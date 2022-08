OBRAZEM: Duhová víla Zagorová se nebála komunistů ani neúspěchu

Zpěvačku Hanu Zagorovou proslavily hity Bludička Julie, Biograf láska či Duhová víla, za které získala řadu ocenění. Získala několik Zlatých slavíků a v roce 2015 vstoupila do Síně slávy cen Anděl. Na konci 80. let podepsala petici Několik vět, čímž si vysloužila zákaz vystupování. Dlouhodobě trpěla poruchou krvetvorby. Zemřela ve věku 75 let.