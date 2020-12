Na jaře měla zpěvačka Olga Lounová dokončit desku v Los Angeles, která by navázala na předchozí úspěšný singl. Koronavirus její plány překazil a možná nadobro uzavřel možnost kariéry v zámoří. Moc ji to však netrápí, práce má dost. Skládá písničky a přihlásila se jako dobrovolnice do nemocnice.