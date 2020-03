RETROHIT: Resident Evil 3: Nemesis pro GameCube je paráda ze staré školy

O remaku třetího dílu nejslavnější, nejúspěšnější a nejznámější hororové ságy Resident Evil se mluvilo ještě před vydáním remaku dvojky. Capcom s ním tedy hraje na jistotu, a pokud udrží svůj standard, což předpokládáme, půjde opět o hit. A spokojení budou nejspíš i hráči, protože jak loni Kuba Žežule ve svém článku poznamenal – trojka nepatří k nejlepším dílům série, ale přesto si remake zaslouží. Abychom potěšili retro fandy i příznivce Nintenda, vytáhl jsem ze sbírky GameCube konverzi, která vyšla v roce 2003. Osvěžení vzpomínek na tuto klasiku se před vydáním remaku rozhodně vyplatí.

Poslední útěk z Raccoon City

První část příběhu Resident Evil 3: Nemesis se odehrává komplikovaně před dvojkou, ta druhá zase po ní. Hlavní hrdinkou není nikdo jiný než Jill Valentine – členka speciálního policejního komanda S.T.A.R.S., která vyměnila slušivou uniformu za lascivní ohoz prostitutky z konce 90. let.



Resident Evil 3: Nemesis Resident Evil 3: Nemesis

Jak v Capcomu přišli na to, že by si vycvičená policistka oblékla při útěku ze zombiemi zamořeného Raccoon City top a minisukni, to mi dodnes hlava nebere. Jinak přesně o tom hra je: o zdrhnutí z infikovaného města, což vzhledem k úniku T-Virusu nebude jen tak.

Nejenom, že se to v ulicích hemží zombiemi, zmutovanými dobrmany a krvelačnými mutanty, ale po krku vám půjde i nechvalně proslulý Nemesis. I když byl koncept Tyranta, který vás neustále pronásleduje, představen už ve dvojce v podobě Mr. X, kterého mám osobně raději, jsou dostaveníčka s Nemesis nezapomenutelná.

Zpětná kompatibilita Hru si můžete bez problémů zahrát i na původním modelu konzole Wii, který má zpětnou kompatibilitu s hrami pro GameCube a naleznete na něm porty pro ovladače ze starší konzole od Nintenda.

Jill při útěku narazí kromě poseroutky Brada Vickerse ze S.T.A.R.S. i na členy jednotky UBCS (Umbrella Biohazard Countermeasure Service), kteří se mají vypořádat s únikem biohazardu. Trojka nenabízí během příběhu výběr postavy. Zahrajete si však krátce za žoldáka UBCS Carlose Olivieru.

V jeho kůži se ocitnete, když je Jill otrávena. Resident Evil 3: Nemesis se tak trochu krčí ve stínu ostatních dílů. Na vině je Sony (viz. rámeček). Trojka původně vyvíjená jako spin-off je výrazně akčnější a taktéž kratší. Jill se nově dokáže rychle otočit, což je na GameCube lahoda díky C-Sticku. Taktéž zvládne úskoky, pokud na ni někdo útočí. Narazíte i na výbušné barely, které vám pomohou s početní převahou nepřátel. Hratelnost je tedy výrazně svižnější, i když chybí ruční nabíjení zbraně při míření. Na druhou stranu je uspořádávání předmětů v inventáři extrémně uspokojivé, jak fandové série jistě dosvědčí.

Pravá trojka je Code: Veronica Resident Evil 3: Nemesis byl původně vyvíjen jako akční spin-off pro sice ještě aktivní, ale v té době již značně zastaralou platformu: PlayStation 1. Jako regulérní trojku Capcom vyvíjel mnohem povedenější, delší a propracovanější díl Resident Evil - Code: Veronica. V té době šlo o exkluzivní záležitost pro konzoli Dreamcast od Segy. A jak napráskal web IGN, Sony na japonského vydavatele tlačilo, aby řadové díly vyvíjel pro jejich konzole. Capcom výrobci konzolí vyhověl a hry přejmenoval. Zatímco Code: Veronica zůstala po této marketingové taškařici obsahově nepozměněna, trojky se zásah týkal výrazně. Hlavní hrdinkou například neměla být vůbec Jill, ale zcela nová postava.

Akčnost podtrhuje i možnost vyrábět si vlastní munici ze střelného prachu. Pomocí jeho kombinací si můžete přijít na všechny typy nábojů, granátů apod. Další novinkou jsou rozhodování při vypjatých situacích. Ve hře dojde na několik událostí, při nichž se musí hráč vybrat mezi dvěma řešení problémů. Ty se většinou týkají konfliktu s Nemesis. Rozhodnutí mají však pramalý vliv na hru. Například pokud se před policejní stanicí utkáte s ikonickou stvůrou a porazíte ji, získáte kartu, která vám usnadní průchod. Pokud vezmete nohy na ramena, narazíte později na jinou, ale stejně funkční kartu.

Napříč ulicemi mrtvého města

Prostředí, v nichž se Jill a Carlos pohybují, se sice nevyrovnají sídlu z jedničky, kanálům a laboratořím z dvojky nebo španělské vesničce ze čtyřky, ale mají něco do sebe. Je to hlavně atmosféra zmaru a rozkladu, která z nich čiší.

Nejdřív se hráč prodírá zombiemi zamořenými ulicemi Raccoon City, kde stráví nejvíce času. Pak zavítá do dobře známé policejní stanice z Resident Evil 2, která prošla zajímavou recyklací. Některé chodby a dveře, které byly v předchozím díle otevřené, jsou nepřístupné. Objevily se však zcela nové cesty. Pro vývojáře byl návrat na stanici ulehčenou prací, pro fandy série vítaný návrat domů.

Resident Evil 3: Nemesis Resident Evil 3: Nemesis

Na scény z tramvaje si musí pamatovat každý, kdo kdy trojku hrál a následující hodinová věž je hodně atmosférické místo. Ve strašidelné nemocnici hráč bohužel stráví málo času. Lokace ke konci hry jako park nebo vodní elektrárna však moc zajímavé nejsou.

Resident Evil 3: Nemesis nabízí lehkou a těžkou obtížnost, přičemž ta snazší z ní dělá dodnes hratelné dílo pro velkou sortu hráčů, nejenom pro retro nadšence. Pokud chcete opravdovou výzvu, těžký mód ji nabízí. Samozřejmě se hraje i na hodnocení, jak je u série zvykem. Rozdílné konce jsou odlišné jen opravdu minimálně.

Liší se v tom, jak Nikolai zemře a s kým odletíte na konci z Raccoon City před detonací jaderné bomby. Resident Evil 3: Nemesis dohrajete za přibližně 7 hodin. Kvůli krátkosti titulu přidali tvůrci minihru Mercenaries: Operation Mad Jackal, která se stala ihned kultovní. Později se objevila v čtvrtém, pátém a šestém díle a věnován ji byl na handheldu Nintendo 3DS i samostatný titul Resident Evil: Mercenaries 3D. Princip je jednoduchý. Musíte doběhnout z bodu A do bodu B alias z tramvaje do skladiště. Na výběr máte ze tří žoldnéřů z UBCS – Carlose, Nikolaie a Mikhaila, z nichž má každý odlišnou výbavu v inventáři.



Všechny však sužuje dvouminutový časový limit, po jehož uplynutí následuje hlasité BUM. Likvidací nepřátel a úskoky před jejich útoky však získáte cenné sekundy navíc. I když preferuji příběhové části Resident Evil her, musím uznat, že jako arkádová zábava Mercenaries funguje skvěle.

Když už jsme u těch nepřátel, v Resident Evil 3: Nemesis jich je spousta. Kromě již jmenovaných narazíte i na vrány, mutanty Brain Suckery, malé i obří pavouky, znetvořené huntery beta i jejich žabí verzi gama. V kanálech se to také hemží přerostlými červy. Gigantický červ Grave Digger přitom zastává roli bosse.

GameCube konverze je super

GameCube verze je samozřejmě hezčí a plynulejší než originál pro PlayStation 1. Hra po vzoru předešlých dílů používá nehybná renderovaná pozadí. Na polygonových modelech postav je ale patrné, že tato konverze běží na výkonnější mašince. Jsou daleko detailnější, což je vidět zejména na tvářích, ale i tělech.

GameCube – konzole Resimu zaslíbená Být v raných létech 21. století majitelem konzole výhradně od Sony a zároveň fanouškem Resident Evil, bylo dost peklo. Capcom totiž ohlásil, že exkluzivně pro Nintendo mašinku GameCube vyjde remake jedničky, prequel Zero (původně vyvíjený pro Nintendo 64), konverze dvojky, trojky, Code: Veronica X a úplně nová čtyrka. Majitelé PlayStation 2 skřípali zuby, protože na jejich platformu vycházely maximálně průměrné Resi bokovky jako Dead Aim a dvojice taškařic Outbreak. Nakonec se však ukázalo, že jde pouze o časovou exkluzivitu a Resident Evil 4 se na PlayStation 2 podíval ještě v roce 2005, i když v technicky horší podobě. Obsahuje však novou kapitolu za Adu Wong. Remake jedničky se na ostatní konzole podíval až na začátku roku 2015 a Zero 2016. Šlo tedy o významnou časovou exkluzivitu.

Na PS1 to vypadá, že mají zombie místo obličejů krupicovou kaši. Zde vidíte oči, nos a další detaily. Grafika je také o poznání ostřejší. GameCube verze je podle všeho založená na té dreamcastové. Co se audia týče, zvuky a hudba jsou monstrózně parádní. Dabing však neskutečně zastaral.

Resident Evil 3: Nemesis pro herní kostku od Nintenda se také pyšní rychlejšími nahrávacími časy. Jediné, co z technického hlediska zamrzí, je, že hra nepodporuje 60Hz mód, který spousta gamecubeových her měla. Velkou výhodou je ovládání, které působí, jako by šlo o hru od počátku vyvíjenou pro GameCube gamepad. Samozřejmě, že jde o starý díl série, takže se tankovému ovládání nevyhnete. Jde o ovládací metodu, při níž se dopředu na gamepadu rovná dopředu z pohledu postavy, nikoliv tak, jak to vidí hráč na obrazovce. Postava se prostě ovládá nemotorně jako tank.

Resident Evil 3: Nemesis Resident Evil 3: Nemesis

To mladší ročníky nemusí, ale s GameCube ovladačem se na něj zvyká snadno. Jednak jsou úskoky pomocí spouště snadné, jednak je zmiňovaná otočka pomocí C-Sticku neocenitelným pomocníkem. Pohyb postavou pomocí analogové páčky a podpora vibrací je samozřejmostí. GameCube verzi lze jen a jen doporučit, je vizuálně vylepšená (doporučujeme použít RGB kabel) a skvěle se ovládá. Ve sbírce jde o cenný kousek jako u většiny starších dílů. V dobrém stavu má hodnotu 1 500 Kč a více, což je cena, za kterou se hra prodávala v době vydání. Kdo koupil, neprohloupil a to platí dodnes.

Hodnocení: 85 %

Originální název: Biohazard 3: Last Escape

Původní japonské datum vydání PS1 verze: 22. září 1999

Evropské datum vydání PS1 verze: 21. únor 2000

Evropské datum vydání GC verze: 5. květen 2003