Obrovský zájem, vše vyprodáno. K herním novinkám se nedostane každý

Ačkoliv se po celém světě mluví o ekonomické krizi v důsledku pandemie koronaviru a kupní síla zákazníků se spíše zmenšuje, herní průmysl stále jede naplno. Konec roku 2020 je pro něj zcela zásadní. V těchto týdnech jsou už vypsané dlouhé pořadníky na zájemce o nové grafické karty výrobce Nvidia, nové konzole od Sony a Microsoftu i VR brýle od Oculusu. A šance, že se na všechny zájemce do konce roku dostane? Mizerná.

Právě herní hardware a hry samotné totiž představují velice vítanou kratochvíli v době, kdy je spousta z nás nucena trávit více času doma. Zájem o ně tak mají třeba i lidé, kteří by za jiných okolností o hry neměli moc času zavadit. Když se k tomu přidá standardní (a rostoucí) skupina nadšenců, která kupuje nové generace herního hardwaru pravidelně, a problémy s výrobou i distribucí, je zaděláno na pořádný průšvih. Co máte šanci ještě sehnat a kde je naopak situace do konce roku už beznadějná?

Bojiště číslo jedna: Herní konzole

Pokud máte o nové konzole zájem, s největší pravděpodobností moc dobře víte, co se aktuálně na trhu děje. Řeč je samozřejmě o nové generaci konzolí od Sony a Microsoftu, které mají na trh dorazit v polovině listopadu. To ovšem platí pouze v případě, že jste si je v září stihli zarezervovat.

Asi největší obavy mají zájemci o PlayStation 5, kterým se otevřely předobjednávky o půlnoci hned po show 16. září. Ne každý s tím počítal a mnozí se o možnosti si konzoli rezervovat dozvěděli až druhý den ráno. Tou dobou však mohly být již rezervační fronty plné a není tak jisté, že se na každého, kdo reagoval v řádu hodin po spuštění předobjednávek, dostane.

Co je však ještě horší, je to, že novou konzoli od Sony možná bez „pomoci“ překupníků leckdo nesežene ani do Vánoc. Obchody už teď hlásí další dostupnost až v únoru 2021, takže pokud jste zaváhali, nebo dokonce bláhově doufali, že konzoli koupíte až později před Vánoci ve volném prodeji, máte dost možná smůlu. Sony se sice snaží zajistit více konzolí, ovšem český trh nejspíše nebude pro případné dozásobení prioritou. Nedostatky jsou totiž hlášené všude ve světě.

Microsoft je na tom o něco lépe, ovšem také to vypadá, že jsou prozatím všechny rezervace rozebrány. Na rozdíl od Sony byly objednávky nových Xboxů o něco přehlednější, i tak ale nebylo na místě příliš váhat. Zde jsou ovšem vyšší šance, že do Vánoc ještě dorazí nějaké další zásoby. Zároveň Xbox nemá na českém trhu tak silnou pozici, jako konkurenční Sony, což znamená i nižší poptávku.



Obecně je tedy s konzolemi situace taková, že nelze příliš počítat s tím, že všichni zájemci budou mít do Vánoc konzoli nové generace. Trh by se měl zklidnit právě až na začátku příštího roku, kdy už by se měla nasytit aktuální rezervační poptávka, a konzole se objeví ve volném prodeji až po Novém roce, aniž by se na ně stály fronty.



Bojiště číslo dvě: Herní grafické karty

PC hráči mají podobný problém jako konzolisté. Ačkoliv u nich není pro hraní nových her tak velkou podmínkou pořídit nejnovější hardware, velká spousta z nich už pěkných pár let doufá, že se konečně objeví něco, co by je donutilo vylepšit jejich herní sestavu. A tím něčím jsou právě nové grafické karty od Nvidie řady 3000 („Ampere“).

Ačkoliv bylo dopředu pevně oznámené datum a čas předobjednávek, vzali je lidé útokem a karty byly pryč v řádu sekund po spuštění. Mnozí ani neměli šanci vůbec spatřit tlačítka pro přidání zboží do košíku, oficiální stránky pro spoustu zájemců zkrátka jen po dalším obnovení oznámily, že je vyprodáno. O to horší pak je fakt, že si část lidí vypomáhala pomocí skriptů a botů, které jim umožnily nakoupit karty ve velkém, a obratem je začali nabízet na internetových tržištích. A to s pořádnou přirážkou.

