Vývojáři Baldur’s Gate počítali i s tím, že hráči zabijí všechny postavy

Baldur’s Gate 3 postavilo herní průmysl na hlavu, když se z ukecaného RPG s komplexními tahovými souboji stal obrovský komerční hit.

Vývojáři počítali se všemi možnostmi. I s tou, že se postava druida před souloží promění do své zvířecí formy.

Jednou z hlavních příčin úspěchu je fakt, že vývojáři z hráčů nedělají blbce, které je potřeba vodit za ručičku, ale naopak jim dávají absolutní svobodu v tom, jakým způsobem řešit všechny překážky (viz naše recenze). Ano, podobnou filozofií se dnes zaklíná kde kdo, většinou to ale znamená jen to, že si hráč může vybrat, jestli se vydá na křižovatce vlevo, nebo vpravo, jen aby po deseti minutách zjistil, že na tom stejně nezáleželo, protože se obě cesty po chvíli spojují.

V Baldur’s Gate existuje bezpočet proměnných, které mohou zásadně ovlivnit další směřování vývoje příběhu. Slavný sex s medvědem (viz náš článek) tak není jen úchylným vtípkem, ale důkazem toho, že je hra připravena na každou variantu, která může nastat. Vývojářům to muselo přinést obrovské množství práce navíc, kterou spatří jen zlomek hráčů, ve výsledku to ale podporuje kreativitu při hledání originálních řešení.

Hráč vyvraždil všechny postavy v prvním aktu hry a odnesl jejich mrtvoly na jedno místo. Hra si dovede poradit i s touto variantou.

A hráči jsou si absolutní svobody plně vědomi, a tak se rozhodně nijak nedrží zpátky. Jeden z nich, vystupující na internetu pod přezdívkou caufenkamp, ovšem zašel možná až příliš daleko. Rozhodl se totiž, že všechny problémy fantastické říše Forgotten Realms vyřeší tak, že zabije každého jejího obyvatele. Ne tedy jen nepřátele, ale i pokojné vesničany, co si hledí svého a nikoho neohrožují.

No jo, ale jak se poté může příběhová linka posunout vpřed, když všichni důležití hybatelé děje zemřou? Většina vývojářů to řeší tak, že ty nejdůležitější postavy udělají jednoduše příliš silné, nebo dokonce nesmrtelné, aby se hráč nedostal do neřešitelné situace. V Baldur’s Gate na to šli jinak a problémovou situaci vyřešili daleko elegantněji.

V jednom místě hry vás například po splnění náročného úkolu pozvou šťastní tieflingové ústy svého vůdce Zevlora na oslavu. Pokud jste ho ovšem do té doby stihli zavraždit, plní stejnou roli jeho zástupce Asharak. Youtuber Proxy Gate Tactician ale objevil, že v případě, když jste stihli zabít i jeho, se scéna odehraje, jen tentokrát s postavou Cerys, která za normálních okolností vstoupí na scénu až v pozdější fázi hry.

I méně významní účastníci party mají připravenou svoji náhradu, a to do nejmenších detailů propracovanou. Nejde jen o to, že by vývojáři vygenerovali nový model s jiným jménem a nechali ho odříkat stejné věty. Ne, dostaneme plně namluvené a rozpohybované individuality, které mají dokonce své unikátní animace, jaké jinde ve hře neuvidíte. Podle autora videa, který na tuto zajímavou skutečnost upozornil, je přitom uvidí jen zhruba statisícina ze všech hráčů. Působivé, že? I když je tak hra mezi námi už skoro dva měsíce, dá se očekávat, že mnohá její tajemství jsou nám stále pečlivě skryta.