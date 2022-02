Míříme do hloubi duše, láká Jan Potměšil na režii Davida Prachaře

„Je to mistrovsky napsaná záležitost. Když jsme se do textu ponořili, překvapilo mne, že Shepard není více v hledáčku dramaturgů a režisérů. Jde do hloubky lidské duše,“ láká na novinku Jan Potměšil, který se v představení objeví společně s Igorem Chmelou, Janem Zadražilem a Vlastou Peterkovou. Režijně je pod novinkou podepsán herec David Prachař. „Chopili jsme se této výzvy se vším všudy, bohužel jsme začali zkoušet před rokem a premiéra už měla být několikrát,“ říká.

Pravý západ láká na komorní příběh dvou bratrů. „Jeden je scenárista, snaží se být normální součástí společnosti a druhý naopak žil dlouhé roky na poušti. Najednou se potkávají doma, zatímco maminka odjela na dovolenou na Aljašku,“ popisuje Potměšil, který se zde objeví v roli producenta.

„Je to i o vidění světa a života. Něco zvládáme, něco nezvládáme, před něčím utíkáme a zároveň tomu neutečeme. Hlavně ne sami před sebou. V tom je ta hra nesmírně silná a současná. Ve finále musí každý sám za sebe zabojovat o svoji šanci,“ přemýšlí herec o poselství kusu.

Humor i dřeň kosti

Potměšil působí dlouhé roky v pražském Divadle v Celetné a právě zde se bude Pravý západ hrát. Divadlo Verze totiž nově právě v Celetné sídlí a přesouvá sem svou veškerou pražskou produkci. „Na Pravý západ bych potenciální diváky rád pozval, podařilo se nám v něm najít spoustu obyčejného lidského humoru a zároveň jdeme na dřeň kosti. Téma se týká každého z nás a speciálně v současné době na jeviště patří,“ láká herec. „Všichni chtějí nějakou podívanou, ale nejlepší podívaná je ta, která se nás přímo týká,“ dodává ještě k Pravému západu Jan Potměšil.

Ten nadále zůstává jedním z hlasů Rádia Kašpar, které divadelní spolek Kašpar vysílá už od druhého lockdownu. „Pokračujeme v provozu a snažíme se jeho program nadále rozvíjet,“ hlásí herec. Vedle hudby a aktualit se zde posluchači mohou těšit i na rozhovory se zajímavý hosty, kteří většinou patří do okruhu známých jednotlivých moderátorů. „Pořád nás to moc baví, což je důležité, protože taková nálada se přenese i k posluchači,“ dodává.

Jana Potměšila mohou diváci kromě Pravého západu nadále vidět i v produkci jeho domovského Kašparu. „Vzhledem ke všem těm karanténním situacím bych rád diváky pozval ještě na představení FC Rudý lev, které mělo premiéru už v březnu 2020. Přestože se odehrává ve fotbalové šatně, oslovilo i divačky,“ popisuje herec. Spolek Kašpar vedle Divadla v Celetné nadále nabízí program i ve své komorní Klubovně.