadále nevzdává a chystá si pro nás další kompetitivní online akci nazvanou Resident Evil Re:Verse. Než si začnete trhat vlasy, vězte, že jde o titul, který bude dodáván zdarma s Resident Evil Village.

Po zkušenostech s demoverzí Maiden se domníváme, že osmý díl Resiho bude opět terno. Resident Evil Re:Verse se tak přinejlepším stane pro někoho příjemným bonusem. Pro ostatní to bude doplněk, který nikdy nemusí spustit k tomu, aby si výlet do vesnice rozléhající se pod středověkým hradem Dimitrescu v novodobé Transylvánii užili.

První den bety jsme si příliš nezahráli

Otevřená Beta Resident Evil Re:Verse probíhala od čtvrtka 8. až do neděle 11. dubna. Jediná nutnost k jejímu spuštění byla aktivace Capcom ID a jeho propojení s vaším účtem. Hrát bylo možné na platformách PlayStation 4, Xbox One a PC – Steam. Verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S k dispozici nebyly. Majitelé next-gen konzolí byli odkázáni na zpětnou kompatibilitu. Verze pro jejich mašinky se podle informací z oficiální webové stránky stejně nechystají.

My jsme testovali PS4 verzi na PS5 během prvních tří dnů veřejné bety. Čtvrtek byl hotovou tragédií. Hru se nám podařilo spustit jen třikrát. Jinak byl matchmaking naprosto jalový a nedokázal nám najít protihráče. Odpoledne už beta neběžela. V pátek a sobotu naštěstí většina věcí jela tak, jak měla.

Došlo jen k několika pádům hry, nebo se objevily bugy. To jsou u bety problémy očekávatelné a pochopitelné. Důležité je, že jsme měli možnost si Resident Evil Re:Verse vyzkoušet. Respektive si z něj vyzkoušet to, co nám beta dovolila. Už známe všechny herní mechanismy a víme, jak koštuje hratelnost.

Každý má dva speciální útoky

Resident Evil Re:Verse je čistě kompetitivní online záležitostí. Proti sobě se může postavit 4 až 6 hráčů. K dispozici byl na vyzkoušení režim deathmatch. Vše nasvědčuje tomu, že půjde o jediný herní mód i v plné hře. Alespoň při jejím startu. Úkolem je zabít bez milosti všechny ostatní.

Hratelné postavy Leon S. Kennedy

Claire Redfield

Chris Redfield

Jill Valentine

Ada Wong

Hunk

Na výběr je šest hratelných postav, které fanoušci série Resident Evil moc dobře znají – viz tabulka. Každá z nich má základní zbraň: pistoli s neomezenými náboji, kterou doplňuje osobní zbraň, do níž je zapotřebí sbírat munici. Leon má brokovnici, Ada kuši a Chris automatickou pušku. K tomu mají hrdinové dva dobíjející se speciální útoky a jednu pasivní schopnost.

Leon při ataku pálí ze dvou pistolí s ikonickými laserovými zaměřovači, Ada vás kopne ze známé otočky ve vzduchu a Hunk je dočasně neviditelný. Řekli bychom, že fandové budou volit nejdříve své favority z ostatních Rsident Evil videoher a preference upraví po pár odehraných mačích. Kromě specifických zbraní lze v aréně vzít i speciální a více devastující kousky jako granátomet nebo raketomet.

Léčíte se zelenými rostlinami

Sbírání zelených bylin k zdravení samozřejmě nemůže chybět. Jakmile se jde do akce, je Resident Evil Re:Verse klasická onlinovka z pohledu třetí osoby, jejíž kamera snímá postavu zpoza ramene. Ovládání je normální, rychle si na něj zvyknete. Během přestřelek se hodí kotouly, které můžete metat do všech světových stran a uniknout tak střelbě i dalším útokům. Spotřebovávají však energii, takže je zapotřebí uskakovat do stran s rozvahou.

Pokud vás někdo odkrágluje a zkazí vám tzv. kill streak, jeho postava je označena lebkou, abyste ji mohli po respawnu pronásledovat. Pokud se vám dotyčného hráče podaří zlikvidovat, váš kill streak pokračuje. Klání jsou pětiminutová, což je podle nás rozumná délka. Hra nezní jako kdovíco, že? Ona také kdovíčím není. Je to průměrná online akce, která zaujme nejspíš jen největší příznivce série Resident Evil. Těch však není málo, že?

