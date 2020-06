Letec Martin Šonka žije v bytě, sní však o domě s přistávací dráhou

Jak byste se popsal jako estét?

Preferuji jednoduchý a účelný design, přírodní materiály i barvy. Dřevo, kámen, železo. Líbí se mi minimalismus, lehce industriálně pojatý. Přitom na mě interiér musí působit útulně a musí ve mně budit pocit domova. Mám rád hodně světla, velká okna a výhledy do krajiny. Potřebuji bydlet někde na kopci.

Která jsou vaše oblíbená místa doma a v Táboře?

Ráno, když si sednu k jídelnímu stolu ke snídani a můžu z okna koukat do kraje a na řeku Lužnici. V Táboře pak je to určitě místní letiště, ale jinak těch krásných míst je tu mnoho. Například okolo řeky, kde se dá výborně běhat, lesopark Pintovka, vodní nádrž Jordán, zdejší hospůdky a podobně.

Mým snem je mít dům s vlastní přistávací dráhou. To není úplně jednoduché, tak aspoň dům blízko letiště. Představuji si tam velkou dílnu, když ne přímo hangár u domu, velký obývací pokoj s výhledem do krajiny a zbytek prostě tak, aby se nám tam dobře žilo.

Máte v bytě něco po předcích?

Oblek po dědovi už jsem myslím vyhodil, takže v bytě jen pár drobností. Máme tu starou dětskou postýlku po mém bratrovi a po mně. Ta něco pamatuje, ale úplně po předcích není.

Jak vypadají dětské pokoje?

Jako kdyby tam vybouchl granát. Obývací pokoj se snažíme uhájit, ale někdy marně. Občas je to herna a občas gymnastická tělocvična.

Co pro vás znamená slovo domov?

Znamená pro mě moc. Hodně cestuji, ale potřebuji se vracet někam, kde se cítím dobře, kde jsou moji nejbližší a kde rád trávím čas. Domov je pro mě Česko a v něm potřebuji i ten svůj vlastní domov, který si zařídíme podle sebe. Nyní je to byt, v budoucnu jednou snad i dům.

Jak bydlí letecké eso

Narodil se ve Dvoře Králové nad Labem a od dvou let vyrůstal v Sezimově Ústí. Nyní žije v Táboře s přítelkyní a třemi dětmi v bytě prakticky v centru města. „Máme všude blízko, a hlavně do krásného historického centra Tábora. Zároveň je to ale na kraji zástavby s výhledem do přírody, a když si jdu zaběhat, jsem za pár minut v lese.“

V maličké tělocvičně je kromě drobných mučidel a veslařského trenažéru i oblíbený boxovací panák.

„Náš byt je jakési 5+kk. Nejmenší dva pokoje jsou moje pracovna a tělocvična. Samozřejmě naprosto bez výhledu kamkoli.

Pak je tu obývací a dětský pokoj a ložnice. Do budoucna hodlám bojovat o pracovnu s výhledem, a jak povyrostou děti, zřejmě bude nutno navýšit počet dětských pokojů.“

A jaké věci v bytě dominují? „Asi trofeje z různých závodů a jiné předměty, které jsem dostal na různých akcích. Většina je namačkána v mé malé pracovně. Hračky dětí jsou však už v těsném závěsu.“

