Olga Lounová

  8:00aktualizováno  4. května 2026 13:20
Olga Lounová je poprocková zpěvačka, skladatelka a herečka. Stala se známou po boku Ondřeje Ládka alias Xindla X, se kterým ji pojil kromě pracovního i partnerský vztah. Olga Lounová hrála v televizním seriálu Ošklivka Katka. Jejím koníčkem jsou závodní auta. V lednu 2021 se vypravila poprvé na slavný Dakar.
Zpěvačka Olga Lounová | foto: Archiv Olgy Lounové

Olga Lounova vystudovala pedagogickou fakultu a absolvovala pražskou Konzervatoř Jaroslava Ježka. Hraje na klavír, kytaru a flétnu. Olga Lounová se věnuje charitě, jízdě na koni, thajskému boxu a motorismu. Jezdí automobilové ralley a věnuje se i freedivingu.

Olga Lounová si zahrála ve filmu Filipa Renče Román pro ženy z roku 2004 a v roce 2010 ve filmu Tacho režisérky Mirjam Landa. Hrála v TV seriálech Ošklivka Katka a Vyprávěj.

Olga Lounová se ale hlavně věnuje hudbě. Upozornila na sebe duetem s Xindlem X Láska v housce a autorskými skladbami Brány svaté a K výškám. V roce 2011 vydala první studiové album Rotující nebe. Druhé album Olgy Lounové z roku 2013 se jmenuje Optický klam a jeho součástí je videozáznam z koncertního turné. Stejnojmenný název má i její show, při které zpívala a zároveň prováděla akrobacii zavěšená na šálách. Třetím albem z roku 2016 je Chuť svobody, o dva roky později vydala album Hudba a já.

V listopadu 2022 se poprvé stala matkou, porodila dceru Arianne. V lednu 2026 porodila druhou dceru Vivien.

Jan Kregl, Olga Lounová a jejich dcery Arianne a Vivien (2026)
Olga Lounová při Agrotec rally Hustopeče v roce 2015
Lounová usedne do legendární Tatry Puma, s níž Karel Loprais získal tři ze šesti triumfů mezi kamiony.
Mateřství mi obrátilo život vzhůru nohama, chci si ho užít, říká Olga Lounová

Olga Lounová (44) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že svou roli dvojnásobné maminky si naplno užívá. „Mateřství mi obrátilo život vzhůru nohama,“ přiznává. Zpěvačka popsala, co prožívá na konci...

26. února 2026

Olga Lounová je dvojnásobnou maminkou. Dceru rodila během úplňku

Olga Lounová a její dcera Vivien, která se narodila 4. ledna 2026.

Zpěvačka Olga Lounová (44) v neděli 4. ledna porodila druhorozenou dceru. Holčička dostala jméno Vivien, které symbolizuje život a vitalitu. Narození přichází pro zpěvačku v symbolický čas, jelikož...

6. ledna 2026  20:28

Kojím, jsem těhotná a pracuji. Po porodu si dám pauzu, říká Olga Lounová

Olga Lounová (říjen 2025)

Zpěvačka Olga Lounová (44) promluvila pro iDNES.cz o tom, jak skrývala těhotenství a přiznala, že svou tříletou dceru Arianu stále kojí. Přestože čeká druhé dítě, stále se naplno věnuje práci, v...

24. října 2025

Olga Lounová čeká druhé dítě. Moje máma rodila ještě ve vyšším věku, říká

Olga Lounová s Tomášem Měcháčkem v muzikálu Mýdlový princ na scéně Divadla...

Zpěvačka Olga Lounová (44) oznámila v pořadu ShowTime na Primě, že čeká druhé dítě. Její prosincový koncert v O2 universum ale těhotenství neohrozí.

22. září 2025  20:40

Při koncertech jsem jako stand-up komik, snažím se lidi rozesmát, říká Lounová

Olga Lounová s Tomášem Měcháčkem v muzikálu Mýdlový princ na scéně Divadla...

Vystudovala pedagogickou fakultu v Liberci, ale hudba zvítězila. „Muzika byla můj velký koníček a tajně jsem doufala, že by se časem mohla stát i mou profesí,“ říká zpěvačka Olga Lounová.

11. června 2025

Ženská na Dakaru? Během dne budu závodit, v noci kojit, směje se Lounová

Zpěvačka Olga Lounová s Alešem Lopraisem na tiskové konferenci před Rallye...

Ještě na Silvestra si střihne poslední koncert roku. O pár hodin později už zamíří na letiště směr Saúdská Arábie. „Prolog se jede druhého ledna, kdy musím být na přejímkách. Kamion předtím naštěstí...

31. prosince 2024

Díky Lilii Khousnoutdinové jsem měla krásný porod, pochvaluje si Lounová

Premium
Olga Lounová (Praha, 18. října 2022)

Olga Lounová byla první ženou v Česku, která v těhotenství odvážně pózovala pro magazín Playboy. Zpěvačka, ale také závodnice, loni zvládla dokonce i prestižní Rallye Dakar. Navíc ani péče o malou...

2. května 2023

Nechala jsem si udělat tinkturu z placenty, říká Lounová. Gynekolog varuje

Zpěvačka Olga Lounová nafotila v těhotenství snímky pro Playboy

Zpěvačka Olga Lounová (41) se pár dní po narození dcery Arianne svěřila s tím, že se rozhodla využít stejně jako mnoho jiných matek po porodu placentu, a to hned třemi různými způsoby. Zpracování...

22. listopadu 2022  11:33

Zpěvačka Olga Lounová porodila. Ukázala foto dítěte i partnera

Olga Lounová se pochlubila fotkou dcerky (17. listopadu 2022)

Olga Lounová (41) se stala maminkou. O radostnou novinu se podělila na sociálních sítích. Svého prvního potomka má zpěvačka s hokejovým trenérem Janem Kreglem. Holčička dostala netradiční jméno.

17. listopadu 2022  16:40

Žena by měla oslavovat tělo a těhotenství, míní Olga Lounová

Olga Lounová v Playboyi

Zpěvačka Olga Lounová (41) se již brzy stane poprvé maminkou. Ještě před porodem si nedávno odskočila na charitativní akci do galerie Mánes na vernisáž Josefa Vohrabala. Nastávající maminka v...

9. listopadu 2022

Olga Lounová pózovala těhotná pro Playboy. Jsem hrdá, že jsem první, říká

Zpěvačka Olga Lounová nafotila v těhotenství snímky pro Playboy

Česká zpěvačka, herečka a závodnice rallye Olga Lounová (41), pózuje jako vůbec první v historii českého Playboye na titulní straně v době očekávání potomka. S výsledkem je nadmíru spokojená a věří,...

20. října 2022  7:41

Olga Lounová je těhotná. Oznámila to videoklipem, kde ukázala poprvé partnera

Olga Lounová (TK k Eurovision song CZ, Lucerna, Praha, 13. ledna 2020)

Zpěvačka Olga Lounová (41) je těhotná. S radostnou novinou se pochlubila fanouškům prostřednictvím nového videoklipu Patříme k sobě. Své první dítě čeká s hokejovým trenérem Janem Kreglem.

28. srpna 2022  11:02

Po Dakaru do Nepálu. V cíli rallye jsem měla slzy v očích, říká Olga Lounová

Premium
Olga Lounová

Olga Lounová je typ člověka, který si umí plnit sny. Kromě zpívání se potápí se žraloky, vystupuje hlavou dolů nebo jako navigátorka jezdí nebezpečnou Rallye Dakar. „Počasí bylo hrozné, studený vítr,...

28. ledna 2022

