RECENZE: Resident Evil: Resistance je ptákovina, kterou můžete vynechat

Remake Resident Evil 3 (číst recenzi na Bonuswebu) nedopadl tak, jak bychom si představovali. Sice jde o obstojnou zombie střílečku s opravdu pěknou grafikou, ale jinak nás nová verze hororové klasiky zklamala. Je příliš krátká, lineární a oproti originálu dokonce osekaná. Stejně tak nás u ní zamrzela absence opravdového hororového pojetí, průzkumu prostředí a primitivnost hlavolamů. Aby nám Capcom vynahradil krátkost hry, která se pohybuje mezi tristními pěti až šesti hodinami, přidal k ní ještě druhý čistě multiplayerový titul.

Resident Evil: Resistence, který byl dříve známý jako Project Resistance, je zaměřený na asymetrická online klání čtyř proti jednomu. Přináší celou řadu zajímavých nápadů, ale zpracování vázne. Nedivili bychom se proto, kdyby většina hráčů po pár zkušebních zahráních Resident Evil: Resistence odložila a už se ke hře nikdy nevrátila. Nebýt recenze, k hraní bychom se jinak také nepřinutili.

Přežili jen puberťáci?

Hra stojí mimo kánon celé ságy a představuje šest nových pubertálních hrdinů, kteří se snaží přežít odporné experimenty společnosti Umbrella v podzemí Raccoon City. Každý z nich by měl mít své silné a slabé stránky, ale vyvážení podle nás nejsou.

Vždy se hodí mít v čtyřčlenné partě někoho, kdo ovládá šprtku Valerii, aby vás ozdravoval. Stejně tak se hodí vzít s sebou blonďatou kočičku Beccu, která se vyzná ve střelných zbraních. Hasič Tyrone a sportovec Samuel jsou pak klasické silné postavy, zatímco hackerka January a specialista na pasti Martin nejsou moc potřebné postavy.

Resident Evil: Resistance

Nejnověji rozšířila seznam hratelným postav ve formě stahovatelného obsahu zdarma i sama Jill Valentine. Při hře za partu přeživších máte za úkol projít celou úrovní rozdělenou do tří segmentů a splnit stereotypní úkoly během přísného časového limitu. Pokud vás kousne zombie nebo se vám něco nepovede, o cenné sekundy přijdete.

Docela adrenalinové jsou pak herní přesčasy, při nichž víte, že bude každou chvíli konec a snažíte se stůj co stůj dohrát rozehraný mač do konce. Za přeživší je hra kooperativní akcí z třetí osoby s docela neohrabaným ovládáním. Pocit ze střelby není nic moc. Nechybí ani pro Resident Evil typické sbírání různobarevných léčebných rostlin s rozmanitými účinky.

Za Masterminda je to větší legrace

Za Masterminda, který se partu mlaďochů snaží zlikvidovat, je hra o poznání zábavnější. Jak už ostatně bývá u asymetrických multiplayerových videoher bohužel zvykem. Jejich snahu projít nedobře designovanými úrovněmi jako laboratoří nebo kasinem, sledujete průmyslovou kamerou. Je to k nevíře, ale levely jsou ve hře pouze čtyři!

Škodolibý Mastermind zamyká přeživším dveře, vypíná jim světla a pokládá jim pod nohy pasti jako miny apod. Život jim znepříjemní taktéž nejrůznějšími monstry. Od plazící se zombie, klasické zombie, silnější zombie až po obrněnou zombii nebo detonatora.

Resident Evil: Resistance

To je výbušný nemrtvý. Do zombie se lze převtělit a ovládat je, což je jedna z nejlepších vlastností hry. Zahryzávat se do krků protivníků je morbidní zábava. Vyvolat můžete i jiné známé obludy jako zombie psy, Ivy nebo Lickery. Každý Mastermind má vlastní speciality a může vyvolat biologickou zbraň. Jejich výběr je vskutku zajímavý. Hrát můžete za šílenou vědkyni Anette Birkin z Resident Evil 2, která si může přivolat na pomoc a ovládat svého zmutovaného manžela ve formě G-Birkina.

Nováčkem je Francouz Daniel Fabron, který ovládá našeho nejoblíbenějšího Tyranta Mr. X! Dalším padouchem operujícím zpoza monitorů je klonovaná sestra Alberta Weskera Alex Wesker z Resident Evil Revelations 2. Její rostlinná biozbraň Yateveo je však dost těžkopádná kvůli omezenému pohybu. Posledním do party je samotný Ozwell E. Spencer – jeden ze zakladatelů Umbrelly.

Jeho specialitou je silné dezintegrační pole. Příští měsíc přibude do party i záporák z Resident Evil 3 Nikolai Ginovaef. Hraní za Mastermindy je na pár chvil docela zábava. Rozhodujete o tom, kde budou mít přeživší klíčové předměty, sledujete je průmyslovými kamerami, přepínáte mezi nimi a škodíte jim, co to jde. Použít můžete i zbraně na dálku, kdy na přeživší útočíte přímo.

Špatný matchmaking

Všechny ataky a zombie se vyvolávají pomocí speciálních karet, které máte před sebou. Vaši protivníci ale nejsou bezbranní. Mohou vám rozstřílet kamery a než se opraví, neuvidíte ani ň. Rychlejší opravu zajistíte mačkáním analogových páček, což je fajn mechanismus. Bohužel, dostat se ke hře za Masterminda není jen tak. Zatímco nám se to podařilo, další hráči se svěřili, že se přes nepříliš dobře fungující matchmaking ke hře za něj prostě neprobojovali. Navíc hra neustále hlásí, že připojení k hostovi je nestabilní.

Resident Evil: Resistance

Za úspěšné hraní dostáváte klasicky zkušenosti a kredity, které pak vyměníte za lootboxy, z nichž získáte nové perky a schopnosti (Equipment Case) nebo naprosto bezvýznamné kosmetické věci (Cosmetic Case). Lootboxy můžete získat i za reálnou měnu prostřednictvím mikrotransakcí. Ty jsou ale naprosto zbytečné. Vše odemknete až neskutečně rychle sami.

Co se týče grafického zpracování, běží Resident Evil: Resistance na RE Enginu stejně jako remake trojky, dvojky nebo Devil May Cry 5. Využit však moc dobře není. Hra vypadá jako by byla vyvíjena spíše pro minulou generaci konzolí.

Zatímco u předchozí online Resident Evil videohry Umbrella Corps (číst recenzi na Bonuswebu) bylo ihned jasné, o jakou tragédii jde a člověk se mohl alespoň na pár chvil bavit, Resident Evil: Resistance je jiné kafe. Jde o hru plnou zajímavých nápadů, které však nejsou dotaženy do konce. Zklamání proto nelze popřít. Technický stav hře také nepomáhá. Jde tedy v podstatě o zbytečnost. Capcome, co nám to děláš?