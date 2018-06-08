Olga Lounova vystudovala pedagogickou fakultu a absolvovala pražskou Konzervatoř Jaroslava Ježka. Hraje na klavír, kytaru a flétnu. Olga Lounová se věnuje charitě, jízdě na koni, thajskému boxu a motorismu. Jezdí automobilové ralley a věnuje se i freedivingu.
Olga Lounová si zahrála ve filmu Filipa Renče Román pro ženy z roku 2004 a v roce 2010 ve filmu Tacho režisérky Mirjam Landa. Hrála v TV seriálech Ošklivka Katka a Vyprávěj.
Olga Lounová se ale hlavně věnuje hudbě. Upozornila na sebe duetem s Xindlem X Láska v housce a autorskými skladbami Brány svaté a K výškám. V roce 2011 vydala první studiové album Rotující nebe. Druhé album Olgy Lounové z roku 2013 se jmenuje Optický klam a jeho součástí je videozáznam z koncertního turné. Stejnojmenný název má i její show, při které zpívala a zároveň prováděla akrobacii zavěšená na šálách. Třetím albem z roku 2016 je Chuť svobody, o dva roky později vydala album Hudba a já.
V listopadu 2022 se poprvé stala matkou, porodila dceru Arianne. V lednu 2026 porodila druhou dceru Vivien.