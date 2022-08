Zpěvačka Olga Lounová je těhotná, oznámila to novým videoklipem

„Chtěla bych se s Vámi podělit o jednu věc. Leží mi na srdci už mnoho měsíců,“ napsala Olga Lounová na Instagram s tím, že její sledující se víc dozví v nově zveřejněném videoklipu na YouTube.

„Tohle je asi můj nejintimnější videoklip, ale moc bych se o to s vámi chtěla podělit. Patříme k sobě je píseň pro všechny, kteří berou lásku jako důležitou část svého života. Ať už s někým strávíte jen pár nádherných let, stojí za to se o to stále pokoušet,“ píše zpěvačka.

„Tento videoklip je mou srdeční záležitostí. Nejen proto, že tam hrají moji rodiče, moje sestra Eliška a úžasná kamarádka Anetka a holčička mojí nejlepší kamarádky, ale taky láska, kterou nosím již mnoho měsíců pod srdcem,“ dodala Lounová.

V klipu vystupuje i se svým partnerem Janem Kreglem, asistentem trenéra Rytířů Kladno a šéfem hokejové školy v Kladně. Pár tvoří už řadu let, ale na společenských akcích se ruku v ruce téměř neobjevují.

Zprávu o tom, že je v očekávání, chtěla sdílet na sociálních sítích už v pátek, kvůli úmrtí zpěvačky Hany Zagorové se však rozhodla informaci odložit.

„Přišlo mi nevhodné zveřejňovat nové video. Nechť je tento den věnován památce Hany Zagorové,“ napsala Olga Lounová v příspěvku na Instagramu.

V minulosti vyzvala zpěvačka opakovaně všechny bezdětné ženy, aby si nechaly zmrazit vajíčka stejně, jako to udělala před lety ona sama.

„Doporučuji to všem. Mám kolem sebe hodně kolegyň, které měly třeba hodně práce a těhotenství odkládaly nebo jim to nevyšlo s partnerem a pak už děti mít nemohly. Já sama jsem si z toho důvodu zamrazila vajíčka už před několika lety. Je to pro mě svým způsobem uklidňující,“ vysvětlila v rozhovoru na ÓČKU.

Olga Lounová se stala známou po boku Ondřeje Ládka alias Xindla X, se kterým ji pojil kromě pracovního i partnerský vztah. Zpěvačka žila v minulosti například také s muzikantem Marcusem Tranem. V roce 2021 se svěřila, že je šťastně zadaná.

VIDEO: Olga Lounová – Patříme k sobě: