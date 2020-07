Estetika gastronomie a módy jde podle mě krásně dohromady, říká Pavel Berky

Napadlo by vás, že se v Česku proslavíte v showbyznysu rychleji jako kuchař než jako návrhář?

Je to trochu zvláštní pocit. Vždycky jsem měl gastronomii rád, ještě dřív, než jsem přičichl k módě. Už jako kluk jsem doma vařil a snil jsem o tom, že budu někde kuchařem. Ale pak jsem se dal na módu a jídlo šlo stranou. Teď si MasterChefem možná trochu plním dětské sny. Asi jsem si chtěl dokázat, že hobby by mohlo být někdy i druhým povoláním. Ale ještě si neumím představit, že bych vařil někde v restauraci, na to zatím nemám, musel bych se jídlu ještě dlouho věnovat.