Systém dotací do kultury? Do očí bijící sprostota, říká Lou Fanánek Hagen

Fanánek zároveň dodává, že mu systém státního přidělování dotací do kultury přijde jako „do nebe volající nespravedlnost“.

V pátek Tři sestry čeká první koncert přes internet. Není trochu divné hrát bez diváků do prázdna?

Na to jsem taky pomyslel. Je to asi divný, nikdy jsme to nezažili, půjde o velkou premiéru. Známe to jen ze zkoušek, kdy si ale člověk říká, že zvuk je sice blbě, ale až přijdou lidi, bude to normální, protože to vytlumějí, vyvatujou. To teď nenastane. Ale jde o to, aby to slyšeli dobře diváci venku a pocit byl, jako bývá. Co se týče pódiové show, tu bychom snad měli zvládnout. Vyjdeme si vstříc a budeme si oporou jako parta. Mělo by to naskočit, děláme to léta na x koncertech. Holt je to celý nouzovej stav a toto to jen dokumentuje.

Jak na koncert zkoušíte? Kapela má sedm členů, takže by vás teoreticky mohli přijít pokutovat a rozehnat policisti.

To asi ne, protože my jsme v práci. Kdo nezpívá, měl by mít roušky. Kdo zpívá, mít ji nemůže. Ale kdyby se to dohnalo ad absurdum, přijít mohou. Nicméně my to máme nazkoušené a budeme zkoušet ještě na místě.

V těchto dnech jste za normálních okolností měli koncertovat v rámci velkého turné Vinyl Tour, kde jste měli hrát skladby z nejslavnějších prvních tří desek. Řada vystoupení byla vyprodaná. Jak to řešíte s pořadateli, a hlavně jak s fanoušky, kteří si koupili lístek?

Odsouváme to do někam, protože ještě nikdo neřekl žádné soudné slovo. Třeba jeden koncert jsme přesunuli na 30. dubna. Teď si jen můžeme s hořkým úsměvem vzpomenout, jak jsme byli naivní. Vypadá to, že pokud budeme mít velké štěstí a povolí nám to, mohlo by to být třeba na podzim. Ale ani to není jistý. Tluče se to s povinností nosit roušky. A jestliže ten šílený inspektor Dreyfus (epidemiolog Roman Prymula – pozn. red.) tvrdí, že to může být standard několika příštích let, tak si nedovedu představit, že by se mohly konat koncerty. Což by byla tragédie. Nejen pro nás, ale i pro diváky. Někteří lidé už teď strádají, že nemohou chodit na zábavy a sdružovat se. Plus ještě popíjení alkoholu. Sociální kontakt je v lidské povaze od předkřesťanské doby. A dlouhodobé potlačování je velmi špatně.

Už po vás chtěl někdo vrátit peníze?

Myslím, že to třeba někdo říkal, ale prozatím je to bezpředmětné. Protože se na nás – jak vzdáleně vím – vztahuje jakýsi zásah vyšší moci, na což je pamatováno ve smlouvách. V takový moment se všechna vzájemná plnění – včetně mezi pořadateli a námi – zamrazí. Věc se odsune do doby, kdy to půjde. Určitě bude drobné procento lidí, kteří pak nebudou mít čas, a těm se peníze za lístek vrátí.

Jak řešíte výpadky příjmů v kapele? Několik muzikantů ze Tří sester to má jako hlavní živnost, ne? Budete chtít kompenzace od státu, protože onen „zásah vyšší moci“ zhatil vaši podnikatelskou činnost?

Samozřejmě by to měla být odpovědnost státu, ale ten se tomu bude všemožně snažit vyhnout, protože tohle „dobrodružství“ koronavirových represí bude stát spoustu peněz. A oni je na to nebudou mít, takže na tom budeme biti a asi nám nikdo nic nedá. Smysluplně nás může zachránit jen zrušení restrikcí a návrat k normálu. A pro toho, kdo to má jako hlavní příjem a nemá rezervy, je to tragédie. Příjem nula. Třeba náš bubeník Vrána k tomu provozuje obchod s oděvy, tam je to taky hodně špatně. S (basistou) a kapelníkem Magorem máme hospodu Stará kovárna. Tam jsme sotva začali a hned ji zavřeli, takže máme ztráty každý den. Třetí zdroj mé obživy je autorství textů k muzikálům, což je totéž.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD slíbil miliardu a 70 milionů na podporu kulturních subjektů. Ovšem s tím, že nárok mají jen ti, kteří už o dotace žádali. Majitel pražského Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg to označil za absurdní a sepsal výzvu k odstoupení Zaorálka. Pro Lichtenberga píšete muzikály, jak to vidíte vy?

