RECENZE: Destruction AllStars ukazuje, jak nemá vypadat exkluzivní PS5 hra

Jak se říká, darovanému koni na zuby nekoukej. V dnešní době ovšem platí, že pokud je něco zdarma, pak tam bude jistě nějaký háček a autor se z vás pokusí vytáhnout peníze jiným způsobem. V případě novinky Destruction AllStars pro PlayStation 5 (na čtyřce si hru nezahrajete) je situace pořádně zamotaná a co se platí, nebo neplatí, se může za pár měsíců zcela změnit.

Aktuálně se to má se hrou tak, že pokud jste předplatiteli PS Plus, můžete si ji zdarma přidat do knihovny. A to dokonce nad rámec běžného měsíčního okna, dostupná bude na registraci zdarma až do 5. dubna. Technicky vás hra stojí okolo stovky až dvou stovek v závislosti na tom, jaký typ předplatného máte a samozřejmě k tomu dostanete další skvělé hry z nabídky PS Plus zdarma.

Původně byl tento titul zamýšlen jako plnohodnotná krabicová verze za těžko stravitelných 1 999 korun. Za tuto cenu je koneckonců stále nabízen u většiny prodejců, jde však zatím o předobjednávku a kdy (a zda vůbec) hra v této formě do obchodů dorazí, zatím není jasné. Z logiky věci by se to mělo stát až po 5. dubnu, jinak nákup krabičky nedává žádný smysl. Jenže...



Autoři evidentně sami nevědí, co se hrou bude, jsou zde jasné náznaky, že se spíše vydají cestou hry zdarma s podporou mikrotransakcí. Tomu koneckonců nasvědčuje i přítomnost prémiové měny, za kterou si můžete nakupovat jak kosmetické doplňky, tak i singleplayer kampaně. Ano, přesně tak: singleplayer obsah je až na trénink obvyklých režimů proti botům a jedné úvodní kampaně zamčený za nutností koupit si virtuální mince.

Že mikrotransakce do hry autoři našroubovali na poslední chvíli, je hodně patrné u kosmetických doplňků, kdy část kupujete za herní měnu (dostáváte ji za dokončené online zápasy) a část je čistě za prémiovou měnu. Zatímco v jiných „free to play“ hrách vás alespoň za pár drobných čekají jiné modely vaší oblíbené postavičky, zde si platíte za jinou barvu hrdiny a jeho auta. To je v podstatě k smíchu i pláči zároveň.

Další dvě rozšiřitelné kampaně stojí jedna 200 prémiových mincí, druhá 400, e-shop je samozřejmě nastavený tak, že si můžete koupit mincí buď 500, 1 000 a nebo 2 000. Cena za měnu zatím není nijak závratná, za 500 mincí je to 132 korun, za 1 000 dvojnásobek, a tak dále. A ještě pozor: měna se dá nakupovat pouze s předplatným PS Plus, takže i kdyby náhodou někdo chtěl (i když nevím, proč by to dělal) v budoucnu koupit krabičku a hrát pouze offline, kampaně si nemá bez PS Plus jak přikoupit. Tedy samozřejmě v případě, pokud bude hra za ty dva měsíce vypadat alespoň trochu podobně a krabička bude vůbec v prodeji.

Málo režimů, kampaň hotová za chvíli

Dost už o tom, co se na hře platí, nebo neplatí. Stojí vůbec za to si s ní lámat hlavu, nebo si ji zkrátka jen přidáte do knihovny a pak na ní zapomenete? Pokud s tím autoři ze studia Lucid Games, které patří pod záštitu PlayStation Studios, rychle něco neudělají, tak to bude spíš druhá možnost.

Destruction AllStars patří do poměrně úzkého žánru demoličních derby, kdy je ve většině případů cílem s vaším autem do někoho co nejefektivněji nabourat a naopak zabránit tomu, aby někdo jiný naboural vás. Hra tento koncept rozvíjí tím, že můžete z auta v libovolnou chvíli vyskočit a prohánět se po herní aréně s hrdinou pěšky, což se hodí na sbírání krystalů, které nabíjí vaše speciální schopnosti.



Libovolné auto v aréně si můžete přivlastnit: jak ta, která jsou volně k dispozici, tak i ta, která jsou již obsazená jiným hráčem. Jen jej musíte pomocí minihry, ve které musíte být rychlejší než on, z vozu vytáhnout ven. Každý hrdina (celkem jich je ve hře šestnáct) má také dvě speciální schopnosti: jednu si může aktivovat pouze mimo vůz a druhá vždy slouží pro přivolání speciálního „hrdinského vozu“. Ačkoliv si pro něj ještě musíte doběhnout, nikdo jiný vám ho nemůže ukrást.

Výsledkem je podivný mix Rocket League (mínus fotbal), Overwatche (mínus střílení) a Fortnitu, ze kterého si hra půjčuje zejména vizuální styl plný extravagantních postaviček. Už po vstupu do herní lobby, kdy vám hra sama pokaždé zapne hlasový chat, poznáte, že právě sem se ze zvědavosti nahrnula poměrně slušná část uživatelské základny Fortnitu: mladých hráčů je zde opravdu habaděj.

Automaticky zapnutý hlasový chat je mimochodem opravdu otravná věc, a pokud nechcete celou hru ostatní hráče poslouchat, musíte před každým zápasem manuálně tuto funkci tlumit. A také si vypnout vlastní mikrofon (na to je naštěstí tlačítko na gamepadu). Přitom by autoři mohli vše vyřešit jednoduchou „nechci zapínat hlasový chat“ volbou v nastaveních hry.

