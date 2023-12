V americkém Los Angeles probíhá předávání „herních Oscarů“ Game Awards

Letošní ročník je teprve desátým v historii, přesto už se ceny Game Awards dokázaly vyšvihnout do role neprestižnějšího ocenění herního průmyslu.

O cenu za hru roku bojuje šěstice nominovaných Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder a Resident Evil 4. Pokud můžeme vycházet z ankety našich čtenářů, největší šance má epické RPG Baldur’s Gate 3.

Vloni vyhrálo akční RPG Elden Ring, které počátkem roku pobláznilo herní komunitu (viz náš článek).

Kromě samotného předávání cen je show vedená moderátorem Geoffem Keigleym zajímavá i tím, že během jejího průběhu dochází k oznámení mnoha chystaných novinek. Letos prý budou potěšeni především fanoušci značky Xbox, takže jsme zvědaví. Navzdory pokročilé hodině budeme předávání sledovat živě, omluvte proto prosím případné překlepy. Do rána je určitě opravíme.

Článek průběžně aktualizujeme.