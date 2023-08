Už mě nebavilo tvořit pod nadvládou peněz, vysvětluje Karin Krajčo Babinská

Její román Tsunami dostal letos v anketě Český bestseller cenu čtenářů jako nejoblíbenější kniha. Také divadelní představení Všechny báječný věci v pražském Ungeltu, které nastudovala se svým mužem, je vyprodané do konce roku.

Před časem jste si s manželem pořídili v Chotěvicích na Trutnovsku kostel. Musím přiznat, že jeho netradiční výzdoba a interiér mi vyrazily dech. Jak jste vůbec na nápad koupit si sakrální stavbu přišli?

Richard má tady ve vesnici statek, ve kterém bydlí s maminkou a bratrem už přes dvacet let. Z toho jsem tady s nimi posledních deset i já. Tedy... Popravdě většinu času trávíme kvůli práci a dětem v Praze, ale kdykoli je to možné, uchylujeme se sem. No a před několika lety tady vybudovali cyklostezku a já na ni chodila venčit naše tři psy. Dívala jsem se z ní na ten nádherný kostel, který byl od osmdesátých let zavřený a pomalu chátral. Jednou mi to nedalo, přišla jsem domů a povídám Ríšovi: „Vezmeme si ten kostel na sebe a opravíme ho. Protože když to neuděláme my, už ho nikdo nezachrání.“ A protože je Richard ještě větší šílenec než já, hned ho to nadchlo. Během minuty zvedl telefon a začal zjišťovat, jak se dá takový kostel získat. Co je k tomu vlastně potřeba.