Po smrti se proměníte v mutanta

Mutace Fat Molded

Hunter Gamma

Jack Baker

Nemesis

Super Tyrant

Resident Evil Re:Verse se naštěstí může pochlubit prvkem, který celou hru ozvláštňuje. Během hraní sbíráte kapsle s virem. Jakmile je s vámi amen, proměníte se v mutanta. Záleží přitom na tom, kolik kapslí jste posbírali. Čím více jich bylo, v o to hrozivější a větší potvoru se změníte. Základní mutací je Fat Molded aka tlustý plesnivák, nejsilnější a nejděsivější je Super Tyrant, což je finální podoba Mr. X. I mutanti mají své speciální útoky, takže Hunter Gamma dokáže pozřít protivníka nebo ho poplivat kyselinou.

Resident Evil Re:Verse Resident Evil Re:Verse

Jack Baker vás chytí a než vám jednu vrazí, stylově vás přivítá do rodiny. Jinak se ohání obřími motorovými nůžkami. Nemesis dokáže probodnout chapadly ze země a k tomu pálí rakety. Změny v pochodující biohazard jsou rozhodně tím nejzajímavějším, co hra nabízí a právě díky nim dokáže Resident Evil Re:Verse na pár chvil zabavit.

Nečekáme, že se hra stane online stálicí, ale fajn doplněk k Resident Evil Village by to mohl být. Domníváme se, že výběr postav může být už nyní definitivní. Stejně jako je tomu nejspíš i u mutací.

V Betě jsme se podívali jen na policejní stanici

Nad nedostatkem hrdinů bychom však v době DLC zbytečně netruchlili. Ještě jich může časem přibýt spousta. Velkou neznámou jsou arény. V betě byla dostupná pouze slavná policejní stanice v Raccoon City. Jde samozřejmě o lokaci, kterou zbožňujeme, ale je škoda, že jsme si nemohli vyzkoušet další. Soudě podle fízlárny si myslíme, že arény budou menší až středně velké.

Co se technického stavu týče, betu se nesluší hodnotit v otázkách stability a matchmakingu. Když už se hra rozjela, fungovala v drtivém počtu případů tak, jak měla. Resident Evil Re:Verse pohání nepřekvapivě interní grafický RE Engine, přičemž modely postav byly použity z her Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil 2 remake a Resident Evil 3 remake.

Chris Redfield má proto u fanoušků tolik neoblíbený vzhled. Jako poslední remaky však nadcházející online taškařice hezká určitě není. Její grafickou podobu nejlépe vystihuje slovo průměr. Pokud se vám nelíbí kreslený nádech hry, zoufat nemusíte. Už v betě lze komiksový filtr vypnout. Potěšila nás drobnost v podobě svícení ovladače.

Držme očekávání nízko

Váš DualShock 4 nebo DualSense barevně září podle toho, jak jste na tom se zdravím. Pamětníci si možná vzpomenou na Resident Evil: Code Veronica pro Dreamcast, kde byla využita paměťová karta s displejem VMU k tomu, aby vám ukazovala zdraví. Resident Evil Re:Verse v žádném případě nedosáhne kvalit řadových dílů hlavní série. Už teď víme, že to není možné. Na hře je nejvíce potěšující, že už podle bety se hraje o fous lépe než poslední online příšernost Resident Evil: Resistance.

Měnění v mutanty má také něco do sebe. Držme proto svá očekávání nadále nízko, třeba se z Resident Evil Re:Verse stane nakonec blbost, u které se na pár okamžiků zabavíme. Přát si od tohoto titulu cokoliv víc by bylo bláznovstvím.

Své naděje vkládáme do Resident Evil Village. Jak nám kultovní hororová série, která letos slaví 25. výročí své existence, za všechny ty roky ukázala, nejvíce jí sluší příběhově orientovaný singleplayer, atmosféra strachu, rozkladu a hratelnost kombinující akci, prvky boje o přežití a řešení hlavolamů.

Verdikt: Resident Evil Re:Verse světoborný nebude, ale díky zajímavým mutacím a hlavně faktu, že bude dodáván zdarma k Resident Evil Village, možná na pár chvil zabaví.

Index očekávání: 55 %



Líbí se nám Nelíbí se nám Na pár okamžiků zábava Nic světoborného z toho určitě nebude Zajímavé mutace Průměrná grafika Je to lepší než Resident Evil: Resistance Next-gen verze nebude Zdarma k Resident Evil Village