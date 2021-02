Pavel Berky vybojoval s mořským ďasem masterchefovský řád zlaté vařečky

Jan Vorel (24 let) je z Ivančic a ukázal se jako neskutečný talent už v castingových kolech, kdy stejně jako Pavel Berky postoupil přímo do TOP 16. Jeho ambice ho dokonce jednou o místo v kuchyni MasterChef Česko 2019 připravily, ale nakonec se do soutěže vrátil a probojoval se až do finále. Skončil ovšem druhý, protože mu zmrzl hlavní chod podávaný nesmyslně na suchém ledu. Na kuchyni ovšem nezanevřel a rok vařil po boku Přemka Forejta v olomoucké restauraci Entrée.

Jan Vorel v Souboji nejlepších Pavel Berky s řádem zlaté vařečky

Pavel Berky (34 let) je z Rimavské Soboty. Tento módní návrhář se rozhodl být nejlepší i v kuchyni MasterChef Česko a také byl celou dobu favoritem. I on se probojoval do TOP 16, i on připravil neskutečnou kachnu, která ho okamžitě vystřelila na balkon. A navzdory probíhající pandemii má za sebou úspěšný rok: připravil autorský kalendář s ručně malovanými recepty, vytvořil kolekci zástěr a rozhodně nekončí.