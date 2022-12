RECENZE: Je Resident Evil Re:Verse T-Virus, nebo jen chřipečka?

I když měl Resident Evil Re:Verse vyjít původně už loni v květnu společně s původní verzí Resident Evil Village, byl nakonec odložen na dost dlouhou dobu. Světlo světa spatřil až s vydáním Gold Edition letos na konci října. Hru bylo prý potřeba vyladit.

Co ovšem tchajwanské studio NeoBards Entertainment ladilo, to vážně netušíme. Babiččino rádio? Strýčkovo piano? Segu Master System přes koaxiální kabel? Resident Evil Re:Verse totiž působí, že je ve stejném stavu, jako když jsme ho pro vás v roce 2021 testovali. Jen přibylo něco málo obsahu, ale opravdu ne moc. Na druhou stanu, i když je to očividně kravina, neurazí. Jde totiž o přídavek, který získali všichni majitelé původní verze Resident Evil Village i její rozšířené zlaté edice jakoby zdarma. Jasně, musíte si koupit jednu hru, abyste dostali tu druhou, což zadarmo vlastně úplně není, ale na druhou stranu jde stejně o příjemný přístup.

Staří známí ze zombie hraní

Resident Evil Re:Verse je čistě a výhradně multiplayerová online videohra snímaná kamerou z třetí osoby, v níž se vždy utkává šest hráčů ve versus klání všichni proti všem. To je klasika, která nestárne. Nic proti tomu. Jenže zde není žádný jiný mód. Žádný král kopce nebo zajmi vlajku. A dokonce ani týmový deathmatch. To je zavrženíhodné. Ale i přesto hra dokáže pobavit.

K dispozici je v základu šest známých postav z celé ságy Resident Evil. Jsou tu sourozenci Redfieldovi, šampónek Leon S. Kennedy, jeho femme fatale Ada Wong, někdejší členka speciální jednotky S*T*A*R*S* a málem do sendviče slisovaná Jill Valentine, zlotřilý Hunk z Umbrelly a díky bezplatnému rozšíření i Tundra. Ptáte se, kdo že to je? My víme, o koho jde, ale její zařazení mezi hratelné postavy je pro nás velkým vtipem. Tundra alias Emily Berkhoff je členka organizace BSAA (Bioterrorism Security Assessment Alliance).

Společně s dalšími jejími členy pomáhala Chrisu Redfieldovi v Rumunsku během událostí odehrávajících se v Resident Evil Village. Toto není béčková ani céčková, ale rovnou zetková postava z celé franšízy. Proč zrovna ona? Nevíme, působí to jako zdvižený prostředníček fanouškům. Kde je Albert Wesker, Barry Burton, Rebecca Chambers, Clarlos Oliviera a další skutečně známí hrdinové z Resident Evilu? Nikde.

Na druhou stanu nechceme tolik pyskovat, protože Tundra je tu jako rozšíření zdarma. Každá z nyní už sedmi postav má svoje vlastní specifické útoky, vlastnosti a zbraně. V základu mají všichni dvě zbraně, které lze v arénách doplnit až o dva speciální kousky jako např. raketomet, granátomet nebo elektrickou pušku. Každý hrdina má dva speciální útoky. Stejně jako monstrum, ale k těm se dostaneme až později. Leon sejme protivníka z ikonické Resident Evil 4 otočky, Chris vám zase dá pěstí svým exoskeletonem atd.

Povrchní sranda na pár chvil

Všichni mají navíc pasivní schopnost. Během hraní získáváte zkušenosti či chcete-li body, které lze utratit za tzv. mince, které vám zvednou zdraví, obranu atd. Pořídit si můžete i oblečky, kosmetické variace zbraní a další oku líbivé, ale jinak naprosté zbytečnosti. Vše lze uspíšit zakoupením nefér Battle Passu, ale pokud ho nechcete, hrajte dál a odemykejte veškerý obsah postaru jako v dobách, kde si ho nešlo koupit za skutečné prachy. Nicméně tu zůstává faktor, že někdo to, co jste těžce vydřeli, může jednoduše získat bez jakékoliv snahy kvůli monetizaci hry.

