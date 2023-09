RECENZE: Phantom Liberty je jedním z nejlepších herních přídavků v historii

Vydání Cyberpunku 2077 před třemi lety rozdělilo herní komunitu jako máloco. Zatímco se hra prodávala po milionech a recenzenti na ni pěli oslavné ódy, na sociálních sítích jasně převládala škodolibost a až hmatatelná nenávist kvůli jejímu technickému stavu.

V přídavku se podíváme do nové čtvrti Night City nazvané Dogtown.

O tom, jestli na tom Cyberpunk byl vskutku tak špatně, že si zasloužil dostat takovou „čočku“, můžeme dlouze diskutovat (já si to nemyslím, viz náš starší článek), ovšem nic už to nezmění na tom, že vývojáři z polského CD Projektu přišli o podstatnou část své roky pěstěné image a diskuse o Cyberpunku dodnes vyvolávají na jazyku nepříjemnou pachuť.

To by se ale s vydáním přídavku Phantom Liberty konečně mohlo změnit, najít na něm totiž něco, co by se dalo zkritizovat, je proklatě těžké. Svojí propracovaností se rovnou může zařadit mezi ty vůbec nejlepší herní přídavky všech dob, po bok obou rozšíření pro Zaklínače 3.

Idris Elba v roli tajného agenta Solomona Reeda exceluje.

Jelikož Phantom Liberty vyžaduje ke spuštění původní hru, nebudu zde opakovat dávno známe detaily. V případě, že nenajdete starší uloženou pozici, nemusíte extra smutnit. Jednak je zde k dispozici předpřipravená postava, se kterou můžete rovnou začít, jednak díky nedávnému patchi 2.0 (který ale dostali všichni majitelé původní hry zdarma) stojí i původní příběh za opětovné zahrání. Patch totiž vylepšuje prakticky všechny aspekty hry, ať už co se týče grafiky nebo herních mechanismů.

Phantom Liberty funguje jako samostatná dějová linka, která sice bere v potaz všechny dosavadní události, její dějový oblouk je ale uzavřený. Většinově se odehrává v nové čtvrti nazvané Dogtown, která je od původní mapy oddělena vysokou zdí. Jde vlastně o jakési město ve městě, kde panují zcela jiné pořádky a městská policie si do něj netroufá. Právě zde ztroskotá letoun Air Force One s prezidentkou Nových Spojených států amerických na palubě, vaším úkolem je ji ve stylu klasického sci-fi filmu Útěk z New Yorku propašovat ven.

Novinkou jsou automobilové honičky, během nichž konečně můžeme používat zbraně.

V tom vám bude pomáhat speciální agent Solomon Reed v podání herce Idrise Elby. Vzhledem k tomu, že se vám i zde stále před očima zjevuje digitální obraz Keanu Reevese, budete mít občas pocit, jako byste hráli hlavní roli v nějakém hollywoodském trháku, obsazení a výkony obou herců jsou jednoduše špičkové.

Pocitu vydatně napomáhá i fantastické technické zpracování, místo dlouhého popisování si vystačím s tím, že jde o nejlépe vypadající grafiku, jakou jsem zatím na PlayStationu 5 viděl. Vývojáři se navíc notně poučili z minula, a tak je vše bugů prosté. Ano, kdo bude chtít psa bíti, ten nějaký občasný glitch nebo pokles snímkování určitě najde, ale dá mu to patrně dost práce.

Jádrem datadisku je zhruba dvacetihodinová příběhová kampaň, která vás protáhne po všech zákoutích Dogtownu. Občas dostanete možnost vybrat si v jakém pořadí budete plnit některé mise a v jednom momentě se příběh větví, ale rozhodně nečekejte svobodu ve stylu Baldur’s Gate 3. To je však holt daň za skvělý scénář s několika zajímavými zvraty. Velmi oceňuji fakt, že ne všechny mise jsou akční a často budete řešit problém i po dobrém, pomocí konverzace. Náplň hry velmi pestrá, v jednu chvíli se budete plížit stokami, o pár minut později už se ale navlečeni ve společenském obleku zúčastníte snobského banketu. Ve hře se opravdu hodně mluví, což by ovšem díky tradičně skvělé české lokalizaci neměl být pro nikoho větší problém.

Když už dojde na akci, nijak zásadně se neliší od původní hry, ať už co se týče plížení nebo samotných přestřelek. Nově jsou tu i automobilové honičky, během nichž můžete střílet za jízdy, což dává vzniknout mnoha efektním situacím. Vypíchnout si zaslouží i napínavé souboje s bossy které v původní hře působily poněkud odfláknutě.

Ne každý problém je nutné řešit hrubou silou.

Vedle hlavní dějové linky ovšem můžete plnit i nepovinné mise. Kromě klasických vedlejších úkolů s vlastní příběhovou omáčkou jsou to i automaticky generované výzvy, kdy budete na zakázku krást auta anebo bojovat o zásoby shozené z letadla. Jde o zajímavé zpestření, které teoreticky můžete hrát donekonečna, patrně vás ale po pár pokusech přestane bavit.

Součástí datadisku je i nový strom schopností, ty si ovšem neotvíráte klasicky za nasbírané zkušenosti, ale za speciální body získatelné jen na území Dogtownu. A aby toho náhodou nebylo málo, dokončení Phantom Liberty přidává i možnost nového konce původního příběhu. Pokud tedy budete chtít, jinak lze po jeho dohrání volně pokračovat v původní kampani.

Celkem je nového obsahu tolik, že by to úplně s klidem vydalo na samostatnou hru, datadisk se přitom prodává za poloviční cenu oproti dnešním novinkám.

Finální verdikt je tentokrát velmi jednoduchý. Pokud se vám líbila původní hra a máte na to hardware (datadisk totiž nevychází na minulé generaci konzolí), není o čem uvažovat, vzhledem k nízké ceně ani nemusíte čekat na nějakou slevu. A i pokud se vám Cyberpunk 2077 nelíbil, doporučil bych vám přídavek vyzkoušet. V mnoha věcech původní hru převyšuje, navíc to důležité koncentruje na menším prostoru, a tak se vyhýbá veškerým hluchým místům.