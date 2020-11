Jak bydlí módní návrhář Pavel Berky, finalista soutěže MasterChef

Jakým způsobem zařizujete?

Nejvíc chodím asi do OBI pro materiál a pak vyrábím… Ale miluji také blešáky. Nejlepší je u Elektry.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Jak jste vytvářel nástěnnou malbu?

To byla dost spontánní věc. Použil jsem barvy na textil, které se krásně prokrývají, a výsledný efekt je pak mnohem kompaktnější a malba je maličko lesklá. Při malování jsem neměl žádné předem dané motivy, proces trval přibližně čtyři hodiny.

A vaše prkénko s logem…

Prkénko jsme si nechali udělat na míru od stolaře. Snažil jsem se vycházet z rozměrů, které jsou v domácí kuchyni praktické. Mám dvě velikosti: jedno větší a těžší, například na krájení masa, a pak menší praktické prkénko. Loga si vypaluji sám pomocí na míru vytvořené vypalovačky.

Práce se dřevem je vaše hobby?

Ano. Vždy mě bavila jakákoli práce rukama. Miluji krásné a originální věci, ale často jsou to velice drahé předměty, proto se je snažím vyrobit sám. Ve výsledku mě to nakonec vyjde skoro stejně draho, ale o to větší radost mám. Práce se dřevem je také můj relax.

Srovnejte vaše bydlení v Anglii a na Slovensku...

V Londýně jsme se často stěhovali, nebyla možnost zabydlet se a vytvořit si krásné místo. Měli jsme pořád sbalené kufry a lítali jsme z jedné čtvrti do druhé a do toho ještě často pendlovali mezi Londýnem a Prahou. Doma na Slovensku máme malý rodinný domek s malou zahrádkou, kůlničkou a velkou třešní. Místo, kde se cítím pořád bezpečně a šťastně.

Pavel Berky Je uznávaným módním návrhářem, vystudoval pražskou UMPRUM, navrhuje pod vlastní stejnojmennou oděvní značkou, je také šéfdesignérem české značky E.daniely.

Od ruky mu jde i vaření. Probojoval se mezi poslední tři finalisty soutěže MasterChef Česko.

Pochází z malé vesnice Velké Teriakovce na jižním Slovensku. Momentálně bydlí s přítelem Matějem na Praze 8, mají pronajatý byt 3+1. Po třech letech v Londýně nechtěli žít v centru Prahy, proto hledali klidnou lokalitu. V budoucnu by si přáli útulné bydlení se zahradou mimo město.

Pavel Berky má rád věci, které jsou něčím zajímavé a mají svůj příběh. Jak by popsal současné bydlení? „Osobité s nádechem venkova. S přítelem nejsme nadšenci novostaveb. Vždy jsme vyhledávali byty, které už mají něco za sebou, ze kterých dýchá historie. Když jsme se sem stěhovali, nebylo tu skoro nic. Všechno jsme si buď vyrobili, dostali od někoho, nebo našli. Každý předmět tu má svůj význam.“

Návštěvě by připravil párance s česnekem a pečený bůček.

