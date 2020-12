Sex drógy rokenról. Tři sestry vzdají český hold svým punkovým vzorům

14:32

Skupina Tři sestry vydává album, které je poctou jejich punkovým vzorům. Nahrávka s názvem Sex drógy rokenról nabídne předělávky písní Iggyho Popa, The Dead Boys, The Adicts, Sham 69, The Damned, Peter and the Test Tube Babies, Velvet Underground a dalších.