Nvidia celý zmatek obhajuje tím, že firma podcenila poptávku, kterou určovala podle čísel prodejů předchozí generace RTX karet („Turing“), o které ovšem už na první pohled nebyl tak velký zájem jako o tu novou. Skok ve výkonu, jaký novinky nabízejí, už je totiž dost lákavý právě pro ty,, kteří se stále drží předminulé generace (GTX 10XX, „Pascal“).

Aktuálně se situace má tak, že karty jsou beznadějně vyprodané a obchodníci upozorňují, že se situace do konce roku nejspíše nezlepší. Karty přicházejí ve velice malých dodávkách, řádově pár jednotek až desítek kusů, které nenasytí ani dosavadní předobjednávky, natož volný prodej. I z toho důvodu někteří nejmenovaní prodejci raději ani nepřijímají objednávky a nechávají zákazníky zkrátka poprat se vždy o pár kusů, které se v náhodný čas objeví skladem.



Právě v Česku je vidět, že mnoho šťastlivců raději některou z karet první várky prodá klidně s 50% přirážkou, protože zájemci, kteří nechtějí čekat, se vždy najdou. Stačí si jen namátkově prohlédnout bazarové portály.

Klíčové je ještě datum 28. října, kdy se svou trochou do mlýna přijde i konkurenční AMD. Jeho grafické karty řady 6000 („Big Navi“) by měly možná trochu odlehčit poptávce po nových kartách Nvidie, ovšem stále je otázkou, jak na tom budou s výkonem a hlavně s cenou. AMD navíc v minulosti také už párkrát příliš nezvládlo spuštění na trh, takže je dost možné, že se bude situace od Nvidie opakovat. Zde jde však zatím jen o spekulace.



Bojiště číslo tři: Brýle pro virtuální realitu

Trochu odlišným případem jsou VR brýle, které si letos už zažily své největší sucho na jaře, kdy se vyprodalo snad prakticky vše až na pár konkrétních modelů. Situace je v tuto chvíli lepší, třeba mezi nadšenci populární Valve Index odešle firma do dvou týdnů po objednání, což je výrazné zlepšení oproti letním dodávkám v řádu 10 týdnů nebo i více. Skladem u českých obchodníků jsou pak i modely od Oculusu či HTC.

Problém je ovšem trochu někde jinde, a sice v tom, že český trh je pro toto odvětví poměrně nezajímavý, a proto je na hraní VR her nahlíženo jako na těžký luxus. Takže zatímco v zahraničí například stojí nový Oculus Quest 2 350 eur, tedy asi 9,5 tisíce korun, české obchody už rovnou začínají na 14 tisících, a pokud je to méně, tak raději dodávají, že se cena ještě může změnit. Jinak řečeno, ještě se radí o tom, kolik si mohou dovolit z českého zákazníka nejvíc dostat.

Oculus Quest 2

Přesně toto chování pak způsobuje, že se k VR dostane jen hrstka lidí, která nehledí na vysoké ceny, ovšem mainstreamu zůstane i nadále zapovězeno. A to je škoda, protože právě letošní rok se zdá být pro hry ve VR poměrně klíčový: nový Half Life: Alyx je naprosto fantastickou hrou, aktuálně se ve VR hrají nové Star Wars: Squadrons a chystají se i další velké tituly, jako například Medal of Honor: Above and Beyond nebo The Climb 2.



Prokletý rok 2020

Vysvětlení, proč je o prakticky veškerý nový herní hardware jedna velká mela, může být mnoho. Můžeme se bavit až na úrovních konspirační teorie, jako třeba že výrobci sami účelově vyrábí málo produktů a pak se snaží vydělat na zvýšené poptávce. Koneckonců, třeba značku MSI internet nachytal, jak sama své přidružené firmě dodává grafické karty RTX 3080 a 3090, a ta je pak rovnou dává na tržiště eBay za napálené ceny. Vypadá to ovšem spíše jen na izolovaný incident.

Zcela racionálně je aktuální situace výsledkem poměrně nepřehledné kombinace faktorů. Dílčí podíl na tom mají problémy s výrobou a distribucí. Další díl má na svědomí podcenění poptávky, která je i v tak nestabilním období obrovská, a to nejenom ze strany nadšenců, jak už jsme zmínili v úvodu. Dalším dílem je pak zkrátka obyčejná chamtivost překupníků, kteří zavětřili příležitost, jak si pořádně namastit kapsy.

Snad je toto všechno jen dalším příznakem hodně nešťastného roku 2020, a výhledově se zase situace vrátí do normálu. Anebo také ne. Je možné, že si do budoucna budeme muset zvykat na dlouhé online pořadníky a nejistotu, zda danou věc dostaneme dříve, než v řádu několika měsíců. Ne že bychom s tím neměli v historii bohaté zkušenosti.