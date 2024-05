Zradilo mě srdce a měl jsem žlučníkovou koliku, prozradil Jan Potměšil

Na konci loňského roku byl Jan Potměšil několikrát v nemocnici. „Zradilo mě srdce, s nímž se léčím dlouhodobě. Bylo to opravdu vážné, byl jsem tam skoro tři týdny, ale odborníci v IKEM mi velmi pomohli. Nakonec zabrala medikace a žádný invazivní zákrok nebyl potřeba,“ řekl herec pro CNN Prima NEWS.

„Po propuštění z IKEM jsem vzápětí dostal žlučníkovou koliku, takže jsem znovu skončil v nemocnici, kde jsem strávil Vánoce. Propustili mě s dlouhým seznamem, co všechno nesmím jíst. Takže jako recept na hubnutí to moc nedoporučuju,“ dodal Potměšil s tím, že je stále v rekonvalescenci, ale cítí se dobře.

Jan Potměšil je už pětatřicet let na vozíku po autonehodě, která se stala krátce poté, co se účastnil listopadových demonstrací. Letos oslaví dvacáté výročí s manželkou Radkou. Ta je mu stále oporou. A protože poslední dva roky strávili po nemocnicích, rádi by letos konečně vycestovali.

„Strašně rádi spolu cestujeme, což se nám posledních pět let vinou covidu a mých zdravotních problémů moc nedařilo, takže určitě někam vyjedeme. Ale i kdybychom byli jen na chalupě u Tábora, užijeme si to,“ říká herec, který má s manželkou Radkou sedmnáctiletého syna Jana. Kromě toho s ní vychovával i jejího syna z prvního manželství Šimona.