Multiplayer v tuto chvíli má čtyři herní režimy: Mayhem, Gridfall, Carnado a Stockpile. První dva jsou sólo „všichni proti všem“, druhé dva pak týmové zápasy osm proti osmi. V Mayhemu musíte sbírat body efektivním nabouráváním do ostatních hráčů a kdo jich má na konci nejvíce, ten vyhrál. Gridfall je takové malé battle royale, kde poslední přeživší (nevybuchlý, nespadlý do díry) vítězí.



Z této dvojice má větší potenciál Gridfall, zároveň má také nejvíce nedostatků. Jednak matchmaking trvá často déle než samotná hra, protože vypadnout z mapy nebo se nešťastně srazit s někým je opravdu hodně jednoduché. Spousta hráčů už přišla na okliku: jednoduše vyskočí z auta a na vyvýšených platformách počkají, až se ti v autech navzájem pomlátí, nebo vystrkají z arény.



Mayhem je ucelenějším režimem, který si užijete více, ovšem zde je další problém hry, kdy jsou jednotliví hrdinové poměrně nevyvážení a někteří mají oproti jiným daleko lepší postavení. Vybírat si je jen podle vzhledu může být často nevýhodou a nakonec zjistíte, že na stupních vítězů se dokola točí jeden a ten samý hrdina.

V týmových režimech je nejzábavnější Carnado, kde narážením do soupeřů získáváte v daném autě body, které musíte započítat tím, že auto zničíte v ohromném víru uprostřed arény. Ve Stockpile za ničení soupeřů sbíráte body, za které obsazujete klíčové body na mapě. Carnado je za mne asi největší zábava ze všech režimů, kombinuje základ demoličního derby a fakt, že si následně pořádně omlácené auto musíte také ochránit, než jej „započítáte“ ve víru uprostřed arény.

Multiplayer sám o sobě nemá vyloženě nějaké eso v rukávu a všechny režimy jsou už po pár zápasech trochu ohrané. Autoři nechali slušný potenciál ladem. Co třeba nějaké demoliční závody? Pravý battle royale se sto hráči a ohromnou arénou? A co víc možností boje mimo auto, než jen obyčejné strkání do sebe?

Chuť po více režimech si můžete částečně spravit alespoň v „kampani“, tedy v základu alespoň v té jedné úvodní, co je zdarma. Zde najdete trochu tradičnější závodění s časem, kdy musíte projet záchytnými body na mapě a vyhnout se soupeřům, převážení pasažérů z jednoho místa na druhé a sbírání beden roztroušených po aréně (rovněž na čas). Je to jednorázová záležitost, která vám vydrží tak hodinu.

Dál můžete cvičit multiplayerové režimy proti botům a je zde menu s kosmetickými úpravami vašeho oblíbeného hrdiny. Jak už jsem v úvodu zmínil, dokoupit si můžete leda jinou barvu oblečení vašeho hrdiny a auta, případně různá herní gesta (emotes) a pózy na vítězné obrazovce. Spousta jiných free to play titulů to dělá daleko lépe.

Autoři mají před sebou ještě kus práce

Asi už vám je po dočtení na toto místo jasné, že si hra nevede dobře. Stále to není všechno. V samotných zápasech chybí hudba, jelikož chce simulovat reálný sport. Vzhledem k jinak poměrně třeskuté šílenosti Destruction AllStars to atmosféru spíše kazí a nezlepšují to ani komentátoři, kteří opakují pořád ty samé hlášky.

Během řízení auta nemůžete hýbat kamerou, což komplikuje přehled o dění okolo. Při výběru herních režimů v menu chybí vysvětlení, o co v nich jde, musíte počkat na začátek zápasu, než vám komentátoři vysvětlí pravidla.

Povedlo se na hře vůbec něco? Ale ano. Destruction AllStars jsou poměrně ukázkovým PS5 titulem v ohledu velice povedené grafiky, plynulých 60 snímků za sekundu při 4K rozlišení a podpoře haptické odezvy ovladače DualSense. Ten vám pravidelným tepáním dá vědět, že máte už téměř rozbité auto, při rozjíždění kladou zadní tlačítka odpor, a pokud jste mimo auto, tak v rukou cítíte kroky vašeho hrdiny.

Ovládání jako takové je pohodlné dost rychle se s hrou sžijete. Pak už jen metáte ve hře komba, kdy z jednoho auta přeskakujete plynule do druhého, uhýbáte a smykujete tak, abyste přelstili soupeře a v režimu mimo auto skáčete po plošinách, běháte po zdech a postrkujete se s ostatními hráči. V oblasti ovládání i grafiky toho Destruction AllStars moc vytýkat nejde.

Jenže to ani zdaleka nestačí k úspěchu a hru potápí nevyužitý potenciál, mdlé herní režimy, které po pár zápasech omrzí, a hlavně chaotická situace, kdy je hra zdarma, ale vlastně není, a my vůbec nevíme, jak to s ní bude za pár týdnů. Vůbec jí nepomáhá ani fakt, že kvůli nedostatku konzolí PlayStation 5 se nedostane ke všem zájemcům.

Destruction AllStars v tuto chvíli není dobrá hra. Stejně jako jiné „live service“ tituly se to ovšem může změnit, ale také nemusí. Pokud máte PS Plus, hru si určitě zařaďte do knihovny. Vyzkoušejte ji, třeba vás bude pár dnů bavit. Bez zásahu autorů to na žádný trhák opravdu nevypadá. Jen si hlavně nekupujte krabičku za 1 999 korun, protože za tyto peníze hra nestojí ani omylem. To si raději i bez PlayStationu zaplaťte PS Plus na měsíc a hru si dejte do 5. dubna do knihovny skrze mobilní aplikaci.