Souhlasím se svým kamarádem a producentem Oldou Lichtenbergem, pro jehož divadlo píšu všechny muzikály. Je to do nebe volající nespravedlnost. My jsme potrestaní za to, že jsme od státu nikdy nic nechtěli a uměli se postarat sami o sebe. Z čehož odvádíme daně. Stát z toho sosá, živí úředníky, folklorní soubory a ty, kteří by samostatně nevydrželi. Nic proti nim, každý dělá svoje, ale mělo by to být trošku spravedlivý. To je špatně, nehorázné. Neříkám, že jim nemají dát nic. Oni však navíc dostávají dotace na činnost, kterou teď nebudou vykonávat. A dostávat dotace za nevykonávání, to je přece až nemravný.

Počítám, že kapel jako Tři sestry se dotace z ministerstva netýkají vůbec, ačkoli na vás chodí víc lidí než do řady z divadel, která peníze za nemožnost hrát dostanou. Co vy na to?

Kdybychom třeba byli festival, který má program k dotaci napsaný tak dobře, že to je nezbytná součást české kultury, tak bychom něco dostali. Myslím, že to je třeba ostravský festival, který nějakou dotaci dostává a dostane ji i letos, protože ministr (Lubomír Zaorálek je z Ostravy – pozn. red.) řekl, že to rozdělí těm, o kterých ví. To znamená, že je zná proto, že žádali o dotaci. Vždyť to je do očí bijící sprostota.

Neptám se na festivaly, ale na kapely typu Tří sester, které hraní na koncertech živí.

Myslím, že jsou i soubory, které si taky dokázaly nějak zdůvodnit, že jsou potřebné pro kulturu. A že by nevydělaly, proto se musí opírat o nějakou dotaci. Nevím, nemám to zmapované. Ale dovedu si představit, že třeba soubor minnesengrů, kteří zhudebňují básně ze 14. a 15. století, potřebuje podporu, protože by se sám neuživil. A jelikož je to nějaký odkaz kultury, bla, bla, napíše se to a dostanou dotaci. Kapely z našeho ranku asi ne.

Možná bychom mohli napsat, že oprašujeme písně z hospod starého Braníku, které jsou dnes historické, protože už je to 40 let. Že hrajeme odkaz mistra Sahuly. Třeba by to prošlo. Ale třeba bychom z toho taky dávali něco zpátky, což si myslím, že se děje. Že nějaký úředník, co to zprovozní, dostává kickback (něco zpátky – pozn. red.). Ale to je jen můj názor, není to jakékoli konkrétní podezření.

Lou Fanánek Hagen Zpěvák Lou Fanánek Hagen (53), vlastním jménem František Moravec. Vystudoval Stavební fakultu ČVUT. Od roku 1985 je textařem, zpěvákem a frontmanem skupiny Tři sestry, úspěšný byl i jeho projekt Hagen Baden. Kromě toho otextoval písničky pro duo Těžkej Pokondr, Lucii Bílou, Maxim Turbulenc či dětské songy o Šmoulech. S Michalem Davidem spolupracoval na muzikálech Princezna Zmrzlina, Tři mušketýři, Angelika, Mata Hari, Kat Mydlář či Muž se železnou maskou. S Karlem Svobodou dělal muzikál Golem. Muzika je jeho hlavní živností.

Někteří členové Tří sester jsou OSVČ. Budete po státu chtít aspoň těch 25 tisíc korun, které slíbil živnostníkům plošně?

Určitě. Jde o minimum, co mohl stát dát, protože je to dlouhé období. Teď to platí do konce dubna, ale to je výsměch. Nevím, jestli to tehdy fakt skončí, ale je velmi pravděpodobné, že nezačneme hrát dřív než v září. Včetně léta přijdeme jako kapela o desítky až statisíce korun. Člověk by měl být vděčnej za vše, ale 25 tisíc je pakatel. Správně by nám měli proplatit škody, které vznikly.

