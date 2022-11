Žena by měla oslavovat tělo a těhotenství, míní Olga Lounová

Co vy a kultura a obrazy?

Miluji obrazy. Dokonce už spoustu let maluji, chodím na kurzy malování a už i na vysoké škole, kde jsem studovala první stupeň, to byla povinná část. Mě to teda baví hrozně moc. Obdivuji, když to někdo umí, protože já to neumím, ale baví mě se to učit.

Nedávno jste nafotila fotky pro Playboy. Co to pro vás znamená, když ženy dělají pomyslně nové činy a ukazují se veřejnosti tak, jako nikdo předtím?

Tím, že jsem první těhotná Češka na obalu Playboye, tak to samozřejmě vyvolává v některých lidech velkou kontroverzi. Ale to podle mě vyvolává právě i slovo sex a těhotenství. Ženy mají kolikrát pocit, že jsou najednou za jeptišky a přitom je to ten nejpřirozenější stav, díky kterému jsme všichni na světě. Myslím si, že žena by naopak měla oslavovat to tělo, ten dar.

Žijeme v zemi, kde spoustu lidí pobuřuje leccos. Jak si myslíte, že je nejlepší proti tomu bojovat? Jak lidem otevřít obzory?

Já žiji svobodně, svobodomyslně a snažím se přijímat věci, které k životu patří, asi tak, jak jsou. Právě nepoužívat tabu, nedávat si nějaké limity. Samozřejmě v rámci lidskosti. Asi bych nedokázala zabít člověka, ale je to pro mě nepochopitelné, že někdo vůbec třeba řeší fotografii lidského těla v těhotenství.

Už pociťujete, že vás mění hormony? Jak si myslíte, že vás mateřství ovlivní?

Tak vidíš, že si půjčuji pejska. Ne, dneska jsem hlídací teta kamarádky, která za chviličku přijde a pejska hlídám. Ale strašně se těším a myslím si, že to miminko bude priorita. I když jsem taky pracovitá a workoholik, tak že to nebude nejprve práce a pak miminko. Ale že ono bude středobod toho mého vesmíru, protože jsem z velké rodiny a jsem hrozně rodinný typ. Ráda pomáhám ostatním dětem a myslím si, že to bude prostě velká jízda.