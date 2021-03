PlayStationy 5 po půl roce stále nejsou. Mnozí na ně čekají od prvního dne

Uplynulo skoro půl roku ode dne, kdy se po celém světě spustily předobjednávky na konzoli nové generace od Sony. Celá situace byla poměrně chaotická, protože Sony původně na virtuální konferenci 16. září ohlásilo, že předobjednávky budou startovat následující den.

Mnoho zájemců si ovšem tuto informaci vyložilo tak, že se ještě dozví přesný čas, ovšem valná většina obchodů v Česku (ale i jinde na světě) uvolnila možnost si konzoli objednat rovnou o půlnoci z 16. na 17. září.

Vznikla tak situace, kdy část ponocujících šťastlivců si v klidu konzole objednala a zbytek se popral o volné pozice až druhý den. Tehdy samozřejmě mnoho lidí netušilo, že bude konzolí tak málo. Když si sečteme další faktory: probíhající pandemie, omezená výroba, nedostatek čipů, tak se v den spuštění prodeje (19. listopadu) dostalo jen na ty, kteří konzole objednali jen během noci (v případě digitální edice) a brzkých ranních hodin 17. září.



Nyní od objednávek uplynulo skoro půl roku a situace není dramaticky lepší. Zatímco někteří sice byli schopni konzoli dostat i poté, co ji objednali v pozdějším termínu, jiní čekají stále na vyřízení objednávky ze 17. září. Velkou roli hraje to, kde ji objednali.

Jednička a dvojka pokryly sotva 12 hodin

Zájemci o novou konzoli od spuštění prodejů monitorují situaci a například na Facebooku vznikla i skupina PS5 skladová dostupnost CZSK, která čekající příznivce z Česka a Slovenska sdružuje. Díky ní máme ještě lepší přehled o tom, na koho, kdy a ze kterého e-shopu se už dostala řada.

Vycházíme z dat, která jsou v diskuzích u jednotlivých produktů (tam kde je to možné) a také z tabulky na výše zmíněné skupině. Ty jsou každopádně spíše přibližného charakteru a vychází z hlášení samotných zákazníků, reálná data se mohou lišit.



Tak například „jednička“ na českém trhu v oblasti elektroniky Alza společně s „dvojkou“ CZC stihly do této doby pokrýt pouze zhruba prvních dvanáct hodin objednávek na verzi s optickou mechanikou z prvního dne. V případě digitální edice je to dokonce jen mezi osmi a deseti hodinami. A to i přesto, že původní informace z konce loňského roku byla taková, že by se na většinu zájemců mělo dostat během letošního února.



Podle výše zmíněných dat mají také problém vykrýt první den objednávek i prodejci JRC, Electro World, Xzone či TS Bohemia. Někteří z nich navíc spouštěli objednávky nikoliv o půlnoci, ale ráno.



Lépe na tom jsou zákazníci obchodníků Mironet, Datart, Mall či Planeo. Zde naopak vidíme poměrně znatelný rozdíl, který je dán nejspíše tím, že většina zájemců o novou konzoli ji vybírala jinde a zátěž objednávek k poměru skladové dostupnosti zde nebyla proto tak velká.

Mironet například zvládl vykrýt objednávky na variantu s mechanikou prakticky až do dne spuštění prodejů, tedy do poloviny listopadu. Datart je na tom podobně, Mall pak stačil vyřídit alespoň i část říjnových objednávek.

Připomínáme, že se objevují i případy, kdy někteří zákazníci čekají na svou dřívější objednávku, zatímco někdo s pozdější rezervací ji už obdržel. Obchody jsou co se „předbíhání“ týče mnohdy poměrně netransparentní, ovšem na druhou stranu je celkem těžké tyto individuální situace posuzovat.



Kdy se to zlepší?

Jak dlouho budeme čekat, než bude v obchodech u nových playstationů svítit „skladem, ihned k odeslání“? Pravděpodobně tato situace do léta nenastane, ovšem některé vyhlídky jsou ještě daleko horší. Prodejci jako například JRC raději uvádí až prosincové datum (27.12.), což samozřejmě může být jen orientační termín. Datart optimističtěji hlásí, že by konzole mohly být už v půlce srpna.



U Alzy a CZC se sice konkrétních dat nedočkáme, ovšem odhady z diskuzí často napovídají, že ti, kdo konzoli neobjednali první (a stále nepokrytý) den, se možná letos ani nedočkají. Samozřejmě, že jde pouze o odhady, nicméně ono tempo vyřizování objednávek tomu trochu napovídá.



České zastoupení Sony nám k situaci na trhu zaslalo následující vyjádření: „Všichni v PlayStation děláme maximum pro to, abychom poptávku po konzoli PlayStation 5 uspokojili v co nejkratší možné době. Co se týká dostupnosti konzole na trhu, tak tu je nutné řešit s konkrétními obchodníky, u kterých zákazníci realizují své objednávky,“ říká Lukáš Hruška, PR manažer Sony.



Aktuální „fintou“ jsou nákupy v Polsku, kde jsou skladové zásoby lepší a mnohým se povedlo si v řetězcích typu Media Markt objednat konzoli a do týdne ji mít doma. Samozřejmě to s sebou nese stejná rizika jako jakýkoliv jiný nákup ze zahraničí, zejména problematickou reklamaci. Zdá se to však v současnosti být tou nejrychlejší cestou, s výjimkou překupníků. Těch je podle bazarových portálů stále poměrně dost. Ceny u nich už sice nejsou tak absurdní jako v listopadu, stále se ovšem připravte na příplatky cca pěti a víc tisíc korun.