Resident Evil Re:Verse

Svižnou hratelnost v pětiminutových kláních doplňují úskoky, lze tradičně sbírat zelené byliny k uzdravení a celkově je to na pár chvil bžunda. Nic hlubokého však od Re:Verse čekat nemůžete. Je to povrchní Resident Evil zábava na pár chvil. Dokonce i arén je žalostně málo.

Při testování beta verze byla dostupná pouze policejní stanice v Raccoon City z Resident Evil 2.Ve finální verzi přibylo sídlo šílené rodiny Bakerových z Resident Evil 7: Biohazard. Obě arény jsou pěkné, ale to je vše, dámy a pánové. Tedy ne tak úplně. Díky prvnímu bezplatnému updatu je k dispozici i rumunská vesnice z Resident Evil Village. To je však zatím opravdu vše. Alespoň díky za toto rozšíření. Snad přibudou další v budoucnosti.

Jednoznačně tím nejlepším, co Re:Verse nabízí, je hra za monstra. Pokud při hraní zemřete, proměníte se v příšeru. Když k tomu dojde jen tak, stanete se plesnivým tlouštíkem Fat Molded ze sedmičky. Jestli seberete jednu kapsuli s T-Virem, změníte se buďto v Huntera Gamma z trojky, nebo samotného otce rodiny Jacka Bakera ze sedmičky, který se ohání motorovými nůžkami. Pokud však budete schopní a seženete kapsule dvě, stane se z vás buďto obávaný Nemesis s raketometem nebo Super Tyrant, což je dosti drápatá mezifáze Mr. X z dvojky.

Matchmaking zlobí, cross-play potěší

Jakožto u čistě multiplayerového titulu se musíme zaměřit na věci, které jsou pro něj tolik důležité. Například to, že podporuje cross-play. Žádná next-gen verze hry neexistuje. Pokud vlastníte PlayStation 5 nebo Xbox Series X/S, stejně budete hrát PlayStation 4 nebo Xbox One verzi. Díky cross-playi si to však hráči na PlayStationu mohou rozdat s xboxáky i PCčkáři. To je pecka.

Škoda však, že je matchmaking problémový a nefunguje dobře. Pokud si vypnete cross-play, dost možná se protihráčů vůbec nedočkáte. Navíc nelze pozvat kamarády do veřejných klání. Pouze do těch uzavřených přes kód. No fuj. Vizuálně na tom není hra kdovíjak, ale prskat na její grafiku zase tolik nebudeme. Ostatně jde o titul z minulé generace konzolí. Ke zkrášlení hry navíc pomůže vypnutí naprosto nejapného komiksového filtru, který do hry Re:Verse přidal nějaký záškodník.

Hra totiž běží na známém a zažitém RE Enginu. Takže jak že na tom celkově je? Nic moc. Ale zase o nic nejde. Je to zábava pro majitele Resident Evil Village, která sice není bůhvíco, ale dokáže zabavit. Jsou tu známé postavy, místa i zbraně. Hra je navíc lepší než předchozí multiplayerové tituly ze série jako Resident Evil: Resistance nebo Umbrella Corps. To ovšem stejně není kdovíjaká lichotka.

Místo toho, aby Capcom stále a dokola nesmyslně přicházel s dalšími a dalšími nesmyslnými nápady na kompetitivní Resi hru, mohl by dát konečně fandům to, co opravdu chtějí. Jasně, na mysli máme remake kooperativní PlayStation 2 klasiky Resident Evil Outbreak a jejího pokračování nazvaného File # 2. A když už ne remaky, tak alespoň remastery nebo novodobé konverze. Evropská verze jedničky online hru vůbec nepodporovala a dvojku si na sítí v éře PS2 moc Čechů též nezahrálo. Takže Capcome: je čas!