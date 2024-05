RECENZE: Pekelné déjà vu. Rammstein po dvou letech opět rozpálili pražské Letňany

Na albech z poslední doby Rammstein umělecky stagnují a variují již dříve vyřčené. Na koncertech ale jejich hudba, podpořená s milimetrovou precizností vysoustruženou show, působí přesně tak, jak kapela zamýšlí. Při pohledu na monumentální scénu s vybuchujícími ohni a rachejtlemi a kamenně se tvářící hudebníky, kteří mezi skladbami směrem k publiku nepronesou jediné slovo, se nelze ubránit pocitu, že jsme svědky dokonalé davové manipulace.

Setlist nebyl totožný jako před dvěma lety, ale velmi podobný Po úvodní Rammlied následovaly Links 2-3-4, Bestrafe mich a Giftig. V případě Rammstein ale není tak úplně důležité, jaká píseň zrovna zní, počítá se celkové vyznění, které je zcela v duchu německé brutální pompéznosti a podřízení zájmu jednotlivce blahu kolektivu.

Rammstein 75 % Letiště Letňany, Praha 11. května 2024

Rammstein nepřišli s ničím novým. Hudebně navazují na skupiny jako Ministry (riff z Du hast jako by z oka vypadl z Just One Fix z ministryovské klasiky Psalm 69), KMFDM a podobné, vizuální prezentace, hra se symboly, gesty a hesly si půjčuje mnohé od geniálního slovinského kolektivu Laibach. Vše vypůjčené ovšem dokázali dotáhnout do absolutního tvaru, v němž záměrně chybí jakýkoliv lidský faktor.

Bráno samozřejmě s nadsázkou, hudbu, která z pódia zní, hrají lidské ruce a zpívá lidské hrdlo, nicméně spíš než rockový koncert sledujeme perfektně seřízený stroj na pochodová tempa, hymnické melodie a kontroverzní texty. A že mezi v tričkách a košilích s logem kapely oděnými „zasloužilými“ fandy skupiny na koncertě pobíhají i děti školního věku můžeme brát jako paradox, kterých je historie skupiny ostatně plná.

Přesto se nedá říct, že by koncertu Rammstein scházely emoce. Je jich celá paleta, balancují na hraně mezi empatií, zhnusením, perverzností a pocitem vyděděnosti a osamocení. Řeč je o žhavých (ve všech významech tohoto slova) prezentacích skladeb Puppy nebo Mein Teil. Nalezneme je v prvním přídavku Engel, v němž se k hlavním hvězdám přidala předkapela Abélard a jelikož první z pražských koncertů vyšel přesně na narozeniny bubeníka Christopha Schneidera, zvaného Doom, byli jsme svědky i přípitku a frontman Till Lindemann oslavenci zanotoval „Happy birthday Schneider“.

Pražský koncert znovu potvrdil, že co se síly a mohutnosti týče, nemají se Rammstein v současné době s kým rovnat. Je to stadionová kapela pro masy, ale stále si zachovává auru nedotknutelnosti. Ovšem pokud za dva roky zavítají opět do Prahy, už by to chtělo předvést něco nového, pokud možno překvapivého.