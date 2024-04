Montovaná chata se převlékla zvenčí i uvnitř do skandinávského stylu

Úkol proměnit chatu v seriálu České chaty snů byl opět na osvědčené trojici, na architektech Petru Portychovi, Ondřeji Zdvomkovi a sochaři Sebastianu Wojnarovi. Ti se do chaty stojící téměř na samotě uprostřed hustého jehličnatého lesa na Vysočině pustili opravdu „z gruntu“.

Riziko montovaného systému

Chata byla postavená přibližně v sedmdesátých letech minulého století, v roce 2016 přibyla malá veranda.

Chata je z montovaného systému MONTI, který tvoří dřevěný rám a vláknité desky. Nelze tedy snadno určit, co je a co není nosné, změny mohou být až nebezpečné. Není proto radno do nosného systému zasahovat více než je nutné. Naštěstí dispoziční řešení bylo docela šikovné, takže zásahů uvnitř nemuselo být moc.

Jednou z hlavních změn bylo posunutí komínu, přesněji svislého kouřovodu s funkcí komína. Ten původní totiž „zacláněl“ u linky a bránil jejímu využití po celé délce. Výměnu a montáž svěřili autoři proměny raději specialistům od firmy CIKO. Ke komínu přibyla i nová kamna od značky Haas+Sohn.

Interiér po proměně: nová kamna akumulují teplo díky obkladu z mastku, některé dekorace odkazují na 50. léta a bruselský styl.

Nedostatečně velkou koupelnu a toaletu se podařilo drobnými úpravami zvětšit a hlavně proměnit do podoby odpovídající současné době. Světlé modré slinuté glazované obklady z řady Color Two 10 × 10 cm (RAKO) dodaly hygienickému zázemí moderní nádech i pocit čistoty.

Zásadní změna však nastala díky zateplení a nové fasádě. Aby se neubíral prostor v interiéru, proběhla úprava zvenčí. Podařilo se i vložit dřevěný překlad do čelní stěny, což umožnilo vyříznout otvor pro velké francouzské okno vedoucí na novou terasu.

Hodnocení autorů

A shrnutí architekta Ondřeje Zdvomky? „Uvnitř to byla na stěnách kombinace ,každá ves jiný pes’, takže jsme všechno strhli a sjednotili vše bílou barvou na sádrokartonu. Tu jsme v interiéru doplnili jemně modrým odstínem obkladů do koupelny, která výborně dobarvila světle dřevěnou podlahu. K bílé jsme pak napasovali bílou kuchyňskou linku.“

Nová koupelna a toaleta s obklady RAKO působí velmi čistým, až minimalstickým dojmem.

Zvolený norský styl, který má majitelka ráda, podtrhlo světlé dřevo na fasádě. „Chata tak už z dálky chytla ,přírodní’ formu a přiblížila se rukodělné práci chatařů, na rozdíl od strojové montáže, kterou byla původně provedena,“ připomíná architekt Zdvomka.

Aby autoři proměny alespoň trochu navázali na dobu, kdy se chata stavěla, doplnili interiér vybavením s odkazem na 50. léta a bruselský styl. Pohovka je rozkládací, takže supluje další lůžko.

Premiérové díly Českých chat snů uvádí Prima vždy v sobotu v 21:40 a reprízu pak v neděli v 8:05, opět na Primě.