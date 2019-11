RETRO: Resident Evil 3 nepatřil k nejlepším, ale návrat by si zasloužil

Od vydání třetího Resident Evilu letos uplynulo dvacet let. Nutno dodat, že jeho autoři tehdy neměli jednoduchou pozici. Capcom si byl moc dobře vědom, jak silnou značkou disponuje a z úspěchu předešlých dvou her hodlal vytěžit maximum. Projekt byl původně zamýšlen jako spin-off o útěku z Racoon City zamořeného zombíky.

Jelikož se vydání PlayStationu 2 nezadržitelně blížilo a vydavatel nechtěl protahovat čekání na třetí díl komerčně úspěšné série, vznikající hra dostala prioritu. Ačkoliv kratší doba vývoje a méně zkušení vývojáři byli na výsledné podobě RE3 opravdu znát, je třeba říct, že za nelehkých podmínek odvedl tým kvalitní práci.

Resident Evil 3

Hru jsem dohrál před dvaceti lety na prvním PlayStationu a pro jubilejní letošní „replay“ jsem si zvolil věrný port této verze na odepsaném handheldu PlayStation Vita. Kromě lehkého zápolení s chybějícími tlačítky L2 a R2 (mapovanými na zadní touchpad) jsem si zpříjemnil dovolenou hraním zombie hororu na cestách. Stejná verze je mimochodem k dispozici ke stažení i na PlayStationu 3.

Z dvou nabízených obtížností (Easy a Hard) se rozhodně vyplatí sáhnout po té těžší. Nedostatek munice a uzdravujících předmětů je pro survival horror naprosto stěžejní a RE3 se v easy módu stává opravdu až směšně jednoduchou hříčkou.

V Resident Evil 3 se ujímáte role Jill z prvního dílu, která se pokouší uprchnout z Racoon City. Časově je děj zasazen těsně před a těsně po událostech z druhého dílu. Většinu hry strávíte v ulicích města, zavítáte však také na policejní stanici známou z RE2. A samozřejmě co by to bylo za Resident Evil, kdyby v něm chyběly tajné laboratoře, kde se to oživlými mrtvolami a zmutovanými potvorami jenom hemží.



Zombieland v ulicích

Je zajímavé zpětně sledovat, jak Resident Evil 3 pokračoval směrem k stále větší akci, která se v rámci série více a více stupňovala a vyvrcholila šestým dílem. Oproti dvojce je v RE3 zombíků mnohem více, což odpovídá zasazení do ulic města. Aby vám autoři trochu usnadnili práci, občas narazíte na explozivní barely a další předměty, na něž lze automaticky zaměřit zbraň stiskem jednoho tlačítka.

Šikovně načasovaný výbuch dokáže rozmetat i větší skupinu nepřátel. Novinku ve své době představovaly i pokročilé úhybné manévry. „Nepostradatelná“ otočka o sto osmdesát stupňů si odbyla premiéru právě zde, k tomu se Jill naučila uhýbat a odrazit dotírající nepřátele.

Resident Evil 3

Inteligentní level design a geniální propojenost panství z prvního dílu v RE3 dále ustupuje ve prospěch mnohem lineárnějšího pojetí, kde se po počátečním tápání není problém domyslet, co máte hledat a jakým směrem mají vést vaše další kroky. Co naopak zůstává, je věčně nedostačující inventář, kde tvůrci přišli s poněkud zbytečnou novinkou v podobě výroby munice z různých typů střelného prachu.

RE3 je stále zajímavý tím, jak dokáže hráče nachytat. Kupříkladu v jednom momentu se na vás ze dveří vyhrnou nepřátelé, když však hrajete stejnou pasáž podruhé, čeká na vás prázdná místnost. Myslíte si, že máte vyhráno, ale o to větší překvápko na vás čeká o kousek dál. Ve hře je pár takových míst, kdy si s vámi hra podobně zahrává, což působí ještě dnes poměrně originálně.



A pak je tu samozřejmě Nemesis, jež dala hře podtitul a do značné míry i slávu. Podle mého názoru možná poněkud nezaslouženou. Již před dvaceti lety jsem totiž příliš nechápal nadšení recenzentů ze zdánlivě nesmrtelné nestvůry, která hlavní hrdinku pronásledovala celou hrou. Koncept to je sice skvělý, ale vždyť v sérii jsme něco podobného neviděli poprvé. „Nesmrtelný“ druh bosse se mihl už v prvním díle, byla to však především dvojka, přesněji její „Scénář B“, kde takřka totožnou roli plnil Tyrant. RE3 byla spíše evolucí již zavedeného konceptu.

Resident Evil 3

Horor na víkend

Ve srovnání s předchozími díly bledne celková znovuhratelnost. Jednička nabídla dvě postavy s lehce odlišnými průchody, RE2 rozdíly ještě prohloubila přidáním dvou scénářů, které jste mohli absolvovat s každou ze dvou postav. V RE3 nic takového nenajdete a tvůrci na to šli jinak. Hra vám dá občas na výběr jeden ze dvou možných způsobů řešení nebezpečné situace.

Jenže dopady vašich rozhodnutí bývají mnohdy velmi malé, a pokud si k tomu připočteme krátkou herní dobu čítající nějakých šest až osm hodin (včetně smrtí a opakování), je Nemesis bez debat nejkratším dílem série. Osm průchodů nutných k odemknutí všech textových epilogů působí v dnešní době úsměvně.



Capcom si tohoto nedostatku byl vědom a do hry přidal akční mód Mercenaries, kde máte za úkol v časovém limitu doběhnout na určené místo. Mód prošel ve čtyřce další evolucí a od té doby se stal pro mnohé fanoušky zásadní součástí Resident Evilů. Dnešního hráče RE3 nic podobného nejspíš nezláká a za příjemně krátkou herní dobu bude spíše rád.

Resident Evil 3

Ne že by byl Resident Evil 3 špatný. I při letošním hraní jsem se po většinu času dobře bavil. Hra byla obtížná, ale zároveň zvládnutelná a jediný větší problém se dostavil při jednom z posledních soubojů s Nemesis, který vyžadoval lepší zvládnutí úhybných manévrů.

Ulice Racoon City během zombie apokalypsy mají nepopiratelnou atmosféru. Předrenderovaná grafika PSX éry funguje skvěle a zážitek lze přirovnat ke sledování černobílého filmu. Na druhou stranu akčnější pojetí si příliš nerozumí se stacionárními kamerami. Kupříkladu vybuchující barely mnohdy vidíte až poté, co skupinu hladových zombií vystřílíte po jednom a zbytečně vyplýtváte celou munici.



Bude remake?

V souvislosti s úspěchem letošního remaku Resident Evilu 2 se velmi často mluví o podobné předělávce trojky, které Capcom od doby jejího vydání nevěnoval velkou pozornost.

Resident Evil 3

Vydavatel se nechal nedávno slyšet, že si je zájmu fanoušků vědom a v podobných projektech vidí potenciál. Nicméně u remaku by dnešní hráči jeho relativně krátkou herní dobu přijali jen velmi těžko.

Naštěstí ulice Racoon City skrývají spoustu neprozkoumaných zákoutí a nevyužitého potenciálu. K tomu postava Carlose Oliviery (za něhož v RE3 krátce hrajete) si přímo říká o větší zapracování do celkového příběhu. Princip náhody, pocit falešného bezpečí a nenadálé útoky tam, kde je nečekáte, by v remaku rozhodně neměly chybět. Resident Evil 3 sice nepatří k nejlepším dílům série, vedle regulérní osmičky si však návrat rozhodně zaslouží.