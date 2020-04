RECENZE: Panzer Dragoon Remake je výlet do retro oblak na dračím hřbetě

Věřte, nebo nevěřte, je tomu už 25 let, co byla v Evropě na trh uvedena konzole Sega Saturn. Jasně, generační souboj prohrála s PlayStationem, ale stejně nám přinesla řadu nezapomenutelných videoher. Jednou z nich je i Panzer Dragoon, který vyšel nedlouho po startu Saturnu. Jde o arkádovou střílečku snímanou z pohledu třetího, která se odehrává v postapokalyptickém fantasy prostředí na neznámé planetě.

Hlavní hrdina Keil Fluge se zdánlivě náhodou stává jezdcem na modrém drakovi, s nímž se psychicky spojí. Jeho úkolem se rázem stává zastavení prototypového černého draka, který se za žádnou cenu nesmí dostat do magické věže. Příběh se zdá jednoduchý, ale jen do jisté míry. Panzer Dragoon se stal především v Japonsku kultem, takže je jeho lore neskutečně propracovaný. Série má dokonce vlastní jazyk panzereštinu, která vznikla spojením starořečtiny, latiny a ruštiny.

Kolejnicová střílečka ze staré školy

První Panzer Dragoon z roku 1995 bude z pohledu mnoha dnešních hráčů nepochopitelnou věcí. Jde totiž o kolejnicovou střílečku, v níž sice ovládáte pohyb svého draka, ale jenom částečně, protože se o jeho let kupředu stará sama hra. Tento archaicky vypadající (a i se stejně hrající) titul od legendárního studia Segy Team Andromeda se dočkal čtvrtstoletí od svého původního vydání remaku. O ten se postaralo relativně neznámé a malé MegaPixel Studio.

Jedna z nejdražších her vůbec: JRPG Panzer Dragoon Saga Ne všechny díly série Panzer Dragoon jsou kolejnicové střílečky. Po megaúspěchu Final Fantasy VII se Sega rozhodla, že chce mít vlastní JRPG. A skutečně se jí to povedlo. Panzer Dragoon Saga vyšel v roce 1998 jako jedna z posledních her pro Saturn. A to hned na čtyřech discích. Přes eBay ji podle stavu seženete za deset až dvacet tisíc korun. Takže jestli chcete mít tento raritní kousek ve sbírce, budete muset sáhnout pořádně hluboko do kapsy. Panzer Dragoon Saga

Na Panzer Dragoon Remake je vidět a znát, že se o něj postarali fanoušci originálu. Už úvodní videosekvence je kompletně předělaná, ale vypadá přesto hodně retro. Ať už jde o úhly kamer, zběsilý střih i styl introsekvence. Když spustíte samotnou hru, okamžitě uvidíte, jak grafika prokoukla. Ale jen blázen by čekal, že tomu bude jinak. Samozřejmě nejde o hi-tech podívanou jako u nedávného Doom Eternal na Xboxu One X.

V rámci hybridní konzole Switch jde však o příjemnou podívanou jak v doku, tak handheld módu. Topka to ovšem také není. Hra běží stabilně, ale pouze v 30 fps. Modely postav i celé prostředí byly kompletně přepracovány s citem. Vidět je to už na prvním levelu/epizodě, kde jste na Saturnu viděli z vody trčet pouze sloupy a kusy trosek, zatímco na Switchi si prohlédnete celé rozpadlé město ve vodě. A tak je to s celou hrou.

Panzer Dragoon Remake Panzer Dragoon Remake

Temné ruiny ve čtvrté epizodě prozařují strašidelné neony a v páté je zase radost se rozhlédnout nad rozsáhlým hvozdem. Finální boss je pak děsivá hrůza dominující oblakům. Pokud vám grafický styl hry sedne, užijete si i fotorežim. Remake nabízí klasickou ovládací metodu i její moderní variantu. V původní používáte k pohybu drakem i míření levou analogovou páčku. K otáčení v 90 stupních slouží tlačítka L a R. Stisknutí obou dvou se vyvolá otočku o 180 stupňů.

Arkáda na hodinu a půl

Limitované krabicové vydání Panzer Dragoon Remake je videohrou, která je distribuována digitálně bez jakýchkoliv plánů na tradiční krabicové vydání. Přesto se fyzické verze dočká v omezeném počtu kusů, o které se postará Limited Run Games. Předobjednávky hry jsou stále otevřené. Pokud o ni ale máte zájem, pospěšte si, uzavírají se už v pátek 24. dubna 2020. Panzer Dragoon Remake

Střílí se tlačítkem B, přičemž jeho letmé stisknutí vypálí lasery, zatímco silnější podržení střílí silnější a naváděcí paprsky. Taktizování při používání obou stylů střelby a jejich střídání je při hraní klíčové. Život ohrožující projektily lze zničit jen laserem. Při moderní ovládací metodě slouží levá analogová páčka k letu a pravá k míření. Střílí se taktéž po vzoru moderních akcí tlačítky LZ a RZ.

Při otáčení dochází bohužel často ke zmatkům kvůli problémům s kamerou, která nesnímá vše, co byste chtěli vidět, včetně věcí, které letí přímo na vás. Panzer Dragoon Remake je stejně jako originál arkáda na pár okamžiků. Bez legrace vám zabere všech sedm epizod k dohrání maximálně hodinu a půl. A to je málo i za sníženou cenu. Jasně, zahrajete si hru i podruhé, protože je dobrá, ale pak se k ní vrátíte leda za čas, a opět jenom na chvilku. Citelně zde chybí nové epizody nebo bonusový obsah.

Jenže Panzer Dragoon Remake je hrou určenou víceméně pouze pro ty, kteří moc dobře vědí, o co jde. Retro feeling je při hraní neskutečný, i když se koukáte na moderní grafiku. Toto je titul pro pamětníky, kteří zavzpomínají na herní 90. léta, která byla nesmírně plodná na hitovky.

Panzer Dragoon Remake potěšil, i když se asi většího hráčského zájmu nedočká. Potěšující však je, že se remaku dočká i druhý a zároveň povedenější díl Panzer Dragoon II Zwei. Ja, tak se hra vážně jmenuje. Retro prostě stále táhne. MegaPixel Studio k tomu navíc plánuje také remake prvního a druhého dílu další slavné arkády ze staré školy, kterou není nic jiného než slavný horor The House of the Dead. Máme se tedy na co těšit.