Vraťme se ke Třem sestrám a internetu. Byli jste jednou z prvních kapel, která se na web přesunula. Na začátku dubna jste online pouštěli staré desky s komentáři, pak vysílali komentovaný dokument o kapele, následoval archivní koncert, nyní tam budete hrát živě. Váš kapelník inženýr Magor řekl, že možná každé dva týdny. Vážně?

To bychom rádi. Určitě je ve hře, že budeme hrát 23. května, což je den, kdy měl být náš open air v Braníku, který děláme každý rok. V mezidobí bychom možná zahráli 1. května, což je svátek práce. Naše práce je totiž hrát na kytary, zpívat a pít nápoje, takže bychom ho oslavili prací. Snažíme se na internetu a sociálních sítích pohybovat aktivněji a v téhle době jsme trošku přidali. Nic jiného nám ani nezbývá. I když bychom raději prapůvodní prvobytně pospolnou, kdy je tam horko, křičí se, lidi tělo na tělo, pot, hudba, alkohol. Prostě sedmé peklo pro šíleného inspektora Dreyfuse.

Podobného trendu se chytla řada kapel. Online koncerty jsou spojeny se žádostí o dobrovolné „vstupné“. Sledujete, jak vám lidé přispívají?

Sleduji to, zatím se nevybralo příliš. Při průměrné ceně lístku – což bylo předtím, než to zamázli, 300 korun – to vypadá, jako by si páteční koncert předplatilo 40 lidí. Samozřejmě je to dobrovolný, křivka může narůst v době přenosu. Jak to bývá, když se vybírá na kuřata (sbírka Pomozte dětem – pozn. red.) během pořadu vysílaného televizí, kdy dole na liště běží výzvy k příspěvku s číslem účtu. Musíme to vyzkoušet, zatím nemáme žádný zkušenosti. Uvidíme, třeba do toho časem vstoupí i jiné subjekty. Doba je kvasná, hledají se různé možnosti.

Když je člověk pořád doma, má dost času skládat. Vy jste před pár dny na internetu zveřejnil nový song Čau Lidi, kde si děláte srandu z premiéra Andreje Babiše. Sám jste se doprovázel bubnováním. Budou to hrát i Tři sestry?

Obojí je pravda. Bylo to hlavně moje pobavení. Poslední kapkou bylo, když jsem viděl, jak premiér s pomlázkou číhá na svoji paní. Vypadalo to jako remake našeho klipu Průša je úchyl. Jak za zídkou koulel očima. Bylo to přesně, jako když byl Sahula schovaný za statkem na Benešovsku. Tak jsem si řekl, že je třeba situaci odlehčeně shrnout. Což se, myslím, povedlo. Spoluhráče to nenechalo chladným, takže v přídavku pátečního koncertu už by měla být.

O Prymulovi mluvíte coby o šíleném inspektoru Dreyfusovi, o Babišovi jako o Průšovi. Co si vůbec o vládních opatřeních proti koronaviru myslíte?

Myslím, že je to chaotický. Ale rozhodně bych nechtěl být na jejich místě, protože to není lehký. Nebylo by to lehký, ani kdyby byl člověk absolutistickej vládce. Jich je tam hodně a sami nevědí. Neřekl bych, že jsme na tom hůř než ostatní. Protože na úrovni států napříč světem opisuje jeden od druhého. V Evropě, Asii i Americe je to podobné. Vévodí tomu chaos.

U nás je takový názorový triumvirát (Babiš, Hamáček, Prymula – pozn. red.) a v poslední době jdou často proti sobě. Což je zvláštní. Dopoledne si od jednoho přečtu cosi o rozvolňování, což je sloveso, na které jsem alergický, v češtině snad ani není. A pak druhý řekne, že nebude. Pak nás zase chtějí potrestat jako děti, které o Velikonocích zlobily, protože jsme si sundali roušky a dali si alkohol. A k tomu říkají věty typu: Nepokažme si to! Je to hodně svazácký a nemá to linii.