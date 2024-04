Dům si rodina postavila na místě dvou úzkých zahrádek. Byl to skvělý nápad

Původně si chtěli koupit byt, jejich ceny jim ale vůbec nedávaly smysl. A tak když se naskytla příležitost stavět, neváhali ani sekundu. „Rodiče od Kačky tady před deseti lety koupili zahrádku o šířce necelého čtyři a půl metru. Sousedka jim nabídla, že by jim odprodala svoji vedlejší, podobně širokou zahrádku, za symbolickou cenu. Slovo dalo slovo a my jsme se mohli pustit do projektu vlastního domu,“ vzpomíná Petr.

Mladí manželé měli víceméně hned jasno, že před cihlou dostane přednost dřevo. O dřevostavbách jim kdysi poutavě vyprávěl kamarád. Začali si o tomto tématu zjišťovat víc, vyrazili i na veletrh a pátrali po tom pravém architektovi.

„Pak na nás vyskočil ze sociálních sítí příspěvek jedné naší taneční svěřenkyně, že se její otec uchází o titul Dřevostavba roku,“ vypráví Kateřina. Tento moment byl pro sympatický pár významný hned ze dvou důvodů. Konečně našli toho pravého architekta, a navíc díky hlasování vyhráli předplatné časopisu.

„To nám pomohlo rozšířit si obzory ještě výrazněji a načerpat spoustu inspirace. Právě časopis mi vnukl myšlenku zelené střechy, kterou se teď kochám vždy ráno při pohledu z okna ložnice,“ usmívá se Petr.

Původně sice snili o velké stodole skandinávského typu, ale dobře věděli, že vzhledem k dispozicím pozemku budou muset svůj sen zredukovat. „Řekli jsme si, že místo stodoly budeme mít ‚řadovku‘, ale uděláme si ji na míru a o to hezčí vevnitř. Sice jsme byli ze začátku trochu skeptičtí, ale když nám architekt ukázal návrhy, okamžitě jsme se pro dům nadchli,“ říká Petr. Architektovi přitom nechali volnou ruku i ohledně počtu a velikosti pokojů.

Jediné zadání znělo: vzduch, světlo, stmelování rodiny. „I proto schody do patra vedou z obývací části, aby děti musely projít kolem nás, až budou chodit ze školy,“ směje se Kateřina a Petr ji doplňuje, že stejný postup při jednání s architektem by doporučil každému.

Po peripetiích na úřadech, způsobených právě probíhající změnou stavebního zákona a nejasnostmi, zda projekt splňuje podmínky územního plánu, se nakonec na sklonku roku 2020 začalo stavět.

„Během stavby jsme tu bydleli u rodiny, abychom mohli vše průběžně sledovat. Bylo to v období covidu, takže jsme sem chodili i několikrát denně a nestačili se divit, jak rychle dřevostavba roste,“ vzpomíná Petr, který si pochvaluje i vstřícnost řemeslníků.

S firmou se dohodli na dokončení po sádrokartony. Rozvody elektřiny a dokončovací práce už si zajišťovali sami. Bezproblémový proces se mírně zpomalil kvůli nečekaně dlouhému zasychání podlah, ale i tak se přibližně po roce od zahájení stavebních prací mohla rodinka do domu nastěhovat.

Pod schodištěm sklep i půda

V původním návrhu měl být dům větší na úkor průjezdu, ale když Petr s Kateřinou zjistili, že by to ve výsledku stejně nepřineslo žádný pokoj navíc, rozhodli se pro úpravu.

Po průchodu skromným zádveřím nahlížíme do technické místnosti, kde nechybí sprcha připravená třeba pro chvíle, kdy se děti budou vracet zablácené z venku. Následně se už otvírá pohled na velkolepý prostor s kuchyní, jídelnou a obývákem. A přestože v televizi právě běží napínavý díl Tlapkové patroly, pohled okamžitě strhává prosklený výhled na terasu a zahradu. Ke kompaktnosti celého prostoru přispívají podlahy bez přechodových lišt.

Dům postrádá půdu i sklep, oboje ale skvěle supluje prostor pod schodištěm. V něm se našlo místo pro troubu, lednici, mikrovlnku, potravinovou skříň a další úložné prostory, za nimiž se skrývá ještě celá samostatná místnost.

O přirozené světlo se v dolním patře kromě proskleného výhledu na terasu starají také tři světlíky umístěné nad gaučem. Krb v rohu hraje zatím spíš symbolickou roli. „Využíváme ho občas pro dotvoření atmosféry a také v obdobích s výraznějšími výkyvy teplot. Jinak máme podlahové teplovodní topení, u kterého je zdrojem tepla tepelné čerpadlo vzduch-voda,“ říká Petr a dodává, že v domě nechybí ani rekuperační jednotka.

Nekončící objevování

Další světlíky pak prosvětlují prostor nad schodištěm. Právě pod nimi se Petr zastavuje a ukazuje, že otevřít je vyžaduje hodně zručnosti. Přitom by stačilo, aby měly otvírání ve spodní, a nikoliv horní části. To je však jediný jeho povzdech během celé návštěvy.

Hned nato nás upozorňuje na obraz, který si manželé nechali namalovat na míru. Autor ho pojmenoval House Built for Love to Grow a jindy fádní prostor díky němu elegantně ožívá. V podkroví s vysokou nadezdívkou se nachází koupelna a tři menší útulné pokoje – ložnice, dětský pokoj a univerzální pokoj, který slouží pro hosty, nebo jako pracovna či převlékárna.

Když se vracíme dolů a usedáme na gauč, Petr říká: „Naprosto to tady milujeme a máme radost úplně ze všeho. I po tom více než jeden a půl roce se kolikrát posadím, rozhlédnu se a objevím něco dalšího, co se mi líbí. Poslední dobou se třeba nemůžu nabažit pohledu z gauče na jídelní stůl, židle a metro kazetu. A co teprve až zvelebíme zahradu! Plánujeme ji s minimem trávníku, mlatovým povrchem a spoustou trvalkových záhonů,“ zakončuje Petr, zatímco Kateřina opodál houpe starší dceru na houpačce zavěšené vtipně na trámu mezi jídelnou a kuchyní. Zkrátka dům postavený k tomu, aby láska rostla.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

Zastavěná plocha: 105,3 m 2

Užitná plocha: 126,33 m 2

Dispozice: 4+kk

Konstrukční systém: 2by4

Teplo/větrání: teplovodní podlahové vytápění, zdroj tepla tepelné čerpadlo vzduch-voda

Větrání: nucené větrání s rekuperací tepla

Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,14 W/m 2 .K

.K Autor projektu: Avanta Systeme spol. s r.o.

Realizace: 2021/2022, Avanta Systeme spol. s r.o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz