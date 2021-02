Sony dotuje PlayStation 5, za necelé dva měsíce prodalo 4,5 milionu kusů

PlayStation 5 patří, stejně jako konkurenční Xbox Series X či nové grafické karty, mezi nedostatkové zboží. Původně se věřilo, že poptávku se podaří uspokojit letos v únoru. Aktuálně to vypadá, že nového hardwaru bude nedostatek i v dalších měsících.

I tak se PlayStationu 5 dařilo skvěle. Prodávat se začal 13. listopadu (v Česku 19. listopadu) a do 31. prosince 2020 se prodalo 4,5 milionu kusů. Segment Game & Network Services vzrostl meziročně o 40 procent, prozrazuje zpráva. Sony má v plánu poslat do obchodů do konce března další tři miliony kusů PlayStationů 5.

Sony také potvrdilo, že první vlnu konzolí dotuje. Jeden z bodů zmiňuje, že „ztráta vyplývá ze strategicky stanovené ceny PS5, která byla nastavena níž, než jsou výrobní náklady“.

Z pohledu příjmů je velmi důležitá služba PS Plus, kterou si platí si 47,4 milionu uživatelů, zatímco před rokem to bylo 38,8 milionu. Mimochodem, 87 procent majitelů PlayStationu 5 má aktivní PS Plus. Podle očekávaní se dobře dařilo akci Marvel Spider-Man Miles Morales, které se do konce prosince prodalo 4,1 milionu kopií.