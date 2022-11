Zpěvačka Olga Lounová porodila. Ukázala foto dítěte i partnera

„Zazněla pro mě ta nejkrásnější árie na světě a to z Tvých maličkých úst. Vítej Arianne. Vítej do našich srdcí, kam jsi patřila odjakživa. Vítej do rodiny,“ napsala Olga Lounová ve čtvrtek odpoledne na Instagram k fotografii, na které je se svým partnerem a novorozenou dcerkou.

„Nemohla jsem se dočkat, až Tě budu držet v náručí a přesto mi došla slova, když se tak stalo. Jsi zázrakem, darem a nekonečnou láskou. Ty moje holčičko milovaná, udělala jsi mě maminkou a já si jen přeju, ať jsi ta nejšťastnější bytost ve Vesmíru,“ píše zpěvačka.

„A tatínek Ti přeje, ať si tu jízdu pořádně užiješ, protože jestli budeš jen trochu po mamince, tak se nudit nebudeš. Arianne 50 cm, 3,160 kg,“ dodala Lounová.

Svého prvního potomka má zpěvačka se svým partnerem Janem Kreglem, šéftrenérem mládeže Rytířů Kladno, který v posledních sezonách působil zároveň jako asistent trenéra extraligových Rytířů. Dvojice tvoří pár už několik let, ale na společenských akcích se ruku v ruce téměř neobjevují.

Že je těhotná, oznámila zpěvačka koncem srpna fanouškům prostřednictvím svého nového videoklipu Patříme k sobě. „Chtěla bych se s Vámi podělit o jednu věc. Leží mi na srdci už mnoho měsíců,“ napsala tehdy Olga Lounová na Instagram s tím, že její sledující se víc dozví ve videoklipu.

VIDEO: Olga Lounová - Patříme k sobě:

Zpěvaččin o šest let mladší partner Jan Kregl je odchovancem kladenského hokeje. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, trénoval i hokejové mužstvo Univerzity Karlovy. Osm sezon vedl v Kladně různé mládežnické kategorie, od roku 2013 je šéfem tamní Hokejové školy.

Olga Lounová vyzvala v minulosti opakovaně všechny bezdětné ženy, aby si nechaly zmrazit vajíčka stejně, jako to udělala před lety ona sama.

„Doporučuji to všem. Mám kolem sebe hodně kolegyň, které měly třeba hodně práce a těhotenství odkládaly nebo jim to nevyšlo s partnerem a pak už děti mít nemohly. Já sama jsem si z toho důvodu zamrazila vajíčka už před několika lety. Je to pro mě svým způsobem uklidňující,“ vysvětlila v rozhovoru na ÓČKU.

Lounová se stala známou po boku Ondřeje Ládka alias Xindla X, se kterým ji pojil kromě pracovního i partnerský vztah. Zpěvačka žila v minulosti například také s muzikantem Marcusem Tranem. V roce 2021 se svěřila, že je šťastně zadaná.

Zpěvačka se stala první těhotnou českou celebritou, která u nás pózovala pro časopis Playboy.