Doba velí zachránit jedince za cenu zničení druhu, tvrdí zpěvák Fanánek

12:00 , aktualizováno 12:00

„V září 2001, po spadlých věžích v New Yorku, se říkalo, že svět, jak ho známe, už není. Myslím, že to je slabý odvar proti tomu, co nastane, až teď skončí svět, jak ho známe dosud,” říká frontman skupiny Tři sestry Lou Fanánek Hagen.