Kluk z vesmíru König: v Mostě závodil po saltu na superbiku i se zlomeninou

„Olivera bolí noha víc, než by měla, prodělali jsme proto vyšetření v Medical centru. Rentgen odhalil zlomenou kůstku v nártu,“ informoval jezdcův manažer Miloš Čihák.

V bodovaném superpole se König snažil v předposledním kole natlačit před Lavertyho, jenže do něj v zákrutě ťuknul a stroj ho katapultoval do vzduchu. „Nebylo moc míst, kde ho předjet. Zkusil jsem to buď – anebo, ale zrovna to zavřel. Dostal jsem highsidera a letěl jsem, motorku jsem roztřískal,“ líčil König, který je letos králem zlomenin - před sezonou si v tréninku zlomil ruku, v červnu zase klíční kost.

Čihák nedělní havárii viděl z dálky z diváckého svahu, kam od pátku do neděle dorazilo 38 tisíc fanoušků, a pak i na fotkách. „Salto ve 160 kilometrech za hodinu do asfaltu. Vůbec nechápu, že ta klíční kost vydržela.“

Mohl za to nafouknutý airbag v kombinéze; čidla měří gravitační zrychlení a při překonání určeného hodnoty se aktivuje. „Jsem strašně rád, že mi airbag vybouchl, protože kdyby se zlomila klíční kost, byl by to průšvih. Možná bych nezávodil už do konce sezony.“

Zdravotní prohlídkou König prošel, i když noha bolela. Kost bude naštípnutá, myslel si. Mechanici mu kvapem nachystali náhradní motorku. „Moc času neměli, patří jim díky, že jsem vůbec mohl odstartovat. Bohužel motorka číslo 1 měla od soboty nový motor, na náhradní je motor na testy. Prostě jiný stroj, ale jsem rád, že jsem mohl jet pro fanoušky.“

I kvůli nim se kousnul a dřel. „Ze začátku jsem se na jiné motorce necítil dobře. A kvůli té noze jsem si musel jinak našlapovat do pravých zatáček,“ vykreslil. Čihák přidal: „Odjel to skvěle. Doktorovi popisoval, jak měnil pozici nohy na stupačce.“

Nakonec vyrovnal své den staré sezonní maximum, opět ho jen jedna příčka dělila od prvního bodu mezi elitou. „V sobotu měl ztrátu 50 vteřin, mít takovou v neděli, je na bodech. Když si vezmu, že závodil na motorce se slabším motorem… Ale bojoval skvěle,“ chválil dvacetiletou naději Čihák.

Nejmladší jezdec a nováček královské třídy superbiků nosí na helmě nápis Baby on board, ale herečka a pilotka Olga Lounová, která mu na pit lane držela deštník, ho hecovala: „Jeď jako chlap!“

A König jako chlap jel.

„Nohu měl zatejpovanou a byl schopen závod dokončit s pár brufeny; nevím, jestli snědl dva nebo celé platíčko. A ještě dokázal na konci zrychlovat. V Mostě udělal Oliver ohromný skok dopředu,“ mínil jeho manažer.

Protnout cílovou čáru se zlomeninou? I to už Čihák pamatuje. „Zažil jsem, jak legendární Jorge Lorenzo bojoval v Assenu o titul v MotoGP. V pátek ho odneslo letadlo po pádu a zlomenině do Barcelony, druhý den už startoval a skončil sedmý. Teď Oliver nastoupil se zlomeninou ještě ten samý den. Ti kluci jsou trošku z vesmíru.“ I se zlomeninou nezlomní.