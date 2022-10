RECENZE: Resident Evil Village Gold Edition uzavírá rodinnou ságu

Loňský Resident Evil Village, který je i přes absenci číslovky v názvu osmým řadovým dílem nejslavnější hororové ságy videoher, se po dlouhých sedmnácti měsících dočkal rozšířené Gold Edition. Ta přináší ještě víc obsahu a zla. Za to jsme rádi. I když jsme se stále nedokázali zbavit pachuti z finále hry, které bylo na už tak akční hororovku zbytečně ultraakční až směšné, stejně šlo o solidní přírůstek do nekonečné zombie ságy od Capcomu, kterou tolik milujeme.

V krátkosti si zopakujme, že Resident Evil Village je přímým pokračováním Resident Evil 7: Biohazard, s nímž sdílí i hlavního hrdinu. Tím je blonďák Ethan Winters, který se po incidentu v sídle šílené rodiny Bakerových v americké Louisianě opět shledal se svou domněle mrtvou manželkou Miou. Starý známý Chris Redfield pak pomohl zamilovaným zmizet do Rumunska, kde začali nový a šťastný život.

Výlet do vesnice s novým úhlem kamery

Narodila se jim dokonce dcera Rose. Jenže rodinnou idylku překazil nakonec sám Redfield, který Miu chladnokrevně zastřelil a miminko Wintersových vzal pryč. Při převozu zmateného a zrazeného Ethana, jenž neví, která bije, došlo k přepadení a únosu Rose. Náš blonďák, kterému nikdy není pořádně vidět do tváře, se ocitá v odlehlé rumunské vesnici rozléhající se pod středověkým hradem Dimitrescu. Všude kolem jsou vlkodlaci, upíři a čarodějnice.

Osmička byla stejně jako sedmička snímána kamerou z první osoby. To právě Resident Evil Village Gold nebo DLC Winters’ Expansion, pokud byste už základní hru měli, mění. Nabízí totiž hlavně tři novinky. Tou první je možnost nově hrát původní titul i z pohledu třetí osoby. I když se nám ztvárnění posledních dvou řadových dílů líbilo, spousta fanoušků nemohla dění viděné Ethanovýma očima skousnout. Přece jenom je pro spoustu z nich spjat Resident Evil s kamerou snímající hru z pozice zpoza ramene.

Tu poprvé přinesl v roce 2005 oblíbený čtvrtý díl, jehož remake se už kutí. Přidání nového úhlu kamery vážně vítáme a pro spoustu hráčů půjde o důvod, proč si hru znovu nebo naopak poprvé zahrát. Tato možnost je skvělá, ale mnozí by mohli namítnout, že by měla být dostupná prostřednictvím aktualizace a ne formou placeného DLC či celé Gold Edition. Připravte se také na to, že veškeré videosekvence jsou stále zobrazeny z pohledu Ethanových očí.

Hra tedy v průběhu hraní neustále mění pozici kamery, což je ovšem plynulé a nám to vůbec nevadilo. Co je však horší, že arkádová minihra Mercenaries ani příběhové rozšíření Shadows of Rose možnost přepínání kamery nemají. Mercenaries jsou snímány jen z pohledu první a nové DLC zase výhradně z třetí osoby. Ne že bychom z toho šíleli, ale možnost volby by byla fajn i u nich. Další obsah pro Mercenaries je fajn.

Zahrajte si za Lady Dimitrescu

Additional Orders nabízí nejenom nové úrovně, ale i další hratelné postavy, kterými jsou Chris Redfield, Lady Dimitrescu a Heisenberg. Protagonista prvního Resident Evilu je dostupný od počátku, záporáky pak musíte odemknout. Co všechno dokážou, však neprozradíme. Hezky si to zjistěte sami, ať nejste ochuzeni o potěšení z hraní za původní bossy základní hry.

Nejdůležitější a největší novinka v Gold Edition a Winters’ Expansion je jednoznačně příběhové pokračování původní hry Shadows of Rose. Jak už název naznačuje, jeho protagonistkou je Ethanova dcera. Příběh se odehrává šestnáct let po událostech Resident Evil Village. Rosemary trpí. A hodně. Sužuje ji šikana. Spolužáci se jí posmívají kvůli jejím zděděným schopnostem, že je zrůda. Je proto rozhodnutá udělat cokoli, aby se stala normální teenagerkou a zbavila se jich.

Díky svému nechtěnému nadání se přenáší do Rumunska, kde hledá krystal, který by jí schopností zbavil. Mezitím je ovšem hodlá využít. Rose dokáže pálit bílé blesky, kterými likviduje plísní stvořené výrůstky, a může se tak dostat dál či řešit environmentální hádanky. Zároveň těmito výstřely, které se dobíjejí konzumací bílých bylin, dokáže zpomalit nepřátele.

Resident Evil Re:Verse konečně vyšel! Multiplayerová taškařice Resident Evil Re:Verse po několika odkladech konečně spatřila světlo světa. Tedy ne, že bychom na ni nějak netrpělivě čekali, to ani omylem. Je to ovšem příjemný a legrační bonus k pořízení všech verzí Resident Evil Village. Recenzi hry přineseme v následujících dnech.

Těšit se můžete na nové a děsivé zrůdy stvořené inteligentní plísní i další monstra. Rosemary se dokáže ohánět i pistolí, brokovnicí a granáty. Kombinovaný styl boje je samozřejmě ten nejúčinnější. I když jsou Shadows of Rose především akční přídavek, nechybí v nich hororové pasáže, v nichž se budete bát nebo se leknete. Potěšily i hlavolamy. Sbírat budete masky i panenky a poskládat bude zapotřebí i obrazy. Jo, toto je ten pravý Resident Evil jaký známe a milujeme už od prvního dílu! Přítomné jsou i plíživé úseky, které nejsou vůbec špatné.

Kdo je tajemný Michael?

Rose není na své cestě za spásou sama. Doprovází ji záhadný Michael, který poskytuje cenné rady, kudy se vydat a na co si dát pozor. Příběh přídavku je téměř stejně zajímavý jako u původní hry. Většinu prostředí, ve kterém se odehrává, si budete pamatovat z původní hry. Některé lokace jsou ovšem výrazně pozměněné. Celé toto dobrodružství je dlouhé zhruba čtyři hodiny, což je u DLC tohoto stylu standardní délka.

Co se technického zpracování týče, nelze Resident Evil Village Gold Edition nic významného vyčítat. I když jde o multiformátový a mezigenerační titul, co je přeci jenom vidět, hra je krásná. Má 4K rozlišení, framerate 60 snímků za sekundu a lze zapnout i ray-tracing. Stejně tak je povedená hudba, zvuky i profesionální dabing. Pokud jste do strašidelné rumunské vísky ještě nevyrazili, rozhodně byste si měli kompletní edici osmého Resiho zahrát. Pokud už hru máte a líbila se vám, jděte do Winters’ Expansion.