Užijte si plevel na talíři, do kuchyně patří pampelišky, pelyněk i kopřivy

Osvěžující jarní salát s vejcem a špekem

Pampeliškový salát s pošírovaným vejcem a se špekem je pro nestabilní dubnové počasí je jako dělaný: špek vás zahřeje, vejce nasytí a pampeliška osvěží.

Kombinace pampeliška, špek a vejce se v receptech vyskytuje poměrně často. „U salátu z pampelišek je to asi nejběžnější varianta,“ konstatuje Jana Vlková. „Je to jídlo jako dělané na přechod sezon. Obsahuje špek na jarní chlad, vejce jako symbol probouzejícího se života i očistné zelené svěží listy.“

Ingredience na salát pro 4 osoby: 400 g pampeliškových listů, 200 g dobrého prorostlého tučného uzeného masa nebo špeku, sůl a pepř, 4 lžíce balzamikového octa, 4 vejce a 100 až 200 ml 8% octa na vaření vajec.

Tipy pro obměnu salátu Pampelišky zůstávají, ostatní lze různě nahradit: vejce mohou být vařená na tvrdo a nakrájená na plátky nebo kostičky, čímž se eventuálně umoří aktuální velikonoční zásoby. Špek zastoupí krutonky z bílého i tmavého chleba osmažené na oleji.

Pampeliškové listy dobře omyjte a nakrájejte napříč na plátky nebo užší nudličky. Používejte raději spodní části listů, špičky bývají hořké. Uzené maso nakrájejte na kostičky a orestujte na rozpálené pánvi. Přidejte ocet, nalijte na pampelišky a zamíchejte, aby se marináda dostala ke každému kousku. Osolte a opepřete.

Uveďte do varu asi jeden litr vody, osolte, přidejte ocet. Vajíčko vždy rozklepněte do šálku a pomalu pusťte do vroucí vody. Vařte pět minut. Vylovte pěnovačkou, dejte na salát a ihned podávejte.